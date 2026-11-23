После закрытия межбанка в понедельник, 23 ноября, курс доллара подорожал на 30 копеек в покупке и столько же в продаже. В то время как курс евро поднялся на 3 копейки в покупке и на те же 3 копейки — в продаже.
Доллар и евро возвращаются к росту на межбанке
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Валютный рынок
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Открытие 23 ноября
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Закрытие 23 ноября
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Изменения
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44,93/44,96
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45,23/45,26
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30/30
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49,43/49,45
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49,46/49,48
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3/3
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 44,90−45,53 грн. Евро покупают за 49,31 грн, а продают за 50,13 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 45,45−45,64, евро — 50,00−50,25 грн.
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Источник: Минфин
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