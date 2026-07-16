Деятельность МФО продолжает претерпевать значительные изменения. Прежде всего из-за ужесточения надзора и требований Национального банка. Несмотря на это, рынок продолжает расти, а кредиты под 0% остаются ключевым способом привлечения клиентов. «Минфин» подготовил новый Рейтинг самых дешевых кредитов в МФО и рассказывает, на каких условиях их можно получить.
Нацбанк усиливает надзор за МФО: кто все еще кредитует под 0%
Почему растут долги граждан
В своем последнем Обзоре небанковского финансового сектора Нацбанк указывает на разнонаправленные тенденции. С одной стороны, регулятор фиксирует снижение объемов нового кредитования, хотя в течение четырех кварталов подряд до этого они увеличивались.
В целом этот показатель сократился на 15,5% по сравнению с предыдущим кварталом. Если говорить о новых кредитах для бизнеса, то здесь сокращение составляет 21,2%, а для физических лиц — 5,4%. Хотя если сравнивать с показателями год назад, то в обоих направлениях фиксируется рост. В частности, розничное кредитование выросло на 18,2%.
С другой стороны, общий кредитный портфель финансовых компаний продолжает расти уже пятый квартал подряд. По сравнению с предыдущим кварталом он вырос на 2,6%, а в годовом исчислении — почти на 26%. Этот показатель обеспечили преимущественно кредиты физическим лицам, которые только за квартал выросли на 9,1%, тогда как корпоративные кредиты прибавили гораздо более скромные 0,7%.
Цифры, обнародованные Нацбанком, подтверждают тенденцию, о которой уже рассказывал «Минфин» — даже в условиях сокращения новых кредитов общая задолженность растет благодаря сочетанию двух факторов. Во-первых, увеличивается сумма займов.
«Наблюдается рост как средней суммы заявки клиента, так и суммы, согласованной со стороны компании. Это обусловлено постепенной девальвацией и инфляцией национальной валюты», — пояснил «Минфину» директор по маркетингу CreditKasa Виталий Соловьев.
Во-вторых, кредиты берут на более длительный срок. «Здесь всё просто — после снижения дневной ставки пользования до 1% снизилась и дневная нагрузка на клиента, соответственно увеличилось количество случаев продления срока кредитов вместо накопления значительных просрочек», — отмечает Соловьёв.
Как видно на графике ниже, по данным НБУ, самыми популярными среди физических лиц являются займы на срок от 3 месяцев до года. По сравнению с 2024—2025 годами растет кредитование на 1−3 месяца, а вот самые короткие займы до 31 дня стремительно теряют популярность.
Как меняется надзор
Одна из ключевых тенденций на рынке микрокредитования — усиление контроля над отраслью со стороны НБУ.
Еще в прошлом году регулятор утвердил изменения в пруденциальных требованиях к финансовым компаниям, направленные на повышение их устойчивости. Нововведения вступили в силу с этого года.
Фактически раньше финкомпании могли указывать в отчетах, что у них много собственного капитала, хотя зачастую он существовал лишь «на бумаге». Теперь регулятор запретил учитывать такие «виртуальные» средства, а потому, если у компании возникнут убытки, она должна покрывать их реальными деньгами.
Еще одно важное изменение — создание Нацбанком перечня значимых финансовых компаний, в который вошли 53 учреждения. Именно к ним НБУ будет применять усиленный регуляторный и надзорный режим.
В список попали крупнейшие и наиболее влиятельные игроки небанковского финансового сектора, деятельность которых имеет системное значение для рынка. Среди них — платежные и финтех-компании, лизинговые операторы, некоторые государственные финансовые институты. Если же говорить о МФО, то в перечень значимых вошли, в частности, Moneyveo, Miloan, CreditPlus, MyCredit, Credit7, CreditKasa, ШвидкоГроші.
Где искать кредиты под 0%
Так называемые «кредиты под 0%» — важный инструмент МФО для расширения клиентской базы. Правда, стоит уточнить, что на самом деле имеется в виду ставка 0,01% в день. Такие займы могут брать исключительно новые клиенты компаний, ведь благодаря льготным условиям МФО привлекают внимание и проверяют платежеспособность заемщиков.
В рейтинг «Минфин» включает компании, предлагающие кредиты «под 0%». Наличие таких займов мы проверяем у партнеров сайта, а также у МФО, которые попадают на первые 10 страниц поисковых систем по запросу «онлайн-кредит на карту». Таким образом, в рейтинге фактически все микрофинансовые организации, предложения которых клиенты могут легко найти.
По сравнению с предыдущим рейтингом количество МФО в нём снизилось на одну и составляет 33. Из рейтинга выбыли MyCredit и Clickcredit, поскольку получили штрафы от НБУ, а по нашим правилам в таком случае микрофинансовая организация пропускает рейтинг за текущий квартал. Также от Amigo и MyBiz не поступило подтверждения, что они продолжают кредитование под 0,01%, а в службе поддержки ReCredit, Maxicredit и ТОП1 ответили, что у них уже нет таких предложений. У Pango и «Есть Деньги» минимальная ставка теперь от 0,1% в день, поэтому они также исключены из рейтинга.
Зато появилось несколько новичков: Notacredit, Ariba, Funny Money и Finclick. Также Lovilave запустила акцию для владельцев iPhone с возможностью кредитования под 0,01%, Smartiway отбыла дисквалификацию в предыдущем квартале и сейчас возвращается.
Лидеры рейтинга
Список МФО, занявших первые пять мест, практически не изменился. Creditkasa, Credit7 и CreditPlus, как и в прошлый раз, заняли первые три строчки. CreditBox снова пятый. А вот MyCredit, который был четвертым, пропустил рейтинг, и его место занял Moneyveo.
На этот раз существенных изменений в расположении МФО в рейтинге нет. Несколько компаний поднялись на 5−6 позиций, но отчасти это связано с тем, что из рейтинга выбыли микрофинансовые организации, ранее занимавшие более высокие строчки.
Также нет случаев, когда какая-либо из компаний существенно опустилась бы вниз.
На какую сумму можно рассчитывать
Максимальная сумма, которую МФО готовы одолжить «под 0%», составляет 55 тыс. грн — такой потолок установили Creditkasa и Credos. Также до 50 тыс. грн готов предложить Moneyveo. У восьми микрофинансовых организаций максимальный кредит составляет 30−32 тыс. грн, а у десяти — 20−25 тыс. грн.
Самый низкий потолок составляет 5−6 тыс. грн, такие скромные предложения есть у пяти компаний. В среднем же заемщики, обращающиеся к участникам рейтинга, могут рассчитывать на ссуду до 21 тыс. грн.
Интересная ситуация сложилась с максимальными сроками кредитования «под 0%». Два новичка рейтинга — Funny Money и Finclick — заявляют, что готовы предоставить средства на срок до 364 дней. Это существенно выше, чем в целом по рынку. Если не учитывать эти компании, то в среднем максимальный срок беспроцентного кредитования составляет около 26 дней. Правда, нужно учитывать, что эти цифры — именно максимальный период льготных условий. В каждой конкретной ситуации МФО может предложить значительно более скромные условия.
|Место
|МФО
|Балы
|Максимальная сумма кредита под 0,01%, грн
|Максимальный срок, на который МФО предоставляет кредит под 0,01 %, дни
|Смена места
|1
|Creditkasa
|37,5
|55000
|30
|0
|2
|Credit7
|36
|30000
|30
|0
|3
|CreditPlus
|36
|30000
|30
|0
|4
|Moneyveo
|34
|50000
|20
|+2
|5
|CreditBox
|33
|30000
|30
|0
|6
|FirstCredit
|32,25
|30000
|30
|+4
|7
|Credos
|31,75
|55000
|30
|+5
|8
|Бизнес Позыка
|30,75
|30000
|26
|+5
|9
|Smartiway
|30,5
|10000
|31
|нов.
|10
|Твоя Позыка
|30
|30000
|26
|+1
|11
|Slon Credit
|30
|32000
|14
|-2
|12
|Tengo
|28,25
|20000
|30
|+2
|13
|Loan+
|27,75
|20000
|65
|+3
|14
|Miloan
|27,75
|20000
|30
|+4
|15
|Starfin
|26
|20000
|30
|+6
|16
|CashtanCredit
|25,75
|20000
|30
|+6
|17
|Швыдко Гроши
|25,75
|30000
|14
|+3
|18
|SunCredit
|25,5
|20000
|30
|+5
|19
|SelfieCredit
|25,5
|25000
|10
|-4
|20
|Национальный кредит
|25
|10000
|30
|+6
|21
|Lovilave
|25
|6000
|30
|нов.
|22
|Ranok
|24
|20000
|30
|+3
|23
|Funny Money
|23,75
|8000
|364
|нов.
|24
|Finclick
|23,75
|8000
|364
|нов.
|25
|SOS CREDIT
|23,75
|20000
|20
|-1
|26
|ariba
|22,75
|20000
|30
|нов.
|27
|Aerocash
|21,25
|8600
|15
|+3
|28
|Fcredit
|20,5
|5000
|30
|0
|29
|Rocket Money
|20,25
|8600
|15
|+2
|30
|alexcredit
|18,75
|6000
|20
|-1
|31
|Finbert
|18
|8500
|14
|+1
|32
|Notacredit
|17,5
|6000
|20
|нов.
|33
|EasyCash
|17
|5000
|15
|0
Комментарии - 1
Лихварі з МФО їх пропонують лише тому, що мають статистику за якою левова частка таких кредитів, взята імпульсивно або з тупості, виходить в тривалу прологнацію. А пролонгація то основне джерело заробітку МФО, бо тіло не виплачується, **** просто погашає відсотки — джерело безкоштовних грошей