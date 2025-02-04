Ежемесячно украинцы берут около 700 тыс. кредитов «до зарплаты»: кто предоставляет их под 0%

Украинцы берут меньше микрозаймов, чем до войны, уменьшается и количество надежных заемщиков. МФО приходится бороться за таких клиентов. Поэтому растет количество финучреждений, готовых предлагать новым платежеспособным заемщикам кредиты под 0% на льготный период. Что это за компании и как они реагируют на рыночные тенденции, рассказывает «Минфин».

Кредиты во время войны: количество меньше, суммы больше

За 9 месяцев 2024 года украинцы оформили 5,9 млн займов в МФО на общую сумму 37,11 млрд грн. Это самый свежий срез от Опендатабот. По сравнению с 2023 годом, количество займов осталось почти неизменным, а вот сумма выданных кредитов выросла в 1,3 раза.

Причина — рост средней суммы микрозайма: если в 2023 году она составляла 4 830 грн ($126), то в 2024-м — 6 190 грн (примерно $150), или на 28% больше. Люди нуждаются в больших суммах средств для жизни, ведь только официальная инфляция, по результатам прошлого года, достигла 12%.

А вот количество «кредитов до зарплаты», которые привлекли граждане, теперь значительно меньше, чем до войны. К примеру, в 3 кв. прошлого года их было выдано 1,95 млн, а в этот же период 2021 года — 3,3 млн.

Подтверждают тенденцию и участники рынка. «Объемы кредитования в течение 2024 года снижались. В первую очередь это обусловлено социально-демографическими ограничениями, ускорением мобилизационных процессов и т. д. Наименьшая активность была во 2−3 квартале, а в конце года мы зафиксировали незначительное оживление», — рассказали «Минфину» в Creditkasa.

Однако финансисты оценивают ситуацию оптимистично.

«За прошлый год рынок услуг МФО продемонстрировал адаптацию к новым условиям регулирования, сохраняется спрос на наши услуги среди украинцев. Мы наблюдаем положительную динамику в поведении клиентов. Средний размер кредита наших постоянных клиентов вырос на 19%. Это свидетельствует о доверии и актуальности предлагаемых условий», — отметил в разговоре с «Минфином» СЕО Манивео Сергей Синченко.

Берут быстро — отдают долго

Сервис микрозаймов почти полностью перешел в онлайн. По оценкам Опендатабот, на такие займы приходится около 90% от их общего количества.

Микрозаймы в основном позиционируются, как кредиты «до зарплаты», которыми удобно пользоваться несколько дней. Но в действительности большинство заемщиков берут средства на более длительные сроки.

Только около 15% клиентов занимают средства на срок меньше месяца, еще 10% — берут на срок от 1 до 3 месяцев. Самый же популярный вариант — от трех месяцев до года, на который приходится почти 67% кредитов, а остальные займы берут на более длительные сроки.

«Мы отмечаем увеличение темпа пролонгации кредитов за счет общего удешевления кредита. Клиенты все чаще продлевают срок кредита, уплачивая текущие проценты», — отмечает Сергей Синченко.

Кредиты подешевели не по доброй воле компаний, а потому, что законодатели установили потолок для дневных процентов по таким кредитам. В прошлом году МФО несколько раз были вынуждены снижать максимальный размер кредитной ставки, пока в конце концов она не остановилась на уровне 1% в день.

«Конечно, на рынок повлияли регуляторные ограничения. Игроки рынка были вынуждены корректировать кредитные продукты, пытаясь сохранить баланс между тем, чтобы сохранить привлекательность для клиентов и обеспечить эффективность бизнеса. Снижение ставок повлияло на доходы, поэтому важным направлением в 2024 году был поиск возможностей для оптимизации расходов», — объясняют в Creditkasa.

Активность МФО растет

МФО жалуются на то, что ограничение в установлении уровня кредитных ставок поставило многих на грань выживания. Поэтому для финансистов стало еще более важно привлекать платежеспособных клиентов, предлагая им интересный старт. Об этом, в частности, свидетельствуют данные рейтинга микрофинансовых организаций, который подготовил Минфин.

В этот рейтинг редакция отбирает компании, предлагающие кредиты под 0,01% суточных для новых клиентов. Наличие таких предложений мы проверяем у партнеров портала, а также у компаний, которые попадают на первые 10 страниц поисковых систем по запросу «онлайн-кредит на карту».

Благодаря этому «Минфин» располагает информацией фактически обо всех микрофинансовых организациях, которые активно ищут клиентов.

Если при подготовке предыдущего рейтинга мы нашли 22 компании, которые отвечали нашим критериям, то в этот раз — уже 29.

Четыре из них — Creditkasa, Miloan, Tengo и Amigo — вернулись в рейтинг после того, как один квартал пробыли «в дисквалификации» — тогда Нацбанк наложил на них штрафы, а такие компании в текущие рейтинги мы не берем. Твоя Позика и Бізнес Позика возобновили предложения онлайн-кредитования под 0,01%, также добавились еще три новых МФО: Limon Credit, Credos та ТурбоГроші.

Выбыли, по сравнению с предыдущим рейтингом, две компании — SOS Credit и SlonCredit. Первая не попала в рейтинг из-за штрафа от НБУ, вторая отказалась от кредитов под 0,01%.

Вместе с большим количеством компаний, предлагающих акционные займы, несколько улучшились и их условия. В прошлом рейтинге максимальная сумма, которую в среднем предлагали МФО, составляла 17 000 грн, в этот раз — 17 603 грн. Также немного увеличился и самый длинный срок таких предложений — в предыдущем квартале он был 22,7 дня, против нынешних 23.

Лидеры рейтинга

При подготовке рейтинга «Минфин» анализирует ряд условий кредитования. В первую очередь это максимальная сумма и срок, на который можно получить кредит под 0,01% в день. Также мы учитываем легкость получения кредита, доступность информации об условиях кредитования на сайте, наличие мобильного приложения и т. д.

За все эти показатели МФО получают баллы: чем больше, тем более высокое место они занимают в рейтинге.

В этот раз первое место заняла CreditBox с 31 баллом. Интересно, что в прошлый раз у этой МФО было на 1 балл больше, но тогда компания заняла вторую позицию — лидером был SlonCredit, который сейчас не выдает кредиты под 0,01%.

На второй позиции разместилась Moneyveo, которая поднялась, по сравнению с прошлым рейтингом, на 2 позиции. У этой МФО такое же количество баллов, как и у CreditBox, но она уступает лидеру максимальный срок кредитов под 0,01%, а именно этот показатель «Минфин» использует для распределения мест в случае равного количества баллов.

Третью позицию занимает CreditPlus с 30 баллами. Компании удалось улучшить свое место сразу на три позиции.

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Подавляющее большинство участников рейтинга получили более низкие места, чем в прошлый раз, несколько из них опустились сразу на 9 позиций. Однако связано это не с ухудшением условий кредитования, а с возвращением ранее «дисквалифицированных», и появлением новичков, которые сразу набрали большее количество баллов.

Место МФО Баллы Максимальная сумма кредита под 0,01%, грн Максимальный срок, на который МФО выдает кредит под 0,01%, дни Смена места 1 CreditBox 31 30 000 30 +1 2 Moneyveo 31 35 000 20 +2 3 CreditPlus 30 20 000 30 +3 4 Credit7 30 15 000 30 +1 5 Creditkasa 29,75 20 000 30 нов. 6 Твоя Позика 29,5 30 000 24 нов. 7 Бізнес Позика 28,75 30 000 24 нов. 8 Miloan 27,5 15 000 30 нов. 9 FirstCredit 26,5 20 000 30 -1 10 Pango 26,25 12 000 30 -1 11 CashtanCredit 25,75 20 000 30 -4 12 MyCredit 25,75 18 000 15 -1 13 Credos 25,5 20 000 30 нов. 14 Tengo 25,25 15 000 30 нов. 15 Avans Credit 24,75 20 000 25 -5 16 ТОП1 24,5 30 000 15 -13 17 Smartiway 24 5 000 31 -4 18 SelfieCredit 24 20 000 15 -6 19 Швидко Гроші 23 15 000 14 -5 20 ТурбоГроші 22,25 10 000 30 нов. 21 Limon Credit 22,25 27 000 15 нов. 22 Amigo 21 10 000 30 нов. 23 Додам 20,75 12 000 20 -7 24 SunCredit 20,5 20 000 15 -5 25 Starfin 19,25 20 000 15 -7 26 Finsfera 18,75 10 000 15 -9 27 Clickcredit 16 500 10 -6 28 alexcredit 15,75 6 000 20 -6 29 EasyCash 15,25 5 000 15 -9

Какие условия предлагают МФО

Самая высокая сумма, которую можно получить под 0,01%, у Moneyveo — 35 тыс. грн. Еще у четырех МФО она достигает 30 тыс. грн. Самая же популярная максимальная сумма акционного займа — 20 тыс. грн, ее установили сразу 9 компаний. Минимальный «потолок» для таких кредитов 500 грн, его установил Clickcredit.

Максимальный срок, на который можно получить акционный заем, составляет 31 день, его установила только одна компания — Smartiway. Правда, сумма, которую можно получить в настоящее время, достаточно скромная и не превышает 5 тыс. грн.

Вместо этого сразу 12 МФО готовы предоставить такой заем на период до 30 дней. Самый маленький возможный срок акционного кредита у Clickcredit — всего 10 дней. В Швидкогроші он составляет 14 дней, а предел в 15 дней установили сразу восемь микрофинансовых организаций.

В условиях, когда участники рынка уже адаптировались к ограничению максимальной ставки по кредитам, а количество займов снижается, можно ожидать, что МФО усилят борьбу за платежеспособных клиентов. Следовательно, и условия акционных кредитов, которые предлагают новым заемщикам, в этом году могут улучшиться.