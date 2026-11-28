С 1 января 2028 года для физических лиц-предпринимателей на упрощенной системе налогообложения могут ввести обязательную регистрацию плательщиками НДС. Новые правила будут касаться тех, чей объем налогооблагаемых операций за последние 12 календарных месяцев превысит 85 тысяч евро . Соответствующий законопроект Министерство финансов обнародовало 24 ноября 2026 года.

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Кого из ФЛП коснутся изменения

Согласно законопроекту, обязательная регистрация плательщиками НДС будет распространяться на предпринимателей первой, второй и третьей групп единого налога, если они превысят установленный порог.

Исключение предусмотрено для электронных резидентов — плательщиков единого налога третьей группы.

Важно, что для определения порога будет учитываться объем налогооблагаемых операций за последние 12 календарных месяцев, а не только доход с начала календарного года.

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По расчетам Минфина на момент подготовки проекта, 85 тысяч евро соответствовали примерно 4,21 млн грн. Однако гривневый эквивалент будет зависеть от установленного порядка перерасчета валютного порога.

Предпринимателей, не превышающих лимит, новая обязанность регистрации плательщиками НДС не будет касаться.

Что изменится для ФЛП третьей группы

Для предпринимателей третьей группы, сейчас платящих 5% единого налога, после обязательной регистрации плательщиками НДС предусмотрен переход на другую модель налогообложения.

Вместо ставки 5% будут применяться 3% единого налога и НДС по соответствующей ставке.

Для этого предприниматель должен будет подать заявление об изменении ставки в установленный законом срок.

При этом переход на общую систему налогообложения не потребуется. Упрощенная система продолжит действовать.

Придется ли предпринимателям платить больше

Фактическая налоговая нагрузка будет зависеть от особенностей бизнеса.

Например, ФЛП, продающие товары и закупающие продукцию у поставщиков — плательщиков НДС, смогут в установленных условиях формировать налоговый кредит. Это позволит уменьшать сумму НДС к уплате.

Для предпринимателей, которые преимущественно предоставляют услуги населению и имеют незначительные затраты на закупки по НДС, налоговая нагрузка может возрасти.

Кроме того, после регистрации плательщиком НДС предприниматель должен будет составлять и регистрировать налоговые накладные, вести учет налоговых обязательств и налогового кредита, представлять декларации и контролировать сроки исполнения налоговых обязанностей.

Это может увеличить расходы на бухгалтерское сопровождение.

Что стоит сделать ФЛПам уже сейчас

Предпринимателям, приближающимся к предложенному порогу, целесообразно заранее оценить объем налогооблагаемых операций за последние 12 месяцев.

Также следует проанализировать долю закупок по НДС, возможность формирования налогового кредита, влияние новых правил на себестоимость товаров и услуг и дополнительные расходы по администрированию налога.

Когда введут новые правила

В Минфине предлагают, чтобы закон вступил в силу 1 января 2028 года.

В ведомстве объясняют реформу необходимостью уменьшить злоупотребление упрощенной системой, создать более равные конкурентные условия и приблизить украинское законодательство к нормам ЕС.

В то же время, это пока законопроект, а не действующая норма. Окончательные правила могут быть изменены при рассмотрении документа.