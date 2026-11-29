Совокупное состояние 300 самых богатых жителей Швейцарии в 2026 году достигло рекордных 934,5 млрд швейцарских франков. За год их капиталы увеличились примерно на 83 млрд франков, или на 9,8%. Самой богатой стала семья Апонте, которая контролирует крупнейшую в мире контейнерную судоходную компанию Mediterranean Shipping Company (MSC). Об этом свидетельствует ежегодный рейтинг швейцарского делового журнала BILANZ , опубликованный 26 ноября.

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Кто стал самым богатым в Швейцарии

Впервые рейтинг возглавила семья Апонте, проживающая в Женеве и владеющая судоходной группой MSC. Ее состояние оценивается в 39−40 млрд франков. За год капитал семьи вырос примерно на 15 млрд франков — это самый большой прирост среди участников рейтинга.

MSC управляет флотом из более чем тысячи судов и контролирует более пятой части мирового рынка контейнерных перевозок.

По объяснению BILANZ рост оценки капитала семьи связан с расширением флота, результатами логистического бизнеса и пересмотром оценки активов и долговых обязательств компании.

Семья Апонте опередила совладельца модного дома Chanel Жерара Вертгаймера, возглавлявшего рейтинг в прошлом году. Его состояние оценивается в 32−33 млрд франков, что обеспечило четвертое место.

Кто еще вошел в число самых богатых

Заметный рост капитала продемонстрировала семья Блохеров, контролирующая часть акций химической компании Ems-Chemie.

За год ее состояние увеличилось на 9 млрд франков — до 23−24 млрд франков. Это позволило семье вернуться в десятку самых богатых.

Основной причиной стало удорожание акций Ems-Chemie примерно на 55% за 12 месяцев.

В то же время, не все крупные акционеры смогли увеличить свои капиталы.

Наибольшее сокращение состояния в рейтинге зафиксировали у семей Шиндлеров и Боннаров — акционеров производителя лифтов Schindler.

Их совокупный капитал уменьшился примерно на 2 млрд франков — до 13−14 млрд франков.

Акции Schindler оказались под давлением после объявления о возможном объединении конкурентов Kone и TK Elevator.

Почему миллиардеры стали богаче

По оценкам BILANZ, росту состояния богатейших жителей Швейцарии способствовали несколько факторов.

Прежде всего, повышение стоимости акций технологических компаний на фоне интереса инвесторов к искусственному интеллекту, а также рост фармацевтического и химического секторов.

За год швейцарский фондовый индекс SMI прибавил около 15%, а более широкий SPI — более 18%.

Дополнительную поддержку капиталам обеспечил рост стоимости недвижимости.

Еще одним фактором стало переселение в Швейцарию состоятельных предпринимателей и инвесторов из других стран.

В 2026 году в рейтинг добавили 16 новых участников. На них пришлась почти половина общего прироста состояния всех 300 самых богатых.

Среди новичков — соучредитель американской технологической компании Palantir Алекс Карп и представители семьи Митталов, связанной со сталелитейным бизнесом.

Сколько денег сосредоточено в самой богатой десятке

Совокупное состояние десяти самых богатых участников рейтинга достигло 271 млрд франков.

Это примерно 29% всего капитала, которым владеют 300 самых богатых жителей страны.

Причем более половины годового прироста общего состояния пришлось именно на первую десятку. Средний капитал одного участника рейтинга составляет около 3,1 млрд франков.

Минимальный порог для попадания в список — 100 млн франков. В рейтинг включаются как граждане Швейцарии, так и иностранцев, проживающих в стране.

Почему Швейцария привлекает богачей

Одной из причин привлекательности страны для состоятельных людей остается налоговая система.

В частности, в Швейцарии при определенных условиях не облагаются налогом приросты капитала от продажи ценных бумаг частными инвесторами. Также отсутствует федеральный налог на наследство, хотя соответствующие налоги могут действовать на кантональном уровне.

Среди других преимуществ BILANZ называет политическую стабильность, защиту права собственности и предсказуемость правовой системы.

В то же время растет концентрация богатства.

По данным Федеральной налоговой администрации, которые приводит издание, в Женеве самый богатый 1% населения контролировал более 69% налогооблагаемого состояния в 2023 году. Двумя годами ранее этот показатель составил 62,6%.

В среднем по Швейцарии на самый богатый 1% приходится около 46% состояния.

Рейтинг BILANZ публикуется с 1989 года. В 2026-м совокупный капитал самых богатых участников достиг нового исторического максимума в третий раз подряд.