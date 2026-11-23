Visa Crypto Labs представила новую версию Visa CLI — криптокошелька, позволяющего пользователям подтверждать своих ИИ-агентов с помощью банковской карты и привлекать их к выполнению оплачиваемых задач. Вознаграждение за работу агенты будут получать в стейблкоине OUSD.

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Идея состоит в том, чтобы люди могли использовать искусственный интеллект не только для автоматизации повседневных процессов, но и для получения дохода. ИИ-агенты смогут искать задания на специализированных платформах, выполнять их и получать оплату после того, как заказчик примет результат.

О запуске 22 ноября сообщил руководитель Visa Crypto Labs Куай Шеффилд (Cuy Sheffield). По его словам, компания стремится создать инструменты, посредством которых обычные пользователи смогут получать доход от экономики ИИ.

«Мы считаем, что обычные люди должны иметь возможность зарабатывать в экономике искусственного интеллекта», — заявил Шеффилд.

Как ИИ-агент сможет зарабатывать деньги

Новая версия Visa CLI позволяет привязать ИИ-агента к человеку с помощью проверки банковской карты Visa. После подтверждения агент получает цифровой ключ подписи и регистрируется в Visa Agent Directory — каталоге, позволяющем сторонним сервисам проверять, является ли агент зарегистрирован и связан ли он с пользователем.

Это не означает, что карта используется для финансирования работы агента. Она необходима для подтверждения связи между человеком и программным инструментом. Тратить средства агент сможет из криптогаманца владельца в пределах установленных ограничений.

Для работы с оплачиваемыми задачами Visa интегрирует свой инструмент из Taskmarket. На платформе можно найти заказ, выполнять их и отправлять результат на проверку. Среди примеров задач:

создание коротких видео;

музыкальные композиции;

игровые проекты;

прохождение опросов;

маркетинговые исследования

Вознаграждение в OUSD относят к кошельку после того, как заказчик примет проделанную работу. К моменту публикации материалов о запуске Taskmarket демонстрировал более 25 открытых заданий с вознаграждениями от 10 до 50 OUSD.

В стандартном режиме пользователь согласовывает действия агента. В то же время, предусмотрена возможность автоматизировать часть процесса: агент, работающий на компьютере владельца, может самостоятельно находить задачу, брать их в работу и подавать результат, если пользователь включил соответствующий режим.

Чем это отличается от криптоигр-тапалок

Модель Visa напоминает популярные несколько лет назад криптоигры-тапалки, в частности, Notcoin и Hamster Kombat. В этих проектах пользователи тратили время на нажатие кнопок, выполнение простых действий, привлечение друзей и другую активность, за которую получали внутренние баллы. Впоследствии часть таких проектов конвертировала активность в токены, которые можно было продать на крипторынке.

Однако между этими моделями есть принципиальная разница.

В тапалках пользователи преимущественно накапливали внутренние баллы, которые могли или не могли превратиться в реальные деньги. Их ценность зависела от решения разработчиков, механики распределения токенов, запуска токена и спроса его после выхода на бирже.

Visa предлагает другую концепцию: ИИ-агент будет выполнять задание, за которое заказчик готов платить. То есть вознаграждение не должно зависеть от количества нажатий, привлеченных пользователей или ожидания будущего аирдропа. Она привязана к выполнению конкретной работы и ее принятию заказчиком.

Это больше напоминает автоматизированный фриланс, чем криптоигру. ИИ может выполнять задачи, ранее нуждавшиеся в участии человека, а владелец агента получает вознаграждение за результат.

В то же время, такая модель не гарантирует дохода. Если задание не выполнено должным образом, заказчик может его отклонить. Кроме того, доступность задач, конкуренция между агентами, затраты на вычисление и использование AI моделей могут влиять на реальную доходность.

В какой криптовалюте будут платить за работу

Расчеты в новой системе будут осуществляться в OUSD — стейблокине Open USD, который должен поддерживать привязку к доллару США.

Кошелек работает на блокчейне Tempo, разрабатываемом Stripe и Paradigm, и использует Machine Payments Protocol (MPP) для платежных операций. Инфраструктуру управления криптографическими ключами обеспечивает Turnkey. Она позволяет устанавливать ограничения на транзакции и контролировать подписание платежей, не передавая AI агенту неограниченный доступ к средствам.

Владелец кошелька может устанавливать лимиты расходов для отдельных агентов, а также контролировать их активность. По данным материалов запуска одна учетная система может подключать до 25 ИИ-агентов, каждый с собственным ключом подписи и лимитами.

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Можно ли зарабатывать через Visa CLI в Украине

На момент запуска Visa CLI доступен для ограниченной группы пользователей в США, имеющих соответствующие личные карты Visa, выданные американскими банками. Предоплаченные и корпоративные карты не поддерживаются, а доступ также зависит от возможности конкретного банка пройти проверку.

В то же время, сам Taskmarket не ограничивается исключительно американским рынком. Куай Шеффилд в ответ на вопросы в соцсети отметил, что пользователи за пределами США могут получить доступ в Taskmarket через отдельный сервис.

Однако это не означает, что они могут подключить агента через Visa CLI на тех же условиях, что и американские пользователи.

Visa не обнародовала статистику среднего заработка AI-агентов, количества выполненных задач или чистого дохода пользователей после учета затрат. Поэтому новый продукт следует рассматривать как эксперимент по монетизации AI, а не как сформированный способ стабильного заработка.

Если концепция приживется, она может стать еще одним направлением развития криптоэкономики, в которой цифровые агенты осуществляют не только платежи от имени людей, но и самостоятельно выполняют работу, за которую получают оплату.

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