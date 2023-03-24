Депозиты в НБУ: возможно ли это и сколько на них можно заработать

Набег на банки или банковая паника — то, с чем сталкиваются сейчас многие банки в США и Европе. О том, как можно положить конец банкопадам Project Syndicate рассказал Ян Экхаут, профессор Университета Помпеу Фабра и автор книги «Парадокс прибыли: как процветающие компании угрожают будущему работы».

В прошлом году Нобелевская премия по экономике была присуждена двум экономистам, изучающим динамику банковой паники (Филипп Дибвиг и Дуглас Даймонд — прим. «Минфин»), а также бывшему председателю ФРС США Бену Бернанке за его работу по анализу того, как центральные банки справлялись с наиболее серьезными банковскими кризисами, например во времена Великой депрессии 1930-х годов.

Спустя полгода мы наблюдаем еще одну банковую панику, заразный эффект которой может дестабилизировать экономику, спровоцировать рецессию и увеличить расходы налогоплательщиков.

Как справиться с паникой

Банки играют двойную роль в экономике: берут деньги на краткосрочные депозиты и сберегательные счета, а затем используют эти средства для долгосрочного кредитования в виде ипотечных кредитов, бизнес займов, других инвестиций.

Паника начинается, когда существенное количество вкладчиков начинает опасаться, что банк может пойти на дно, забрав с собой их сбережения. Все они бегут в банк, чтобы снять свои средства, но поскольку банк уже выделил их на другие услуги, которые он предоставляет, он становится неплатежеспособным.

После того как администрация президента США Франклина Рузвельта (а за ней и другие по всему миру) стала свидетелем таких набегов, она создала страховые схемы, чтобы успокоить вкладчиков, опасающихся, что они не получат свои деньги обратно хотя бы частично.

Но сегодня у нас есть технологическое решение, которое может навсегда положить конец набегам на банки. Денежно-кредитное управление страны может ввести цифровую валюту центрального банка (CBDC) и предоставить всем вкладчикам (налогоплательщикам) процентные счета в центральном банке.

Такая система устранит многие барьеры для финансовых транзакций, сделав более широкую платежную систему более гибкой. Эта система не будет чем-то вроде Дикого Запада криптовалют и спекулятивных схем пирамид, которые разрослись за последние годы, не будет она и социализированным банкингом (социализированный или социальный банкинг — это банкинг через социальные сети, P2P кредитование или развитие онлайн-финансовых сообществ — прим. «Минфин»).

Как свести бегство вкладчиков к нулю

Уже существует множество финтех-компаний (Revolut, Wise, N26), предлагающих классные приложения и инновационные услуги, позволяющие одним пользователям, работающим с одними банками мгновенно совершать платежи с помощью смартфонов другим пользователям, работающим с другими банками. Эти же финансовые операторы могли бы получить доступ к балансам CBDC, хранящимся в центральном банке, и конкурировать за клиентов, сводя к минимуму транзакционные издержки.

Конечно, традиционные банки также конкурируют; но они делают это хуже и позорной для клиентов цене. Если межбанковская ставка, взимаемая центральным банком, составляет 3%, ваш традиционный банк предлагает вам в лучшем случае 1% по депозиту, забирая остальные два процентных пункта как прибыль.

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Традиционные банки могут давить своей монополией, поскольку возможности оформления мгновенных платежей просто нет. В США обычно нужно не менее двух рабочих дней, чтобы денежный перевод поступил на ваш банковский счет. И что еще хуже, чрезмерно рисковая деятельность традиционных банков превращает ваш безрисковый депозит в рискованную инвестицию, когда банк не может удовлетворить ваш запрос на снятие средств.

С процентными CBDC бегство из банка невозможно. В качестве кредитора последней надежды центральный банк может выпустить столько денег, сколько необходимо, если вкладчики хотят снять свои деньги одновременно. А благодаря плавным, мгновенным переводам между пользователями, конкуренция добавит 3% прибыли на эти депозиты. Кто кроме традиционных банков мог бы быть против такого решения?

Удастся ли банкам выжить

Безусловно, традиционные банки имеют решающее значение для финансовой системы, потому что они создают стоимость, выдавая кредиты. Они следят за тем, платежеспособны ли домохозяйства, обращающиеся за ипотекой, и будут ли бизнес-кредиты использоваться для прибыльных инвестиций. Поскольку кредитование всегда сопряжено с риском, даже самый конкурентоспособный банк будет взимать спред по кредиту.

Та же 3% межбанковская ставка, по которой банк может получить средства сегодня, может привести к 5% процентной ставке для ипотечного кредита или 9% ставке для рискованных инвестиций технологического стартапа. Такие учреждения как банки необходимы для оценки и подсчета таких рисков.

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Но поскольку банки могут получать прибыль, «играя» с деньгами вкладчиков и полагаясь на помощь правительства, они склонны брать на себя слишком большие риски. Вот почему ученые и регулирующие органы давно утверждают, что к банкам должны предъявляться более высокие требования по капиталу. Когда они не могут использовать сбережения вкладчиков для финансирования рискованных инвестиций или полагаться на государственную помощь, их склонность к риску резко снижается.

CBDC привнесет рыночную дисциплину в банковский сектор. Традиционные банки будут вынуждены сосредоточиться на выборе выгодных кредитов и закроют большую часть своей сети розничных отделений. Точно так же олигополия кредитных карточек, захватившая нашу безкредитную платежную систему, растает, как снег на солнце.

Вместо этого мы получили бы гибкую платежную систему, управляемую сетью конкурентов, предлагающую доступ к вашей учетной записи CBDC. В сегодняшней экономике домохозяйства получали бы 3% на депозиты, которые надежно защищены от банковских изъятий.

Как банки и страны сопротивляются инновациям

CBDC это еще не свершившийся факт. Центральные банки боятся зарезать дойную корову традиционных банков под тем предлогом, что это приведет к краху банковского сектора. Лобби частных банков будет решительно выступать против цифровых инноваций и стремиться сохранить свое доминирующее положение ценой стабильности финансовой системы.

Тем не менее, мы можем увидеть введение CBDC раньше, чем можно ожидать. Если одна крупная экономика сделает решительный шаг, другие будут вынуждены последовать ее примеру или рискуют увидеть, как скукоживаются их валюты. Вот почему центральный банк Канады уже заявил о своей готовности ввести CBDC, если США решат запустить свою собственную.

Если Китай попытается доминировать в международных транзакциях с помощью своего цифрового юаня, другие центральные банки, безусловно, будут вынуждены последовать его примеру.

Кто бы ни сделал первый крупный шаг в подрыве банковского сектора, он не может сделать это достаточно быстро. У нас уже есть инструменты, чтобы положить конец изъятию денег из банков и обеспечить финансовую стабильность. Все, что нам нужно, это желание их использовать.