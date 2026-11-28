В доработанном до второго чтения проекте государственного бюджета Украины на 2027 год на жилищные программы предусмотрено более 30 млрд грн. Денежные средства планируют направить на восстановление поврежденных домов, компенсации за уничтоженное жилье и жилые ваучеры для внутренне перемещенных лиц. Ожидается, что поддержкой смогут воспользоваться более 50 тысяч семей. Об этом сообщил Кабинет Министров 27 ноября.

Более 50 тысяч семей могут получить помощь на жилье

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Сколько денег выделят на восстановление жилья

Наибольшую часть финансирования планируют направить на компенсации за уничтоженную недвижимость.

В частности, в рамках программы «Восстановление» предусмотрено 17 млрд грн для владельцев жилья, которое было уничтожено в результате российской агрессии.

Еще 3,4 млрд грн заложили на компенсации по восстановлению поврежденных квартир и домов.

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Таким образом, в целом на эти два направления программы «Восстановление» планируют направить 20,4 млрд грн.

По словам министра по делам общин, территорий и внутренне перемещенных лиц Виталия Безгина, по сравнению с предыдущими бюджетными планами финансирование компенсационных программ увеличилось более чем на 10 млрд грн.

«Это возможность помочь большему количеству людей восстановить поврежденные дома или получить новое жилье вместо уничтоженного», — отметил министр.

В то же время он подчеркнул, что потребность в жилищной поддержке остается значительно больше имеющихся финансовых ресурсов.

Кто из переселенцев сможет получить жилищные ваучеры

Отдельно 10,1 млрд. грн. предусмотрено на жилые ваучеры для внутренне перемещенных лиц с временно оккупированных территорий.

На первом этапе программа будет охватывать две категории переселенцев: участников боевых действий и людей с инвалидностью в результате войны.

Жилые ваучеры предназначены для приобретения жилья вместо оставшегося на временно оккупированной территории.

По предварительным оценкам правительства, финансирование этого направления может позволить обеспечить жильем около 5 тысяч семей переселенцев.

При этом условия получения ваучеров, порядок подачи заявлений и критерии соответствия определяются правилами государственной программы.

На социальное жилье предусмотрено 500 млн грн

Еще 500 млн. грн. в проекте бюджета заложили на создание социального жилья в территориальных общинах.

Речь идет о развитии жилищного фонда, который общины смогут использовать для обеспечения нужд людей, нуждающихся в государственной или местной поддержке.

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Кроме бюджетного финансирования правительство рассчитывает на участие международных партнеров в реализации жилищных проектов.

В частности возможно привлечение ресурсов Всемирного банка, Банка развития Совета Европы и Европейского инвестиционного банка.

Когда украинцы смогут получить помощь

Кабинет Министров уже одобрил проект государственного бюджета на 2027 год, доработанный до второго чтения. Однако окончательные объемы финансирования жилищных программ будут определяться при принятии бюджета Верховной Радой.

Кроме того, фактическое количество семей, получивших компенсации или жилищные ваучеры, будет зависеть от размера выплат, количества согласованных заявлений и доступности финансирования.

Важно: более 30 млрд грн — это запланированные бюджетные расходы, а не уже распределенные между гражданами средства.