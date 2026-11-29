Золото потеряло более 30% стоимости от январского максимума 2026 года, в то время как фондовый рынок США пережил несколько волн резкого падения. Это поставило под вопрос распространенное представление о существовании универсальных защитных активов, сохраняющих стоимость при любых рыночных условиях. Почему традиционные «тихие гавани» не всегда работают, объяснил инвестиционный эксперт Эрик Найман в своем сообщении в Facebook .

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Что произошло с золотом и американскими акциями

В январе 2026 года золото достигло исторического максимума около $5 595 за тройскую унцию. Однако к середине ноября его цена опустилась примерно до $3760−3800, потеряв около трети от пиковой стоимости.

Одновременно значительные потери понесли американские акции. В частности, 5 ноября индекс S&P 500 упал на 4,4%, а технологический Nasdaq — на 5,5%. Это стало самым крупным однодневным падением обоих индексов с апреля 2025 года.

По словам Наймана, такие события показывают, что даже активы с репутацией защитных могут терять стоимость одновременно с фондовым рынком.

Почему золото не всегда защищает от кризиса

Эксперт обращает внимание на две причины падения золота.

Первая — высокие реальные процентные ставки в США. Когда доходность финансовых инструментов с поправкой на инфляцию растет, золото, не приносящее процентного дохода, становится менее привлекательным.

Вторая причина — потребность инвесторов в ликвидности. Во время резких распродаж акций часть участников рынка может продавать золото для покрытия убытков или маржинальных требований.

Поэтому даже драгметалл может дешеветь вместе с рисковыми активами.

Найман напоминает, что после максимума 1980 года золоту понадобилось десятилетие для стойкого возвращения к предыдущим номинальным ценовым рекордам.

Следовательно, на очень длинном горизонте золото может помогать сохранять покупательскую способность, но в течение трех-пяти лет цена способна существенно колебаться.

Почему государственные облигации также могут приносить убыток

Похожая ситуация наблюдается с долгосрочными государственными облигациями США.

Во время финансового кризиса 2008 года, когда Федеральная резервная система резко снизила процентные ставки, фонд долгосрочных казначейских облигаций Vanguard вырос примерно на 22,5%. В то же время S&P 500 потерял 37%.

Однако в 2022 году, когда ФРС повышала ставки для борьбы с инфляцией, тот же фонд подешевел примерно на 30%. Для сравнения, S&P 500 снизился тогда примерно на 18%.

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Это объясняется тем, что долгосрочные облигации особенно чувствительны к изменению процентных ставок: когда рыночные ставки растут, цены уже выпущенных бумаг с более низкой доходностью падают.

Таким образом, инструмент, помогший инвесторам во время одного кризиса, может оказаться источником значительных потерь во время другого.

Какие активы могут защищать от разных рисков

По мнению Наймана, главный вопрос для инвестора — не какой актив считается безопасным, а от какого риска нужно защитить капитал.

Рецессия и понижение процентных ставок. Исторически в таких условиях могли расти долгосрочные государственные облигации.

Высокая инфляция и повышение ставок. Лучше приспособлены могут быть краткосрочные облигации и ценные бумаги с защитой от инфляции, в частности американские TIPS.

Падение отдельного сектора фондового рынка. Защита может обеспечить диверсификацию между отраслями и компаниями, не зависящими от проблемного сектора.

Системный финансовый кризис. Относительную устойчивость могут показывать денежные средства, краткосрочные государственные бумаги и отдельные рыночно-нейтральные стратегии.

В то же время, ни один из этих инструментов не гарантирует защиты при любом сценарии.

Стоит ли отказываться от золота

Найман не считает падение цены золота основанием полностью отказываться от этого актива.

Центральные банки продолжают покупать драгоценный металл, а инвестиционные банки сохраняют прогнозы его возможного обновления.

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В частности, Goldman Sachs в ноябре пересмотрел прогнозы по золоту, снизив целевую цену на конец 2026 года до $4 150, а на 2027 год — до $4 800 за унцию. В то же время, прогнозы остаются оценками аналитиков, а не гарантированными будущими ценами.