По состоянию на 31 октября 2026 года государственный и гарантированный государством долг Украины составил 9,64 трлн грн, или $211,64 млрд. За месяц задолженность в гривневом эквиваленте увеличилась на 97,73 млрд грн, или на 1,02%. В то же время в долларовом эквиваленте долг сократился на $970 млн. Об этом сообщает Министерство финансов Украины .

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Как изменился госдолг в октябре

По данным Минфина, общий объем государственного и гарантированного государством долга на конец октября составил 9635,95 млрд грн.

Основную часть этой суммы формирует внешний государственный долг — 7,41 трлн грн, или 76,92%.

Внутренний государственный долг составил 1,99 трлн грн, или 20,61%, а гарантированный государством долг — 238,59 млрд грн, или 2,48%.

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В октябре внешний государственный долг увеличился на 120,48 млрд грн. Внутренний же сократился на 10,21 млрд грн, а гарантированный государством — на 12,53 млрд грн.

На динамику задолженности влияли новые привлечения международного финансирования, погашение долговых обязательств и изменение валютных курсов.

Насколько возрос долг с начала года

По сравнению с концом 2025 года, государственный и гарантированный государством долг Украины увеличился на 593,28 млрд грн, или 6,56%.

В то же время в долларовом эквиваленте он сократился на $1,69 млрд.

Наибольший прирост в гривневом выражении обеспечил государственный внешний долг, с начала года выросший на 612,86 млрд грн.

В частности, только за октябрь задолженность по ссудам Европейского Союза выросла на 64,14 млрд грн, а по кредитам Международного банка реконструкции и развития — на 22,8 млрд грн.

Кому Украина должна больше всего

Самым крупным кредитором Украины остается Европейский Союз.

Задолженность перед ЕС, с учетом финансирования в рамках механизма ERA, составила 3,73 трлн грн, или $81,93 млрд.

Это 38,71% всего государственного и гарантированного государством долга.

В целом на международные финансовые организации и правительства иностранных государств приходится 66,81% долгового портфеля Украины или 6,44 трлн грн.

Значительная часть этих обязательств представлена долгосрочными льготными кредитами.

Отдельно Минфин отмечает, что заем ERA на 882,86 млрд грн должен погашаться не на средства государственного бюджета Украины, а за счет доходов от обездвиженных российских суверенных активов.

Гарантированный государством долг сокращается

Несмотря на увеличение общей задолженности, размер долга, гарантированного государством, продолжил уменьшаться.

За январь-октябрь 2026 года он сократился на 38,1 млрд грн, или 13,77% — с 276,68 млрд грн до 238,59 млрд грн.

Его доля в общем долговом портфеле снизилась с 3,06% в начале года до 2,48% в конце октября.

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Гарантированный государством долг — это обязательства заемщиков, за выполнение которых государство предоставило гарантии. Он отличается от прямого государственного долга.

Сколько стоит Украине обслуживание долга

Средневзвешенная стоимость государственного долга в октябре снизилась до 4,40% против 4,44% в сентябре и 4,51% в январе.

Средневзвешенный срок погашения увеличился за месяц с 12,87 до 12,95 года.

При этом внешние заимствования обходятся Украине значительно дешевле внутренних.

Средневзвешенная стоимость внешнего государственного долга составляет лишь 2,03%, а срок погашения — 15,22 года.

Для внутреннего долга соответствующие характеристики составляют 13,22% и 5,23 года.

В Минфине отмечают, что значительная часть долгосрочного льготного финансирования помогает уменьшать риски рефинансирования и нагрузки на государственные финансы.