Министерство обороны Украины обновило критерии определения предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК), авиастроительной и космической отраслей имеющими важное значение для национальной экономики. Главные нововведения касаются документального подтверждения выполнения оборонных контрактов и требований к получателям грантов. Об этом сообщило Минобороны 27 ноября.

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Что изменится для оборонных предприятий

Обновленные критерии утверждены приказом Министерства обороны от 23 ноября 2026 года № 428 во исполнение правительственного постановления № 1328 от 23 октября 2026 года.

Ранее предприятия могли подтверждать заключение и исполнение оборонных договоров по рекомендованным формам документов.

Теперь Минобороны утвердило четыре единственные формы подтверждения, приведенные в приложениях к обновленным критериям.

В то же время, предприятия по-прежнему должны получить подтверждение информации от государственного заказчика в сфере обороны, соответствующей службы или воинской части.

Также необходимо предоставить копию финансовой отчетности за последний отчетный период вместе с квитанцией контролирующего органа.

Какую долю производства должны составлять оборонные заказы

Одно из ключевых требований оставили без изменений.

Для подтверждения соответствия критерию оборонных контрактов доля товаров, работ и услуг оборонного назначения должна составлять более 50% от общего объема производства и услуг предприятия за последний отчетный период.

Следовательно, меняется, прежде всего, порядок документального подтверждения деятельности, а не сам порог оборонного производства.

Новые требования для предприятий, получающих гранты

Минобороны также уточнило правила для компаний, использующих грантовое финансирование как основание для подтверждения своего значения для национальной экономики.

Ранее было достаточно предоставить договор с заявкой и документ о получении средств.

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По новым правилам, если отчетный период по грантовому договору уже завершился, предприятие должно дополнительно подтвердить документами, которые продолжают выполнять условия грантового соглашения.

При этом минимальный размер грантовой поддержки не изменился — 500 тыс. грн на одного военнообязанного работника, которого компания предлагает к бронированию.

Что будет с бронированием работников

Количество критериев и общий механизм определения предприятий имеющими важное значение для национальной экономики остаются неизменными.

В то же время правительство ввело переходный период для адаптации бизнеса к обновленным правилам.

По сообщению Минобороны от 28 ноября действие отдельных решений относительно статуса критически важных предприятий продлили до 20 декабря 2026 года включительно, если срок их действия истекает в определенный постановлением переходный период.

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Это должно предоставить предприятиям дополнительное время для оформления необходимых документов и переоформления бронирования работников.

После вступления в силу нового приказа Минобороны предварительный приказ от 28 октября 2025 года № 722 теряет силу.