За январь-сентябрь 2026 года Украина получила более 4,37 млрд грн от приватизации, аренды государственного имущества, дивидендов, части чистой прибыли предприятий и реализации санкционных активов. В то же время, непосредственные поступления от приватизации сократились почти на 28%, тогда как дивиденды и часть прибыли хозяйственных обществ выросли почти в семь раз. Об этом свидетельствует аналитическая справка Фонда государственных имуществ Украины за девять месяцев 2026 года, обнародованная 26 ноября.

Доходы от приватизации в Украине упали на 28%

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Сколько государство заработало на приватизации

За девять месяцев 2026 года в общий фонд государственного бюджета от приватизации поступило 1,615 млрд грн.

Для сравнения, за аналогичный период 2025 года этот показатель составил около 2,24 млрд. грн. Таким образом, поступления сократились примерно на 625 млн грн, или почти на 28%.

В то же время годовой план приватизационных поступлений выполнен на 80,7%.

Это объясняется, в частности, уменьшением самой бюджетной задачи: если в 2025 году она составляла 3,2 млрд грн, то в 2026 году — 2 млрд грн.

Отдельно в бюджет поступило 263,2 млн грн НДС от приватизационных операций.

Дивиденды государственных компаний выросли почти в семь раз

Наиболее заметный рост среди источников поступлений Фонда госимущества обеспечили дивиденды и часть чистой прибыли хозяйственных обществ.

За январь-сентябрь 2026 года они перечислили в бюджет 1,384 млрд грн, тогда как за аналогичный период в прошлом году — всего 198,8 млн грн.

Следовательно, поступления увеличились почти в семь раз или примерно на 596%.

В то же время государственные предприятия, находящиеся в сфере управления ФГИУ, перечислили в бюджет еще 73,3 млн грн. части чистой прибыли.

Таким чином, на фоне сокращения приватизационных поступлений возросла роль доходов от хозяйственных обществ, корпоративными правами которых управляет правительство.

Большая приватизация фактически оставалась на паузе

Несмотря на выполнение более 80% годового плана поступлений, в течение девяти месяцев 2026 года Фонд госимущества не принял ни одного решения о завершении приватизации объектов крупной приватизации.

Основные результаты продаж государственного имущества обеспечила малая приватизация.

За отчетный период на аукционы выставили 411 объектов, из которых было продано 278.

Благодаря конкуренции между участниками торгов итоговая цена продажи в среднем выросла в 2,6 раза по сравнению со стартовой.

Это свидетельствует о наличии спроса на отдельные государственные активы, хотя крупные приватизационные соглашения в отчетном периоде не завершались.

Сколько получили от аренды государственного имущества

Еще одним источником поступлений стала аренда государственной недвижимости и других активов.

За девять месяцев 2026 года она принесла бюджету 746,1 млн грн.

В отличие от приватизации, предусматривающей продажу государственной собственности, аренда позволяет государству регулярно получать платежи от использования имущества без смены его собственника.

Что происходит с санкционными активами

В течение девяти месяцев 2026 года Фонд госимущества передали еще 50 активов, взысканных в доход государства по решениям судов в рамках санкционного законодательства.

Всего с 2023 года до конца сентября 2026 Фонда передали 1 537 санкционных активов. В то же время, непосредственно в управлении ФГИУ по состоянию на 30 сентября находились 1 129 таких активов.

От реализации санкционного имущества за девять месяцев поступило 294,13 млн грн, которые направили в фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии.

К санкционным активам относятся, в частности, корпоративные права, недвижимость и другое имущество, взимаемое в доход государства по судебным решениям.

Общие результаты работы ФГИУ

В целом за январь-сентябрь 2026 года Фонд госимущества обеспечил следующие поступления:

1,615 млрд грн — приватизация;

1,384 млрд грн — дивиденды и часть чистой прибыли хозяйственных обществ;

746,1 млн грн — аренда государственного имущества;

294,1 млн грн — реализация санкционных активов;

263,2 млн грн — НДС от приватизации;

73,3 млн грн — часть чистой прибыли государственных предприятий.

Суммарно это более 4,37 млрд грн.

Итоги девяти месяцев показывают, что приватизация остается важным, но не единственным источником поступлений от государственных активов. В 2026 году существенный рост дивидендов хозяйственных обществ частично компенсировал уменьшение доходов от продажи государственного имущества.