Национальный банк решил ослабить кадровые требования для небольших участников платежного рынка. Теперь учреждениям с регулятивным капиталом менее 40 млн грн не обязательно содержать отдельных специалистов для управления рисками, комплаенса и внутреннего аудита: часть этих функций можно совмещать или передавать специалистам, работающим в других компаниях. Регулятор рассчитывает , что это позволит небольшим игрокам сократить расходы на персонал, не отказываясь от системы внутреннего контроля.

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Национальный банк Украины утвердил изменения к требованиям системы управления предоставлятелей финансовых платежных услуг. Новые правила предусматривают возможность совмещать отдельные ключевые функции для учреждений, целевой размер регулятивного капитала которых по результатам предыдущего календарного года составляет менее 40 млн грн.

В частности, один человек сможет одновременно выполнять обязанности главного риск-менеджера и главного комплаенса-менеджера. Более того, для этого можно будет привлечь специалиста, который уже выполняет соответствующие функции в других юридических лицах.



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Аналогичный подход будет применяться к внутреннему аудиту. Функции внутреннего или главного внутреннего аудитора сможет выполнять специалист, работающий на такой же должности в другом учреждении.

Впрочем, послабление будет иметь четкий предел. Если целевой размер регулятивного капитала учреждения достигнет или превысит 40 млн грн, оно должно будет привести систему управления в соответствие с общими требованиями в течение трех месяцев со дня определения нового целевого размера капитала.

В Нацбанке объясняют, что изменения должны снизить регуляторную нагрузку на небольших участников платежного рынка, оптимизировать расходы на персонал и расширить возможности привлечения квалифицированных специалистов. В то же время регулятор отмечает необходимость сохранять эффективную систему внутреннего контроля с учетом масштаба деятельности и рискового профиля учреждений.

Изменения утверждены постановлением Правления НБУ от 20 ноября 2026 г. № 131. Они вступают в силу 24 ноября 2026 года.

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