В декабре 2026 года гривна может возобновить девальвацию после относительно стабильного ноября. По базовому сценарию валютного прогноза наличный доллар в конце года будет торговаться в диапазоне 45,7−46,7 грн, а при неблагоприятном развитии событий может превысить 47 грн. В 2027 году при продолжении войны прогнозируется дальнейшее постепенное ослабление гривны — до 51 грн за доллар в конце года. Об этом пишет финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Добавить как предпочтительный источник в Google

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Почему доллар может подорожать в декабре

Главным фактором давления на гривну Шевчишин называет сезонное увеличение бюджетных расходов.

В конце года государство традиционно активизирует финансирование бюджетных программ, производит платежи и возвращает НДС экспортерам. Это увеличивает объем гривны в экономике, часть которой может попасть на денежный рынок.

Дополнительное влияние будет иметь международная финансовая помощь. При конвертации валютных средств для финансирования бюджетных расходов гривневая ликвидность увеличивается, что впоследствии может усилить спрос на иностранную валюту.

Еще один фактор — завершение ноябрьского налогового периода. При уплате налогов предприятия активнее продают валюту, однако после завершения основных платежей предложение со стороны экспортеров может сократиться.

Что еще будет давить на гривну

Среди других рисков автор прогноза называет значительный дефицит внешней торговли, повреждение энергетической инфраструктуры и сезонное увеличение импорта.

В частности, в декабре импортеры могут активизировать закупки перед новогодними праздниками. Дополнительную потребность в валюте будут создавать закупки энергетического оборудования, горючего и других товаров.

На валютный рынок также могут влиять проблемы украинских экспортеров из-за российских обстрелов промышленных предприятий, портовой инфраструктуры и логистики.

Отдельным риском остается международная ситуация, в том числе колебания доллара и евро на мировых рынках и неопределенность будущего финансирования Украины международными партнерами.

Что будет сдерживать рост доллара

Несмотря на девальвационное давление, резкого неконтролируемого падения гривны базовый сценарий не предполагает.

Основным стабилизирующим фактором будет оставаться политика Национального банка.

НБУ применяет режим управляемой гибкости курса и проводит валютные интервенции, компенсируя структурный дефицит иностранной валюты на рынке.

Кроме того, на привлекательность гривневых сбережений влияет учетная ставка НБУ, с 30 октября 2026 года составляет 16,5% годовых.

По оценке автора прогноза, при дальнейшем ускорении инфляции регулятор может рассмотреть дополнительное повышение ставки.

В то же время, слабая потребительская активность и сокращение реальных доходов населения могут ограничивать спрос на валюту.

Три сценария курса на декабрь 2026 года

Базовый сценарий — вероятность 70%.

Автор ожидает постепенного ослабления гривны под влиянием бюджетных расходов и сезонного спроса на валюту.

По этому сценарию наличный доллар в конце декабря будет стоить 45,7−46,7 грн, курс на межбанке будет находиться в пределах 45,5−46,2 грн, а евро — 49,5−50,5 грн.

Ожидается, что Национальный банк продолжит сглаживать резкие колебания валютными интервенциями, не допуская неконтролируемую девальвацию.

Пессимистический сценарий — вероятность 15%.

Такое развитие событий возможно в случае новых масштабных атак на энергетическую инфраструктуру, ухудшение экономической ситуации, усугубление миграции или проблем с международным финансированием.

Дополнительными рисками могут стать резкие колебания мировых финансовых рынков и рост цен на энергоносители.

В таком случае наличный доллар может превысить 47 грн, курс на межбанке — подняться выше 46,2 грн, а евро — достичь 50,5−51,5 грн.

Оптимистический сценарий — вероятность 15%.

Если военные риски снизятся, международные партнеры подтвердят стабильное финансирование Украины на 2027 год, а спрос на валюту остается умеренным, гривна может сохранить относительную стабильность.

При таком сценарии наличный доллар прогнозируется в диапазоне 45,0−45,7 грн, межбанк — 44,9−45,5 грн, а евро — 49,0−49,8 грн.

Каким будет курс доллара в 2027 году

По базовому сценарию, предусматривающему продолжение полномасштабной войны на протяжении всего 2027 года, гривна будет постепенно ослабевать.

Автор прогнозирует, что среднегодовой курс доллара составит 48,9 грн, а в конце года американская валюта может подорожать до 51 грн.

В первом квартале 2027 средний курс доллара ожидается в пределах 46,8−48,2 грн.

Основными причинами прогнозируемой девальвации будут оставаться структурный дефицит внешней торговли, значительные бюджетные нужды и зависимость Украины от международного финансирования.

В то же время, Национальный банк, как ожидает автор прогноза, продолжит использовать валютные интервенции и процентную политику для сглаживания курсовых колебаний.