Нацбанк усиливает надзор за МФО: кто все еще кредитует под 0%

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

16 июля 2026, 14:35 Читати українською

Нацбанк усиливает надзор за МФО: кто все еще кредитует под 0%

Деятельность МФО продолжает претерпевать значительные изменения. Прежде всего из-за ужесточения надзора и требований Национального банка. Несмотря на это, рынок продолжает расти, а кредиты под 0% остаются ключевым способом привлечения клиентов. «Минфин» подготовил новый Рейтинг самых дешевых кредитов в МФО и рассказывает, на каких условиях их можно получить.

Деятельность МФО продолжает претерпевать значительные изменения.

Почему растут долги граждан

В своем последнем Обзоре небанковского финансового сектора Нацбанк указывает на разнонаправленные тенденции. С одной стороны, регулятор фиксирует снижение объемов нового кредитования, хотя в течение четырех кварталов подряд до этого они увеличивались.

В целом этот показатель сократился на 15,5% по сравнению с предыдущим кварталом. Если говорить о новых кредитах для бизнеса, то здесь сокращение составляет 21,2%, а для физических лиц — 5,4%. Хотя если сравнивать с показателями год назад, то в обоих направлениях фиксируется рост. В частности, розничное кредитование выросло на 18,2%.

С другой стороны, общий кредитный портфель финансовых компаний продолжает расти уже пятый квартал подряд. По сравнению с предыдущим кварталом он вырос на 2,6%, а в годовом исчислении — почти на 26%. Этот показатель обеспечили преимущественно кредиты физическим лицам, которые только за квартал выросли на 9,1%, тогда как корпоративные кредиты прибавили гораздо более скромные 0,7%.

Цифры, обнародованные Нацбанком, подтверждают тенденцию, о которой уже рассказывал «Минфин» — даже в условиях сокращения новых кредитов общая задолженность растет благодаря сочетанию двух факторов. Во-первых, увеличивается сумма займов.

«Наблюдается рост как средней суммы заявки клиента, так и суммы, согласованной со стороны компании. Это обусловлено постепенной девальвацией и инфляцией национальной валюты», — пояснил «Минфину» директор по маркетингу CreditKasa Виталий Соловьев.

Во-вторых, кредиты берут на более длительный срок. «Здесь всё просто — после снижения дневной ставки пользования до 1% снизилась и дневная нагрузка на клиента, соответственно увеличилось количество случаев продления срока кредитов вместо накопления значительных просрочек», — отмечает Соловьёв.

Как видно на графике ниже, по данным НБУ, самыми популярными среди физических лиц являются займы на срок от 3 месяцев до года. По сравнению с 2024—2025 годами растет кредитование на 1−3 месяца, а вот самые короткие займы до 31 дня стремительно теряют популярность.

Как меняется надзор

Одна из ключевых тенденций на рынке микрокредитования — усиление контроля над отраслью со стороны НБУ.

Еще в прошлом году регулятор утвердил изменения в пруденциальных требованиях к финансовым компаниям, направленные на повышение их устойчивости. Нововведения вступили в силу с этого года.

Фактически раньше финкомпании могли указывать в отчетах, что у них много собственного капитала, хотя зачастую он существовал лишь «на бумаге». Теперь регулятор запретил учитывать такие «виртуальные» средства, а потому, если у компании возникнут убытки, она должна покрывать их реальными деньгами.

Еще одно важное изменение — создание Нацбанком перечня значимых финансовых компаний, в который вошли 53 учреждения. Именно к ним НБУ будет применять усиленный регуляторный и надзорный режим.

В список попали крупнейшие и наиболее влиятельные игроки небанковского финансового сектора, деятельность которых имеет системное значение для рынка. Среди них — платежные и финтех-компании, лизинговые операторы, некоторые государственные финансовые институты. Если же говорить о МФО, то в перечень значимых вошли, в частности, Moneyveo, Miloan, CreditPlus, MyCredit, Credit7, CreditKasa, ШвидкоГроші.

Где искать кредиты под 0%

Так называемые «кредиты под 0%» — важный инструмент МФО для расширения клиентской базы. Правда, стоит уточнить, что на самом деле имеется в виду ставка 0,01% в день. Такие займы могут брать исключительно новые клиенты компаний, ведь благодаря льготным условиям МФО привлекают внимание и проверяют платежеспособность заемщиков.

В рейтинг «Минфин» включает компании, предлагающие кредиты «под 0%». Наличие таких займов мы проверяем у партнеров сайта, а также у МФО, которые попадают на первые 10 страниц поисковых систем по запросу «онлайн-кредит на карту». Таким образом, в рейтинге фактически все микрофинансовые организации, предложения которых клиенты могут легко найти.

По сравнению с предыдущим рейтингом количество МФО в нём снизилось на одну и составляет 33. Из рейтинга выбыли MyCredit и Clickcredit, поскольку получили штрафы от НБУ, а по нашим правилам в таком случае микрофинансовая организация пропускает рейтинг за текущий квартал. Также от Amigo и MyBiz не поступило подтверждения, что они продолжают кредитование под 0,01%, а в службе поддержки ReCredit, Maxicredit и ТОП1 ответили, что у них уже нет таких предложений. У Pango и «Есть Деньги» минимальная ставка теперь от 0,1% в день, поэтому они также исключены из рейтинга.

Зато появилось несколько новичков: Notacredit, Ariba, Funny Money и Finclick. Также Lovilave запустила акцию для владельцев iPhone с возможностью кредитования под 0,01%, Smartiway отбыла дисквалификацию в предыдущем квартале и сейчас возвращается.

Лидеры рейтинга

Список МФО, занявших первые пять мест, практически не изменился. Creditkasa, Credit7 и CreditPlus, как и в прошлый раз, заняли первые три строчки. CreditBox снова пятый. А вот MyCredit, который был четвертым, пропустил рейтинг, и его место занял Moneyveo.

На этот раз существенных изменений в расположении МФО в рейтинге нет. Несколько компаний поднялись на 5−6 позиций, но отчасти это связано с тем, что из рейтинга выбыли микрофинансовые организации, ранее занимавшие более высокие строчки.

Также нет случаев, когда какая-либо из компаний существенно опустилась бы вниз.

На какую сумму можно рассчитывать

Максимальная сумма, которую МФО готовы одолжить «под 0%», составляет 55 тыс. грн — такой потолок установили Creditkasa и Credos. Также до 50 тыс. грн готов предложить Moneyveo. У восьми микрофинансовых организаций максимальный кредит составляет 30−32 тыс. грн, а у десяти — 20−25 тыс. грн.

Самый низкий потолок составляет 5−6 тыс. грн, такие скромные предложения есть у пяти компаний. В среднем же заемщики, обращающиеся к участникам рейтинга, могут рассчитывать на ссуду до 21 тыс. грн.

Интересная ситуация сложилась с максимальными сроками кредитования «под 0%». Два новичка рейтинга — Funny Money и Finclick — заявляют, что готовы предоставить средства на срок до 364 дней. Это существенно выше, чем в целом по рынку. Если не учитывать эти компании, то в среднем максимальный срок беспроцентного кредитования составляет около 26 дней. Правда, нужно учитывать, что эти цифры — именно максимальный период льготных условий. В каждой конкретной ситуации МФО может предложить значительно более скромные условия.

Место МФО Балы Максимальная сумма кредита под 0,01%, грн Максимальный срок, на который МФО предоставляет кредит под 0,01 %, дни Смена места
1 Creditkasa 37,5 55000 30 0
2 Credit7 36 30000 30 0
3 CreditPlus 36 30000 30 0
4 Moneyveo 34 50000 20 +2
5 CreditBox 33 30000 30 0
6 FirstCredit 32,25 30000 30 +4
7 Credos 31,75 55000 30 +5
8 Бизнес Позыка 30,75 30000 26 +5
9 Smartiway 30,5 10000 31 нов.
10 Твоя Позыка 30 30000 26 +1
11 Slon Credit 30 32000 14 -2
12 Tengo 28,25 20000 30 +2
13 Loan+ 27,75 20000 65 +3
14 Miloan 27,75 20000 30 +4
15 Starfin 26 20000 30 +6
16 CashtanCredit 25,75 20000 30 +6
17 Швыдко Гроши 25,75 30000 14 +3
18 SunCredit 25,5 20000 30 +5
19 SelfieCredit 25,5 25000 10 -4
20 Национальный кредит 25 10000 30 +6
21 Lovilave 25 6000 30 нов.
22 Ranok 24 20000 30 +3
23 Funny Money 23,75 8000 364 нов.
24 Finclick 23,75 8000 364 нов.
25 SOS CREDIT 23,75 20000 20 -1
26 ariba 22,75 20000 30 нов.
27 Aerocash 21,25 8600 15 +3
28 Fcredit 20,5 5000 30 0
29 Rocket Money 20,25 8600 15 +2
30 alexcredit 18,75 6000 20 -1
31 Finbert 18 8500 14 +1
32 Notacredit 17,5 6000 20 нов.
33 EasyCash 17 5000 15 0
Автор:
Олексій Писарев
Заместитель главного редактора Олексій Писарев
Пишет на темы: Инвестиции, фондовый рынок, forex, макроэкономика
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
Oleksii Ch
Oleksii Ch
16 июля 2026, 16:27
#
Кредити під 0% в МФО це інструмент розводу ****.
Лихварі з МФО їх пропонують лише тому, що мають статистику за якою левова частка таких кредитів, взята імпульсивно або з тупості, виходить в тривалу прологнацію. А пролонгація то основне джерело заробітку МФО, бо тіло не виплачується, **** просто погашає відсотки — джерело безкоштовних грошей
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами