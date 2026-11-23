По адресам десяти центров реинтеграции и учета бездомных лиц в Украине зарегистрировано 1 402 ФЛП. Более половины из них до сих пор имеют действующий статус, а больше всего предпринимателей сосредоточено по одному адресу в Одессе — там учитываются 603 ФЛП. Председатель парламентского комитета по финансам Даниил Гетманцев считает, что часть таких регистраций могут использовать для налоговых схем и оформления подставных предпринимателей. Впрочем, сама регистрация по адресу социального центра не является нарушением закона. Об этом 23 ноября пишет Опендатабот.

1,4 тысячи индивидуальных предпринимателей по адресам центров для бездомных: где обнаружили больше всего предпринимателей. Фото: Pexels

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Бизнес по адресу приюта для бездомных: скрывающих массовые регистрации ФЛПов

В Украине обнаружены сотни предпринимателей, зарегистрированных по адресам социальных учреждений, которые помогают людям без жилья. В общей сложности на десять центров реинтеграции и учета бездомных лиц приходится 1 402 ФЛП. Из них 716 продолжают работать. Такие данные обнародовал Опендатабот на основе информации Единого государственного реестра по состоянию на середину ноября 2026 года.

Больше всего предпринимателей зарегистрировано по адресу в Одессе — улица Киры Муратовой, 7. По всем вариантам написания этого адреса в реестре числятся 603 ФЛП, из которых 322 имеют действующий статус.

Еще по 117 предпринимателей зарегистрировано по адресам центров в Киеве на улице Рогозовской, 4/16 и в Николаеве на улице Круговой, 47. Из них продолжают работать соответственно 75 и 43 ФЛП.

Кто регистрирует бизнес по массовым адресам

Адреса, по которым зарегистрировано не менее 50 предпринимателей, Опендатабот относит к категории массовых. Всего в Украине таких адресов 183. По ним учитывается 16 281 ФЛП, половина из которых — 8 216 — до сих пор активны.

Почти треть массовых адресов расположена в Киеве — 59. Еще по 30 есть в Одесской и Буковине.

С начала полномасштабной войны количество предпринимателей с регистрациями по таким адресам выросло на 3605. В то же время последние два года новых регистраций становится меньше. Если в 2021 году по массовым адресам зарегистрировали 1 368 ФЛП, то в 2025-м — 757. За неполный 2026 год — 641.

Среди действующих предпринимателей с массовыми адресами больше всего работающих в ИТ — 2 318 ФЛП, или 28%. Еще 1628 занимаются розничной торговлей. Далее следует оптовая торговля, HoReCa и информационные услуги.

Гетманцев предполагает использование ФЛПов в налоговых схемах

Глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев считает, что массовая регистрация предпринимателей по адресам центров для бездомных может быть связана с использованием подставных ФЛП.

По его словам, таких людей могут привлекать за небольшое вознаграждение, оформлять на них предпринимательскую деятельность, а затем использовать для дробления бизнеса, выплаты зарплат в тени или проведение сомнительных финансовых операций.

Когда на таком ФЛПе скапливаются долги, найти ответственное лицо может быть сложно. По адресу регистрации расположено социальное учреждение, а сам человек, как предполагает Гетманцев, иногда может даже не знать, что на него оформлен бизнес.

В то же время, он отмечает, что люди без жилья имеют законное право зарегистрировать место жительства по адресу центра учета. Заявление на такую регистрацию подает уполномоченный работник учреждения.

Вопрос у Гетманцева вызывает, прежде всего, характер деятельности части предпринимателей. По его словам, среди зарегистрированных по таким адресам есть ФЛПы, которые занимаются оптовой торговлей, программированием, юридической практикой, консалтингом и даже стоматологией.

Он также обращает внимание на то, что у некоторых предпринимателей есть одинаковые контактные телефоны. По его мнению, это может свидетельствовать о том, что регистрирует и обслуживает один человек.

Как проверить предпринимателя перед сотрудничеством

Массовый адрес регистрации сам по себе не доказывает, что ФЛП является фиктивным или участвует в налоговых схемах. Однако такая информация может являться поводом внимательнее проверить предпринимателя перед заключением договора.

Опендатабот отслеживает несколько потенциальных рисков: регистрацию по массовому адресу или по телефону, неоднократное закрытие и повторное открытие ФЛП, налоговые долги и упоминания по уголовным делам.

Эти сведения отображаются в карточке предпринимателя. Для проверки достаточно ввести его налоговый номер.