В октябре 2026 года украинцы увеличили чистый спрос на золото в беспоставочной форме на 70% — до $4,82 млн. Это самый высокий месячный показатель с февраля. В то же время покупка физического золота остается незначительной, а чистая продажа серебра достигла максимума с мая. Об этом пишет финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

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Как изменился спрос на золото

По итогам октября чистый спрос населения на беспоставочное золото составил $4,82 млн, или 1171 тройскую унцию.

Для сравнения, в сентябре этот показатель составил $2,83 млн. Таким образом за месяц спрос увеличился на 70%.

Зато физическое золото украинцы покупали гораздо менее активно. Чистый спрос на него в октябре составил всего $75 тыс. или 18 тройских унций. Это в 2,5 раза больше, чем в сентябре, но в денежном выражении показатель остается небольшим.

Сколько золота украинцы купили с начала года

За январь-октябрь 2026 года чистый спрос на беспоставочное золото достиг $41,4 млн, или примерно 8,9 тыс. тройских унций.

За аналогичный период 2025 года он составил $16 млн или 4,3 тыс. тройских унций.

Следовательно, в денежном выражении спрос вырос почти в 2,6 раза, а в физическом эквиваленте — более чем вдвое.

В то же время, с физическим золотом наблюдается противоположная тенденция.

За десять месяцев 2026 года чистый спрос на него составил всего $192 тыс., или 46 тройских унций. В прошлом году за этот же период украинцы приобрели физическое золото на $7,03 млн, или 2035 тройских унций.

Таким образом, чистый спрос на физическое золото в денежном выражении сократился более чем на 97% .

Украинцы ускорили продажу серебра

В отличие от золота физическое серебро украинцы продолжают продавать.

В октябре чистая продажа серебра составила $569 тыс., или 9,8 тыс. тройских унций. Это самый большой месячный показатель с мая 2026 года.

В сентябре чистая продажа составила $339 тыс. Следовательно, за месяц она увеличилась примерно на 68%.

В целом за январь — октябрь 2026 года чистая продажа физического серебра достигла $2,84 млн.

Для сравнения, за аналогичный период 2025 г. наблюдался чистый спрос на серебро в размере $1,05 млн.

Почему украинцы выбирают беспоставочное золото

Беспоставочное золото — это форма инвестирования в банковский металл без получения физических слитков. Такие операции позволяют покупать и продавать золото через финансовые учреждения без необходимости самостоятельно его хранить.

Инвестиции в физическое золото предусматривают покупку реального металла, в частности слитков, и связанные с дополнительными затратами на его хранение и возможными ценовыми спредами при продаже.

Рост спроса на беспоставочное золото может свидетельствовать о преимуществе, которое часть инвесторов предоставляет такому способу вложения средств.

В то же время, статистика чистого спроса отражает разницу между покупкой и продажей металла, а не общую сумму всех операций.

Ранее Минфин сообщал, что в сентябре чистый спрос на беспоставочное золото вырос до $2,83 млн, тогда как интерес к физическому металлу оставался слабым.