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12 апреля 2023, 16:48 Читати українською

Крах доллара и обесценивание сбережений: могут ли сбыться такие прогнозы

Усилия по дедолларизации и появление цифровых валют центральных банков заставляют многих волноваться о будущем своих сбережений. Может ли доллар рухнуть, Investing рассказал главный инвестиционный директор и управляющий директор Commonwealth Financial Network Брэд Макмиллан.

Усилия по дедолларизации и появление цифровых валют центральных банков заставляют многих волноваться о будущем своих сбережений.

В последние недели я получаю много вопросов о долларе США. Дедолларизация, похоже, актуальна, как и цифровые валюты центральных банков, которые заставляют нас волноваться о судьбе наших сбережений. Множество вопросов, по сути, сводится к одному: как скоро рухнет доллар и наши сбережения обесценятся?

Этот крах не может произойти в краткосрочной и среднесрочной перспективе по причинам, которые мы обсудим. Как только мы это поймем, нам будет легче разобраться с оставшимися вопросами.

Привычки решают многое

Итак, давайте представим себе такую ситуацию. Предположим, я сказал вам, что Amazon рухнет в этом году и что люди откажутся от него и перейдут к другим продавцам, например — к Walmart. Этот аргумент имеет право на жизнь: Walmart действительно является серьезным конкурентом Amazon. Это масштабный бизнес, который очень старается и тратит много денег, чтобы отобрать бизнес у Amazon.

Но если подумать, идея выглядит довольно глупо. Лично у меня есть учетная запись Amazon Prime, есть несколько предзаказов, я смотрю видео Prime и так далее. Уйти от него мне было бы неудобно и сопряжено с проблемами, даже если бы Walmart предлагал полный спектр конкурентоспособных услуг. Walmart может так сделать, но я даже не смотрел, что они предлагают. Точно так же десятки миллионов других людей вряд ли решат создать себе проблемы на ровном месте с переключением с одной компании на другую. Так что идея, что Amazon внезапно рухнет, просто не заслуживает доверия.

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Доллар в безопасности

Думаю, вы понимаете, к чему я клоню. Доллар США — это Amazon, а китайский юань — Walmart. Да, Китай хотел бы свергнуть доллар, но это не так просто. Пока США являются крупнейшей открытой экономикой, пока все в мире хотят получить доступ к экономике США, и пока переход требует много усилий и больших неудобств, позиция доллара как глобальной резервной валюты в безопасности.

Сам Китай является хорошим примером этого, поскольку он владеет активами на сумму более триллиона долларов. Он делает это не потому, что хочет, а потому, что должен. Когда Китай продает товары в США, ему платят в долларах. Затем он должен инвестировать эти доллары. Поскольку их так много, единственным реальным вариантом являются ценные бумаги Казначейства США. Итак, если Китай все еще на крючке и если Walmart все еще ведет бизнес с Amazon, означает ли это, что Amazon?

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Нет альтернативы доллару

До сих пор мы предполагали, что существует реальная альтернатива доллару. Нет. Есть три вещи, которые делают доллар особенным.

Во-первых, это огромный размер экономики США. Единственными другими валютами, которые могли бы в этом плане хоть как-то с ним сравниться, являются юань и евро.

Во-вторых, это свободно конвертируемый характер доллара. Курс юаня определяется правительством Китая, а не рынком. Это делает его очень рисковым с политической точки зрения, что оставляет евро как вариант.

И, в-третьих, относительная политическая и экономическая стабильность США по сравнению с Европой и Китаем. Если посмотреть на все по частям, то окажется, что доллар США — это не только устоявшийся выбор и, в большинстве случаев, разумный выбор, но и единственный выбор. Альтернативы действительно нет.

К чему разговоры о коллапсе

Откровенно говоря, многие разговоры — это ерунда, призванная запугать вас и заставить купить то, что думстеры пытаются продать. Я пишу подобные статьи каждый год или два, по крайней мере, последнее десятилетие. Когда вы делаете это какое-то время, вы можете видеть, как странные темы приходят и уходят. Это было неправдой тогда и неправда сейчас.

Я не единственный, кто это говорит. Доллар сейчас торгуется примерно на том же уровне по отношению к другим валютам, что и в последние несколько десятилетий. Он идет вверх и вниз, но мы все еще в середине диапазона.

Что касается рынков, то доллар по-прежнему там, где был всегда. Если рассматривать рынки как систему оповещения, то они по-прежнему мигают зеленым цветом. Когда они начнут желтеть или краснеть, тогда будет время для беспокойства, но сейчас совсем не то время.

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Комментарии - 4

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+29
Игорь УА
Игорь УА
12 апреля 2023, 16:54
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Не мешайте свинособакам кацапским мечтать про крах доллара:)
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0
bonv
bonv
12 апреля 2023, 17:40
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Росіяни вірять в міцний рубль, але, тим не менше, купують слабкий долар. Вчені марно намагаються визначити природу подібного загадкового явища. Парадокс:))
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0
bonv
bonv
12 апреля 2023, 17:39
#
Бакс всіх переживе!:)
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0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
12 апреля 2023, 18:28
#
С 1973 года, все, супер — пупер аналитики повторяют только одно — доллару «кирдык»!!! Только за свои прогнозы зарплату получают в долларах!
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