«Быстрые» ФОПы: почему в Украине массово закрывается и открывается бизнес

В Украине массово выходят из бизнеса физлица-предприниматели. По данным YourControl.Market, за прошлый год прекратили существование почти 210 тысяч ФОПов, что превысило показатели 2023 года на 32%. Как утверждают аналитики, это своего рода антирекорд за последние пять лет.

Многие эксперты тут же связали этот факт с повышением налогов в конце прошлого года.

Во-первых, «упрощенцы» теперь должны ежемесячно платить военный сбор: ФОПы 1, 2 и 4 групп отчисляют фиксированную сумму — 10% от зарплатной минималки (сейчас это 800 грн). Ставка военного сбора для 3 группы «единщиков» устанавливается на уровне 1% от дохода.

Во-вторых, с этого года ФОП должен, даже при отсутствии доходов, платить ЕСВ (с начала войны этот платеж сделали добровольным). Минимальная ставка ЕСВ —22% от минимальной заработной платы. Это 1 760 грн в месяц, или 21 120 гривен в год. Платить можно и больше (это влияет на размер будущей пенсии), но указанная сумма является обязательной.

В-третьих, физлица-предприниматели платят непосредственно единый налог. Его размер зависит от группы: для 1-й — в 2025 году будет 302,8 грн; для 2-й — 1 600 грн, для 3-й —5% с оборота.

Однако увеличение фискальной нагрузки на ФОП не объясняет того факта, что украинцы продолжают массово регистрироваться частными предпринимателями. К примеру, по данным того же YourControl.Market, за 2024 год открылось почти 285 тысяч новых ФОП, что на 5% меньше, чем в 2023 году, но на 15 тысяч больше, чем закрытых фирм.

С чем связано такое «движение» — разбирался «Минфин».

Где активнее всего сворачивали бизнес частные предприниматели

По данным YourControl.Market (для анализа компания использует статистику Единого государственного реестра), в прошлом году в Украине снялись с регистрации 209,75 тысяч физлиц-предпринимателей, тогда как в 2023 году — 158,4 тысячи.

Отметим, что сам факт массового закрытия ФОП для украинского рынка — явление далеко не новое. К примеру, в 2020 году в Украине прекратили существование почти 192,3 тысячи ФОП, а в 2021 году — 192,4 тысячи, то есть больше, чем в 2023-м.

А в 2022 году, который после начала полномасштабного вторжения россии, оказался одним из самых сложных и для экономики в целом, и для мелкого бизнеса, закрылось всего 82,5 тысяч физлиц-предпринимателей.

В прошлом году по закрытию ФОП Украина действительно поставила своего рода антирекорд за последние пять лет. Хотя разрыв в показателях за 2024 и, к примеру, за довоенный 2021 годы не такой большой — порядка 17,4 тысяч.

При этом закрываться в ускоренном режиме физлица-предприниматели начали буквально с самого начала 2024 года. Скажем, в январе прекратили существование более 16 тысяч ФОП, что почти в четыре раза превысило показатели января 2023 года.

В феврале 2024 года закрылось 14,5 тысяч ФОП (для сравнения: в феврале 2023 года — 3,1 тысячи). Далее, в течение прошлого года, динамика закрытий была схожей.

Аналитики YourControl.Market проанализировали закрытие ФОП по разным регионам страны и выяснили, что наибольший прирост закрытий, по сравнению с 2023 годом, был в Полтавской области (на 57,2% больше — до 8,1 тысяч). На втором месте — Кировоградская область (на 55% больше закрытий, чем в 2023 году, — всего 4,5 тысяч). В тройку попала также Винницкая область — в прошлом году там закрылось 8,4 тысячи ФОП, что превышает показатели 2023 года на 45%.

То есть и в антирейтинг по закрытиям бизнеса попали сравнительно благополучные регионы центральной Украины. А вот в прифронтовых областях ситуация неоднозначная. Скажем, на Херсонщине в прошлом году закрылись 3,5 тысячи ФОП, что превышает показатели 2023 года всего на 6,49%. В Харьковской области — минус 18,1 тысяч за год, что на 5,06% больше, чем в предыдущем году.

В то же время в Запорожской области прирост куда более существенный — почти на 40,5% больше, чем годом ранее (7,6 тысяч), в Днепропетровской — почти на 43% (17,4 тысяч), в Сумской — 41,5% (5 тысяч), в Донецкой — 569,4% (0,9 тысяч). В столице за прошлый год закрылось 13,3 тысячи ФОП, что на 38,3% больше, чем в 2023 году.

Что касается специализации закрытых ФОП, то тут лидируют розничная торговля (минус 65 тысяч ФОП за год), IT-сектор (почти 39 тысяч) и сфера услуг (более 26 тысяч).

Что заставляет украинцев уходить из бизнеса

Ведущий финансовый аналитик YourControl.Market Роман Корнилюк называет несколько причин увеличения числа закрытых ФОП.

Во-первых, война заставляет людей срываться с насиженных мест. «Миграционные и мобилизационные процессы только ускорили тенденцию закрытия бизнеса», — отмечает Корнилюк.

Во-вторых, уйти решили частные предприниматели, которые и раньше едва сводили концы с концами, решили закрыться, поскольку понимали, что просто не потянут повышение налогов. «Многим ФОПам с нерегулярными или отсутствующими доходами становится экономически невыгодно оставаться в сегменте „замороженных“ и генерировать отрицательный денежный поток», — уточняет Корнилюк.

В-третьих, закрыть свой ФОП приходилось тем, у кого были задолженности перед бюджетом, например, по налогу на недвижимость. В таком случае, предприниматель утрачивает возможность работать на упрощенной системе налогообложения. Чтобы этого не произошло, многие просто закрывали свой ФОП, погашали доли и открывали новый.

В-четвертых, свои плоды дает ужесточение контроля над ФОПами в части их использования для минимизации налогообложения. «Борьба со схемами регуляторов может как снижать необходимость в существовании части фиктивных ФОП, так и генерировать спрос бизнеса на ФОПы -„однодневки“», — прокомментировал Корнилюк.

В-пятых, общая ситуация во время войны и без того не является благоприятной для ведения бизнеса, а ужесточение налоговой нагрузки может стать последней каплей для многих частных предпринимателей.

«ФОП на 1 группе единого налога заплатит в 2025 году почти в 10 раз больше — 34 353,6 грн (в 2024 году было только 3 633,6 грн). ФОП на второй группе дополнительно заплатит 30 720 грн в год, на третьей группе — до 114 480 грн в год», — подсчитала Нина Южанина, член Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

На первый взгляд, даже с учетом налоговых нововведений, упрощенная система налогообложения по-прежнему выгодная.

«С 1 января появился военный сбор для ФОП в размере 1% от дохода. Но я не думаю, что это критическое нововведение, и в целом массового закрытия реальных, а не спящих ФОП в IT-индустрии не вижу», — уверен Дмитрий Овчаренко, СЕО компании Alcor и вице-президент по финансово-правовым вопросам IT-ассоциации Украины.

Но в целом для бизнеса «еще нужно прибавить налог на землю, недвижимость, арендную плату за помещения и торговые места, затраты на РРО, заработную плату и налоги наемных работников, затраты на составление, подачу отчетности и уплату налогов, электроэнергию и топливо для генераторов, себестоимость продукции и т.д», — отмечает Южанина.

То есть для многих дальнейшее ведение бизнеса становится просто невыгодным.

«Работа на генераторах для многих предпринимателей вообще убыточная, ведь стоимость киловатта составляет до 20 гривен и больше, что в несколько раз превышает тарифы на сетевой ток. Кроме того, усилились проверки, ухудшилась ситуация с оборотным капиталом.

Даже без налоговых нововведений многие предприниматели уже закрывались, не выдерживали конкуренцию с большим бизнесом ни за кадры, ни за сбыт. Некоторые бизнесмены любыми путями пытаются вырваться за границу, хотят открывать бизнес там.

Повышение налогов стало «последней каплей» преимущественно для микробизнеса, ФОПов первой группы, которым теперь нужно платить свыше 3,6 тысяч грн в месяц. Часть закрывается, часть уходит в тень, принимая решение работать вообще без налогов, по крайней мере, пока не поймают", — комментирует ситуацию для «Минфина» глава общественного объединения SAVEФОП Сергей Доротич.

Руководитель объединения Фармрада и владелица аптеки в пригороде Киева Елена Прудникова говорит, что, к примеру, на аптечном рынке физлица-предприниматели тотально проигрывают крупным сетям.

«Речь идет прежде всего об условиях поставок. Дистрибьюторы дают крупным сетям более низкие цены на лекарства и хорошие условия по оплате, отсрочку, так как те могут обеспечить большие объемы продаж. Мелкие аптеки вынуждены покупать товар по предоплате и более высоким ценам. Вытеснение мелкого бизнеса с аптечного рынка активизировалось из-за перебоев с электричеством и повышения зарплат — у предпринимателей резко выросли расходы, а некоторые — вообще „уходят в минус“. Понятно, что некоторые задумываются о закрытии бизнеса», — рассказывает Прудникова.

Южанина отмечает, что самой уязвимой к налоговым нововведениям категорией оказалась розничная торговля (это подтверждает и статистика YourControl.Market).

«ФОП, которые проводят периодическую предпринимательскую деятельность (к примеру, торгуют на рынках пару дней в неделю) теперь уйдут в тень, ведь для них есть разница — заплатить в год 3,6 тысяч грн, или 34,4 тысячи», — убеждена Южанина.

В конце прошлого года Опендатабот провела опрос предпринимателей, в ходе которого 27% респондентов заявило, что планируют закрывать ФОП. Среди главных причин 62% респондентов назвали высокие налоги, еще 18,8% — сказали, что «не идет бизнес».

Есть еще одна причина, по которой ускорилось закрытие ФОП. Ранее схему с упрощенцами массово использовали работодатели, чтобы сэкономить на налогах: предлагали сотрудникам зарегистрироваться как физлица-предприниматели и сотрудничать по трудовым договорам.

Но, во-первых, усилились проверки Гоструда, который выявляет «зарплатные схемы», во-вторых, из-за мобилизации многие украинцы не хотят лишний раз светиться (51% ФОП в прошлом году закрыли именно мужчины), в-третьих, с введением военного сбора и единого социального взноса для ФОП третьей группы (а именно в таком статусе регистрируются работники компаний) непонятно, кто должен покрывать возросшие налоги. По факту речь идет о существенном сокращении зарплат.

Новички прибывают

Но ФОП в Украине не только закрываются, но и открываются. Согласно данным YourControl.Market, в прошлом году в стране открылось почти 285 тысяч физлиц-предпринимателей, что на 15 тысяч больше тех, кто закрылся. А, к примеру, в Киеве на порядка 27 тысяч закрытых ФОП пришлось почти 40 тысяч новых.

Для сравнения: по новым открытиям бизнеса общеукраинская статистика 2024 года немного хуже, чем в 2023 году (тогда было зарегистрировано 302,6 тысяч ФОП), но, вполне возможно, что цифры ниже из-за неработающих в конце года госреестров и отсутствия для предпринимателей возможности зарегистрироваться (ее не было в том числе, в «Дії»).

Но, к примеру, в 2022 году новых ФОП было гораздо меньше, чем в 2024, — 193,4 тысячи. Уступают численности зарегистрированных физлиц-предпринимателей и довоенные годы: в 2020 году таковых было порядка 227 тысяч, в 2021-м — около 281 тысячи.

То есть, несмотря на то, что идет война, многие украинцы стали беженцами или ушли в армию, а часть территорий оказалось в оккупации, в Украине открывается больше ФОП, чем до войны.

Особенно активно украинцы регистрировали новый бизнес в первом полугодии 2024 года: тогда было открыто более 148 тысяч ФОП, что на 10,8% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Больше всего новых предпринимателей появилось в Киеве и Киевской области, в Днепропетровской области. Активный их прирост наблюдался также в Черниговской (плюс 19,2% к аналогичному периоду 2023 года), Запорожской (плюс 25,5%), Донецкой (плюс 19,9%) областях.

А самыми популярными сферами деятельности для новичков тогда оказались розничная торговля, информационные технологии и услуги. То есть в топ-3 сегментах по закрытию ФОП.

Затем, с лета прошлого года, статистика открытий ФОП пошла на спад, что совпало с усилением мобилизационных процессов и ухудшением ситуации с электроэнергией (ее начали массово отключать после усилившихся атак врага по нашей энергосистеме).

Но в целом работа на упрощенной системе остается в Украине популярной.

Это касается как реального бизнеса (многие фирмы открывают, к примеру, ветераны), так и разного рода схемщиков, работающих через фирмы-однодневки.

Так что, речь идет, скорее, об усилении «оборачиваемости» ФОП, чем о тотальном закрытии бизнеса. Предпринимательская деятельность, особенно в сфере мелкого бизнеса, становится «быстрой» — вложился, немного поработал и, если не идут дела — закрылся. Работать «в долгую» многие украинцы не готовы — не хватает ни денег, ни уверенности в будущем, мол, нужно немного потерпеть, и все наладится.

Президент Союза ювелиров Украины Дмитрий Выдолоб говорит, что в их отрасли с начала войны открылось немало новых ФОП. «Среди них — и творческая молодежь, и мастера, которые потеряли работу и решили начать свое дело. На данный момент зарегистрировано более 4,6 тысяч субъектов, но активными и реальными налогоплательщиками являются только 1,3 тысячи», — отметил Выдолоб.

«На количество закрытых ФОП нельзя смотреть, без учета новых регистраций. Если закрываются „спящие предприятия“ — это нормально. Плюс — происходит детенизация в связи с борьбой со схемами дробления на ФОП большого бизнеса. Поэтому катастрофы нет», — считает глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Впрочем, реальное влияние закручивания налоговых гаек и остающейся непростой экономической ситуации в стране на настроения мелкого бизнеса можно будет увидеть лишь со временем.