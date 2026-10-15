Долги перед МФО растут: как и почему меняется рынок микрофинансовых услуг

С начала года рынок МФО растет. Украинцы берут больше кредитов, так же более весомой становится и сумма займов. О том, как трансформируется рынок, причинах изменений и о распространении беспроцентных займов, рассказывает «Минфин».

Кредитование идет вверх

По итогам первого полугодия, микрофинансовые организации выдали около 4,2 млн кредитов. Согласно статистике, которую обнародовал Опендатабот, сейчас фиксируется хотя и не стремительный, но все же рост количества займов, предоставляемых МФО. Так, за первый квартал этого года они предоставили 2,055 млн кредитов, а во втором — это количество увеличилось примерно на 85 тыс.

Если смотреть на показатели прошлого года, то количество кредитов было примерно таким же, как сейчас, колеблясь в разные кварталы на несколько десятков тысяч. Ощутимой тенденции роста количества займов или их уменьшения в последние несколько лет мы зафиксировать не можем.

Если сравнивать показатели с первым годом полномасштабного вторжения, то мы можем говорить о том, что количество кредитов существенно выросло после резкого падения и вышло на плато. Правда, до показателей, которые были в 2021 году, все еще далеко, тогда на квартал микрофинансовые организации предоставляли около 3,6 млн займов.

Количество займов не может вернуться на прежний уровень в первую очередь из-за снижения численности населения. Выехавшие за границу в основном выпали из сферы услуг отечественного финсектора, и если берут кредиты, то уже у иностранных компаний.

При этом можно говорить о стремительном росте средней суммы займов. Во втором квартале этого года она достигла 9 173 грн. Для сравнения: еще три месяца назад она составляла 8 698 грн. Таким образом, квартальный рост составляет 475 грн, или около 5,5%.

Если посмотреть на соответствующие показатели год назад, то средняя сумма кредитов, предоставленных МФО, составляла 6 290 грн. Соответственно, за год рост составляет 2 883 грн, или 45,8%. До полномасштабного вторжения средняя сумма таких кредитов составляла около 5 тыс. грн.

Конечно, значительную роль в росте этих цифр играет инфляция. В то же время рост кредитов за этот год существенно ее опережает, ведь цены выросли, по официальным данным, на 10%.

Второй весомый фактор, который следует отметить, — это рост сроков кредитования. Как уже рассказывал «Минфин», по данным НБУ, самыми популярными среди физлиц являются займы на срок от 3 месяцев до года. А вот самые короткие займы до 31 дня стремительно теряют популярность.

Как отмечают на рынке, меняется и отношение клиентов к микрозаймам. «МФО постепенно прекращают восприниматься, только как инструмент для экстренной нужды в деньгах. Данные исследования показывают, что краткосрочное кредитование в небанковских финансовых компаниях уже стало привычным элементом кредитного поведения: у 78% опрошенных есть опыт пользования таким продуктом, а 81% — допускают его использование в ближайшие месяцы. Это сопоставимо, а по потенциальному спросу даже немного выше, чем для кредитного лимита на банковской карте, — 79%», — рассказал «Минфину» СЕО Moneyveo Сергей Синченко.

По его словам, клиент все меньше воспринимает небанковский кредит, как «последний вариант», когда другие источники средств недоступны. Он становится одним из инструментов управления собственной ликвидностью наряду с банковским кредитным лимитом, рассрочкой и другими формами заимствования.

На фоне роста кредитования МФО подобные показатели демонстрируют также банки и ломбарды. У первых объемы кредитования граждан за год выросли на 38%, а у ломбардов — на 21%.

Кто зарабатывает больше всех

На фоне роста объема кредитования МФО демонстрируют значительные заработки. Общие доходы десяти крупнейших микрофинансовых организаций за первое полугодие этого года составили 12,78 млрд грн. При этом все МФО из топ-10 стали прибыльными и вместе заработали «чистыми» 1,16 млрд грн.

Лидер по доходам — Укр Кредит Финанс, который работает под брендом CreditKasa. Общие доходы этой компании почти достигли 2 млрд грн. В то же время, если говорить о прибыли, то здесь несомненный лидер — Потребительский Центр (бренд ШвидкоГроші). Компания заработала 361 млн грн, а это около трети общей прибыли десяти крупнейших МФО.

Место Название Бренд Доход, млрд грн Прибыль, млн грн 1 Укр Кредит Финанс CreditKasa 1,99 172,6 2 ФК «Є Гроші» Є-Гроші 1,85 19,3 3 Потребительский Центр ШвидкоГроші 1,52 361,3 4 Авентус Украина Credit plus 1,42 233,4 5 Милоан Miloan 1,17 40,1 6 1 Безопасное Агентство Необходимых Кредитов MyCredit 1,08 41,4 7 Бизпозыка БізнесПозика 1,07 123,4 8 Линеура Украина Credit7 1,05 102,8 9 Манивео Быстрая Финансовая Помощь Moneyveo 0,85 12,8 10 Селфи Кредит Selfie credit 0,78 57,5 ИТОГО - - 12,78 1 164,6

Кто кредитует под 0%

«Кредиты под 0%» — важный инструмент МФО для расширения количества клиентов. Сразу стоит объяснить, что на самом деле подразумевается ставка 0,01% в день. Такие займы могут брать исключительно новые клиенты компаний — благодаря льготным условиям МФО привлекают внимание и проверяют платежеспособность заемщиков, и расширяют количество новых пользователей. Следующие кредиты они им проплатят уже по более высоким ставкам.

В рейтинг «Минфин» отбирает компании, которые предлагают кредиты «под 0%». Наличие таких займов мы проверяем у партнеров сайта, а также у МФО, которые попадают на первые 10 страниц поисковых систем по запросу «онлайн-кредит на карту». Таким образом, в рейтинге по факту все микрофинансовые организации, которые активно продвигают свои услуги.

По сравнению с предыдущим рейтингом, количество МФО в нем не изменилось, как и в предыдущем квартале, — их 33. В то же время произошли некоторые изменения участников.

По сравнению с рейтингом за предыдущий квартал, из него выпало три микрофинансовых организации. Так, Lovilave приостановила кредитование под 0,01%. В службе поддержки CreditBox «Минфину» сообщили, что временно не кредитуют новых клиентов. А у Fcredit ставка 0,01% во 2-м квартале была акционным предложением и уже завершилась.

Зато вернулись в рейтинг Amigo, MyCredit, Clickcredit. Первый из них пропустил прошлый рейтинг, потому что тогда не было подтверждения, что компания продолжает кредитование под 0,01%. Остальные две микрофинансовые организации тогда выбыли, поскольку получили штрафы НБУ, а по нашим правилам, в таком случае, микрофинансовая организация пропускает рейтинг за текущий квартал.

Лидеры рейтинга

Первое место, как и в прошлый раз, в рейтинге заняла Creditkasa. Также в первую пятерку снова вошли SelfieCredit, Credit7 и Moneyveo. Причем SelfieCredit неожиданно существенно улучшил свой результат: в предыдущем квартале эта микрофинансовая организация занимала 19-е место, а на этот раз заняла сразу второе.

Помимо стремительного улучшения позиций SelfieCredit, других существенных изменений в расположении участников рейтинга не произошло. Многие МФО опустились ниже в таблице, но это связано не с ухудшением условий кредитования, а с возвращением нескольких компаний, которые заняли более высокие места и, соответственно, немного подвинули других.

Сколько можно взять в кредит

Максимальная сумма, которую МФО готовы занять «под 0%», составляет 55 тыс. грн — именно столько предлагают Creditkasa и Credos. Также до 50 тыс. грн готовы дать взаймы в Moneyveo.

Чаще же всего МФО готовы выделить на акционный кредит до 30 тыс. грн — 7 компаний, и до 20 тыс. грн — 10. Самый низкий потолок кредитования «под ноль» составляет 5−8 тыс. грн.

Если говорить о сроках, то самый длинный срок акционного кредитования у Funny Money и Finclick — до 364 дней. Но следует учитывать, что этот верхний предел и МФО не обязаны его согласовывать всем желающим. Сроки до 65 дней предлагают также две компании — FirstCredit и Loan+ .

Зачастую заемщики могут рассчитывать на кредитование до 30 дней — такой период предлагают сразу 15 компаний.