Американский автопроизводитель Tesla повысил стоимость топовой версии электрического пикапа Cybertruck — Cyberbeast — еще на $5 тыс. Теперь ее стартовая цена в США составляет $114 990. Это уже третье повышение стоимости модели в течение ноября, а с августа 2026 года она подорожала на $15 тыс. Об этом сообщает TeslaNorth .

Cybertruck подорожал на $15 тысяч за три месяца

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Как изменилась цена Cybertruck

Еще в августе 2026 года Cyberbeast стоил от $99 990. В начале ноября Tesla повысила его стоимость до $102 490, а впоследствии — до $109 990.

Очередное подорожание на $5 тыс. довело стартовую цену до $114 990 без учета налогов и дополнительных сборов.

Таким образом, менее чем через три месяца электропикап подорожал на 15%.

В то же время, нынешняя цена соответствует стоимости Cyberbeast в начале 2026 года. Однако ранее за эти деньги покупатели также получали пакет Luxe, который включал дополнительные услуги и преимущества, включая доступ к системе автономного управления FSD и бесплатной зарядки Supercharging.

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В США осталась только одна версия Cybertruck

Cyberbeast является единственной модификацией Cybertruck, которую американские покупатели могут заказать через онлайн-конфигуратор Tesla.

Ранее компания перестала принимать новые заказы на базовую полноприводную версию Dual Motor AWD, а впоследствии — на Premium AWD.

Таким образом, наиболее доступные комплектации электропикапа больше не предлагаются для новых заказов в США.

Cyberbeast оснащен тремя электродвигателями и остается мощнейшей версией модели.

Когда Tesla прекратит производство Cybertruck

В начале ноября генеральный директор Tesla Илон Маск сообщил о планах завершить производство Cybertruck на предприятии Gigafactory Texas в 2027 году.

Сначала речь шла о середине года, однако впоследствии Маск уточнил, что производство будет продолжено до конца лета 2027 года для выполнения имеющихся заказов.

Свертывание выпуска связывают с продажами электропикапа, которые оказались существенно ниже первоначальных ожиданий компании.

По сообщениям американских СМИ, Tesla также намерена использовать производственные мощности предприятия для увеличения выпуска беспилотного автомобиля Cybercab.

Когда покупатели получат автомобили

По информации из онлайн-конфигуратора Tesla, ориентировочные сроки доставки новых заказов Cyberbeast в США приходятся на март — июнь 2027 года.

Итак, компания продолжает принимать заказы на самую дорогую версию электропикапа, несмотря на объявленные планы завершить его производство в следующем году.