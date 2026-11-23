Национальный банк Украины 20 ноября 2026 ввел в обращение новую памятную монету «Архистратиг Михаил» номиналом 10 гривен. Она изготовлена из серебра 999 пробы с элементами позолоты, а ее тираж будет составлять до 15 тысяч экземпляров. Приобрести монету можно будет через интернет-магазин НБУ и банки-дистрибьюторы. Об этом сообщает Нацбанк.

Нацбанк выпустил новые 10 гривен из серебра и позолоты

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Как выглядит новая монета

Монета посвящена архистратигу Михаилу — одному из самых уважаемых небесных защитников украинцев, который символизирует победу добра над злом, справедливость и несокрушимость.

Особенностью нового выпуска стало использование архитектурных мотивов постройки Национального банка Украины.

На аверсе изображен орнаментальный элемент витражного оформления здания НБУ.

На реверсе размещен образ архистратига Михаила, созданный по мотивам витража на потолке операционного зала Нацбанка. Небесный защитник Киева предстает в латах римского полководца.

По кругу отчеканены строки из поэмы Тараса Шевченко «Гайдамаки»:

«…За нас и души праведных, и сила архистратига Михаила».

Для надписи использован шрифт ChebanykSansN.2017 авторства Василия Чебаника.

Дизайн монеты разработала Татьяна Балута, скульптор — Владимир Демьяненко.

Характеристики и тираж

Благодаря ограниченному тиражу новая монета ориентирована прежде всего на нумизматов и коллекционеров. В отличие от обычных оборотных 10 гривен она изготовлена из драгоценного металла и имеет коллекционную ценность.

Где купить монету

Приобрести «Архистратига Михаила» можно будет в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ и через уполномоченные банки-дистрибьюторы.

Конкретная дата начала продаж и отпускная цена Национальный банк рекомендует проверять на официальных сайтах продавцов. Номинал в 10 гривен не является розничной стоимостью серебряной монеты.

В чем особенность серии

Архистратиг Михаил уже не в первый раз появляется на украинских монетах. Его образ используется как в памятных, так и инвестиционных выпусках Национального банка.

Как ранее писал «Минфин», НБУ реализует инвестиционные монеты «Архистратиг Михаил» из серебра и золота разных номиналов. В частности, серебряная инвестиционная монета номиналом 1 гривна имеет массу 31,1 г, а золотые выпускают номиналами 2, 5, 10 и 20 гривен.

Новая памятная монета отличается от инвестиционных выпусков художественным оформлением, наличием позолоты и ограниченным тиражом. Ее стоимость для коллекционеров будет зависеть не только от цены серебра, но и спроса, сохранности и доступности тиража.