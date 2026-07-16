Нацбанк усиливает надзор за МФО: кто все еще кредитует под 0%

Деятельность МФО продолжает претерпевать значительные изменения. Прежде всего из-за ужесточения надзора и требований Национального банка. Несмотря на это, рынок продолжает расти, а кредиты под 0% остаются ключевым способом привлечения клиентов. «Минфин» подготовил новый Рейтинг самых дешевых кредитов в МФО и рассказывает, на каких условиях их можно получить.

Почему растут долги граждан

В своем последнем Обзоре небанковского финансового сектора Нацбанк указывает на разнонаправленные тенденции. С одной стороны, регулятор фиксирует снижение объемов нового кредитования, хотя в течение четырех кварталов подряд до этого они увеличивались.

В целом этот показатель сократился на 15,5% по сравнению с предыдущим кварталом. Если говорить о новых кредитах для бизнеса, то здесь сокращение составляет 21,2%, а для физических лиц — 5,4%. Хотя если сравнивать с показателями год назад, то в обоих направлениях фиксируется рост. В частности, розничное кредитование выросло на 18,2%.

С другой стороны, общий кредитный портфель финансовых компаний продолжает расти уже пятый квартал подряд. По сравнению с предыдущим кварталом он вырос на 2,6%, а в годовом исчислении — почти на 26%. Этот показатель обеспечили преимущественно кредиты физическим лицам, которые только за квартал выросли на 9,1%, тогда как корпоративные кредиты прибавили гораздо более скромные 0,7%.

Цифры, обнародованные Нацбанком, подтверждают тенденцию, о которой уже рассказывал «Минфин» — даже в условиях сокращения новых кредитов общая задолженность растет благодаря сочетанию двух факторов. Во-первых, увеличивается сумма займов.

«Наблюдается рост как средней суммы заявки клиента, так и суммы, согласованной со стороны компании. Это обусловлено постепенной девальвацией и инфляцией национальной валюты», — пояснил «Минфину» директор по маркетингу CreditKasa Виталий Соловьев.

Во-вторых, кредиты берут на более длительный срок. «Здесь всё просто — после снижения дневной ставки пользования до 1% снизилась и дневная нагрузка на клиента, соответственно увеличилось количество случаев продления срока кредитов вместо накопления значительных просрочек», — отмечает Соловьёв.

Как видно на графике ниже, по данным НБУ, самыми популярными среди физических лиц являются займы на срок от 3 месяцев до года. По сравнению с 2024—2025 годами растет кредитование на 1−3 месяца, а вот самые короткие займы до 31 дня стремительно теряют популярность.

Как меняется надзор

Одна из ключевых тенденций на рынке микрокредитования — усиление контроля над отраслью со стороны НБУ.

Еще в прошлом году регулятор утвердил изменения в пруденциальных требованиях к финансовым компаниям, направленные на повышение их устойчивости. Нововведения вступили в силу с этого года.

Фактически раньше финкомпании могли указывать в отчетах, что у них много собственного капитала, хотя зачастую он существовал лишь «на бумаге». Теперь регулятор запретил учитывать такие «виртуальные» средства, а потому, если у компании возникнут убытки, она должна покрывать их реальными деньгами.

Еще одно важное изменение — создание Нацбанком перечня значимых финансовых компаний, в который вошли 53 учреждения. Именно к ним НБУ будет применять усиленный регуляторный и надзорный режим.

В список попали крупнейшие и наиболее влиятельные игроки небанковского финансового сектора, деятельность которых имеет системное значение для рынка. Среди них — платежные и финтех-компании, лизинговые операторы, некоторые государственные финансовые институты. Если же говорить о МФО, то в перечень значимых вошли, в частности, Moneyveo, Miloan, CreditPlus, MyCredit, Credit7, CreditKasa, ШвидкоГроші.

Где искать кредиты под 0%

Так называемые «кредиты под 0%» — важный инструмент МФО для расширения клиентской базы. Правда, стоит уточнить, что на самом деле имеется в виду ставка 0,01% в день. Такие займы могут брать исключительно новые клиенты компаний, ведь благодаря льготным условиям МФО привлекают внимание и проверяют платежеспособность заемщиков.

В рейтинг «Минфин» включает компании, предлагающие кредиты «под 0%». Наличие таких займов мы проверяем у партнеров сайта, а также у МФО, которые попадают на первые 10 страниц поисковых систем по запросу «онлайн-кредит на карту». Таким образом, в рейтинге фактически все микрофинансовые организации, предложения которых клиенты могут легко найти.

По сравнению с предыдущим рейтингом количество МФО в нём снизилось на одну и составляет 33. Из рейтинга выбыли MyCredit и Clickcredit, поскольку получили штрафы от НБУ, а по нашим правилам в таком случае микрофинансовая организация пропускает рейтинг за текущий квартал. Также от Amigo и MyBiz не поступило подтверждения, что они продолжают кредитование под 0,01%, а в службе поддержки ReCredit, Maxicredit и ТОП1 ответили, что у них уже нет таких предложений. У Pango и «Есть Деньги» минимальная ставка теперь от 0,1% в день, поэтому они также исключены из рейтинга.

Зато появилось несколько новичков: Notacredit, Ariba, Funny Money и Finclick. Также Lovilave запустила акцию для владельцев iPhone с возможностью кредитования под 0,01%, Smartiway отбыла дисквалификацию в предыдущем квартале и сейчас возвращается.

Лидеры рейтинга

Список МФО, занявших первые пять мест, практически не изменился. Creditkasa, Credit7 и CreditPlus, как и в прошлый раз, заняли первые три строчки. CreditBox снова пятый. А вот MyCredit, который был четвертым, пропустил рейтинг, и его место занял Moneyveo.

На этот раз существенных изменений в расположении МФО в рейтинге нет. Несколько компаний поднялись на 5−6 позиций, но отчасти это связано с тем, что из рейтинга выбыли микрофинансовые организации, ранее занимавшие более высокие строчки.

Также нет случаев, когда какая-либо из компаний существенно опустилась бы вниз.

На какую сумму можно рассчитывать

Максимальная сумма, которую МФО готовы одолжить «под 0%», составляет 55 тыс. грн — такой потолок установили Creditkasa и Credos. Также до 50 тыс. грн готов предложить Moneyveo. У восьми микрофинансовых организаций максимальный кредит составляет 30−32 тыс. грн, а у десяти — 20−25 тыс. грн.

Самый низкий потолок составляет 5−6 тыс. грн, такие скромные предложения есть у пяти компаний. В среднем же заемщики, обращающиеся к участникам рейтинга, могут рассчитывать на ссуду до 21 тыс. грн.

Интересная ситуация сложилась с максимальными сроками кредитования «под 0%». Два новичка рейтинга — Funny Money и Finclick — заявляют, что готовы предоставить средства на срок до 364 дней. Это существенно выше, чем в целом по рынку. Если не учитывать эти компании, то в среднем максимальный срок беспроцентного кредитования составляет около 26 дней. Правда, нужно учитывать, что эти цифры — именно максимальный период льготных условий. В каждой конкретной ситуации МФО может предложить значительно более скромные условия.