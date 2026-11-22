Глава Национального банка Украины Андрей Пышный возглавил делегацию НБУ , которая будет работать в Великобритании, Германии и Турции. Отдельное направление поездки связано с подготовкой к слушаниям в международном арбитраже по делу ABH Holdings SA (ABHH). Делегация проведет консультации с юридическими советниками и примет участие в заседаниях арбитража. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Пишный встретится с Кристин Лагард и выступит в Оксфорде. Фото: facebook.com/pyshnyy

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Программа визита предусматривает не только юридические консультации, но и переговоры с руководителями ведущих финансовых институтов. В частности, Андрей Пышный встретится с президентом Европейского центрального банка Кристином Лагардом, а также главами центральных банков Великобритании, Германии и Турции.

Делегация НБУ также примет участие в конференции EIOPA по восточному сотрудничеству (Eastern Cooperation Conference 2026) и встрече глав центральных банков стран-кандидатов и потенциальных кандидатов на вступление в Европейский Союз.

Еще одно мероприятие состоится под эгидой Общего совета ЕЦБ. Его посвятят экономическим и финансовым связям между стремящимися вступить в ЕС странами и государствами Евросоюза и еврозоны. В программе запланировано выступление главы НБУ.

Академическая часть поездки предполагает выступление Андрея Пышного в Оксфордском университете. По приглашению заведения он прочтет лекцию и присоединится к дискуссиям об опыте работы Национального банка во время войны.

Также глава НБУ примет участие в молодежном экономическом форуме Euro20+, организованном Немецким федеральным банком. Участники мероприятия будут обсуждать будущее Европы.

ABH Holdings требует от Украины минимум $1 млрд: что известно об арбитраже

Зарубежный визит делегации НБУ проходит на фоне длительного спора между Украиной и бывшим акционером Сенс Банка. Компания ABH Holdings SA инициировала международный инвестиционный арбитраж после национализации финансового учреждения, ранее работавшего под брендом Альфа-Банк.

Как сообщал «Минфин», 11 января 2024 г. ABH Holdings зарегистрировала запрос на арбитраж в Международном центре по разрешению инвестиционных споров (ICSID).

Компания заявила о нарушении Украиной инвестиционного соглашения и потребовала компенсации. Свои претензии она оценила не менее $1 млрд. При этом ABH Holdings не требовала вернуть Сэнс Банк в свою собственность.

Какую роль в деле играет Национальный банк

В августе 2026 года НБУ обнародовал информацию о результатах надзорной работы по Сенс Банку за период с конца 2022 года по 2026-й.

По данным регулятора, профильный комитет принял более 100 решений по банку. Также Нацбанк направил 21 уведомления правоохранительным органам, Государственной налоговой службе и Государственной службе финансового мониторинга.

Отдельное внимание регулятор уделил результатам проверки, завершенной в апреле 2025 года. Во время нее были обнаружены ранее неизвестные конфиденциальные протоколы коллегиальных органов банка. Материалы передали правоохранителям.

Кроме того, их использует Министерство юстиции при подготовке позиции Украины в арбитражном производстве.

Эти обстоятельства объясняют, почему работа с юридическими советниками и участие в заседаниях международного арбитража стали одним из направлений зарубежной программы делегации НБУ.