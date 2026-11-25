За октябрь 2026 года в разделе « Отзывы » наши читатели оставили 285 собственных историй о своем опыте пользования банковскими услугами. Из них засчитаны и направлены на рассмотрение финучреждениям 71. Банки смогли уладить конфликт в 50 случаях. О самых резонансных кейсах рассказываем в свежем обзоре Народного рейтинга банков .

За октябрь свои позиции в Народном рейтинге изменили сразу девять банков:

Альянс и O.Bank поменялись местами — теперь они занимают 4-ю и 3-ю позиции соответственно.

Банк Власний Рахунок потерял 10-ю ступень и сместился на 11-ю. Вместо этого Интенза Санпаоло Банк (до 30 октября 2026 года — Правэкс Банк) поднялся на 10-ю.

ПУМБ ухудшил позиции и переместился на 24 место. Вместо него, 23-е место занял Райффайзен, освободив 22-ю строчку для Идея Банка.

Улучшил свои позиции Ощадбанк. Он поднялся с 29-й на 28-ю позицию, потеснив Приватбанк.

4% комиссии за покупку товара на OLX: откуда взялась такая комиссия и как ее избежать

Клиент банка Кредит Днепр под ником Роман Бутко рассказал, что оплатил товар на OLX кредитными средствами с карты KASTA. Ранее во время онлайн-покупок дополнительных комиссий не возникало, поэтому неприятным сюрпризом для мужчины стало списание почти 800 грн комиссии — около 4% от стоимости покупки.

В службе поддержки ему объяснили, что операция была классифицирована, как перевод, а не оплата товара, поэтому банк применил соответствующий тариф за использование кредитных средств.

«Но я же оплачивал товар на OLX, а не осуществлял обычный перевод. Почему такая операция была классифицирована именно так и был ли я должным образом предупрежден о дополнительной комиссии — для меня до сих пор непонятно», — удивляется автор отзыва.

Он сразу же попытался отменить оплату и обжаловать списание комиссии. Однако, по его словам, в службе поддержки сообщили, что для этого нужно лично обратиться в отделение банка. В городе, где проживает мужчина, отделения нет, а ехать в Полтаву или Кременчуг лишь для подачи заявления у него нет возможности. Принять обращение дистанционно, как утверждает клиент, у него отказались.

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Что ответил банк

В банке Кредит Днепр по запросу «Минфина» объяснили, что классификация операции зависит от поставщика платежных услуг, который обслуживает торговую площадку. Если операция поступает в банк-эмитент карты, как P2P-перевод (перевод денег между физическими лицами), он применяет соответствующий тариф и не может самостоятельно изменить классификацию платежа.

В банке подтвердили, что списанная комиссия в 4% соответствует тарифам карты KASTA и такая практика в целом распространена на банковском рынке.

«В основном все банки взимают большую комиссию за перевод P2P именно с кредитных средств, потому что такая операция считается более рискованной», — уточнили в пресс-службе Кредит Днепр.

Что касается информирования клиента о характере операции, то, по мнению представителей финучреждения, это вопрос в первую очередь к торговой площадке и ее платежному провайдеру. Поэтому перед оплатой на маркетплейсах банк советует выяснить, как именно будет производиться платеж — как покупка товара, или как перевод денег, — и проверить соответствующие тарифы своей карты.

Альтернативный вариант — рассчитываться собственными, а не кредитными деньгами с карты, тарифы которой предусматривают бесплатные P2P-переводы.

Что касается необходимости личного посещения отделения для обжалования операции, то в банке уверили, что клиенты могут подавать соответствующие заявления и дистанционно — по электронному адресу info@creditdnepr.com.

«Важно по поводу электронного обращения: физическое лицо может направить электронное обращение без КЭП; необходимо указать электронный адрес для получения ответа или другие контактные данные; если запрашивается информация, которая является банковской тайной, электронное обращение физического лица должно быть подписано КЭП», — отметили в финучреждении.

В банке утверждают, что соответствующую информацию клиенту предоставили.

Мнение юристов

Адвокат ЮК «Приходько и партнеры» Илья Колесник объясняет, что при оплате товаров на маркетплейсах платеж может технически классифицироваться не как торговая операция, а как денежный перевод. Одним из параметров, по которым банк определяет категорию сделки и применяет соответствующий тариф, является MCC-код (Merchant Category Code).

Если операция классифицирована, как перевод кредитных средств, и комиссия соответствует условиям договора, ее начисление может быть вполне правомерным, даже если по факту клиент покупал товар.

Более сложный вопрос — информирование потребителя о дополнительных расходах. Законодательство предусматривает информирование плательщика о комиссии до инициирования платежной операции. Однако при оплате на стороннем сайте банк-эмитент видит только запрос на авторизацию с соответствующим MCC-кодом, который приходит от банка-эквайера маркетплейса.

«С юридической точки зрения, ознакомление клиента с тарифами при подписании договора и их публикация на сайте банка считаются надлежащим информированием о базовых условиях обслуживания, если сам интерфейс банка не проводил эту операцию», — объясняет Илья Колесник.

По его словам, основания требовать возврата комиссии могут возникнуть, в частности, если банк ошибочно применил тариф за перевод к торговой операции, или если клиент не проинформирован о комиссии там, где это должны были сделать, в соответствии с законодательством.

Для проверки правомерности списания адвокат советует запросить у банка подробную выписку с указанием MCC-кода операции и сохранить скриншоты страницы оплаты. Если же платеж корректно классифицирован, как перевод, а комиссия начислена, согласно тарифам и требованиям законодательства, добиться ее принудительного возврата будет сложно.

«В таком случае клиент может рассчитывать только на лояльность банка — жест доброй воли для сохранения клиента», — говорит эксперт.

Что касается требования лично посетить отделение для подачи жалобы, то юрист считает ее неправомерной. Ст. 5 Закона Украины «Об обращениях граждан» предусматривает возможность подачи обращений, в частности, с использованием средств электронной связи.

Илья Колесник рекомендует отправить официальное заявление об обжаловании комиссии на электронный адрес банка, желательно подписав его КЭП, например, с помощью «Дія.Підпис». Если банк откажется принимать и рассматривать надлежаще оформленное электронное обращение, клиент может пожаловаться в НБУ.

Подписку отменили, а деньги списали: когда банк должен их вернуть

15 сентября клиент Ощадбанка, который оставил отзыв на «Минфине» под ником Владимир Водолажный, отменил подписку на онлайн-сервисе Probiller.com, о чем получил соответствующее подтверждение. Однако 2 октября с его карты списали $20,64 (около 945 грн).

На неоднократные обращения клиента в службу поддержки онлайн-сервиса никто не отреагировал, поэтому мужчина обратился в банк с просьбой инициировать процедуру чарджбэка.

«Оператор (код оператора 6082) категорически отказался зарегистрировать заявление на обжалование транзакции, отказался перевести чат на старшего смены или претензионный отдел и просто отправлял меня в Киберполицию, после чего закрыл разговор», — пишет автор отзыва.

Комментарий банка

Как пояснил «Минфину» директор департамента продуктов и технологий розничного бизнеса Ощадбанка Владимир Москаленко, банк обязан принять и зарегистрировать заявление клиента об обжаловании операции, независимо от предварительной оценки ситуации. В Ощадбанке пообещали проверить качество предоставленной клиенту консультации.

В то же время, по словам Владимира Москаленко, регистрация заявления еще не означает автоматического запуска процедуры возврата денег. Самого лишь факта игнорирования обращений клиента со стороны онлайн-сервиса для этого недостаточно.

«Нужно документальное подтверждение, что клиент пытался урегулировать вопрос напрямую, а услуга была отменена вовремя», — отмечает эксперт.

По его словам, для обжалования операции клиенту необходимо предоставить:

заявление установленного образца;

подтверждение отмены подписки (скриншот из личного кабинета или письмо от сервиса);

выписку по карте, которая подтверждает списание денег;

желательно также скриншоты переписки со службой поддержки онлайн-сервиса.

Обычно этого достаточно, чтобы банк мог инициировать процедуру обжалования сделки. Отказать в чарджбэке банк может, если предоставленных доказательств недостаточно, или списание произошло, в соответствии с условиями, с которыми клиент согласился при оформлении подписки.

Правда, подать заявление на чарджбэк дистанционно через чат-поддержки Ощадбанка пока невозможно. Для этого клиенту необходимо лично обратиться в отделение, где открыт счет. Важно сделать это вовремя.

«Обратиться в банк необходимо в течение 120 дней с даты проведения списания», — отмечает директор департамента продуктов и технологий розничного бизнеса Ощадбанка.

Мнение юриста

Как объясняет адвокат ЮК «Приходько и партнеры» Илья Колесник, списание денег после подтвержденной отмены подписки является неакцептованной платежной операцией, поскольку клиент отозвал свое согласие на проведение дальнейших регулярных платежей. Согласно ст. 86 Закона Украины «О платежных услугах», в случае выполнения неакцептованной операции поставщик платежных услуг обязан немедленно возместить ее сумму после обнаружения этого факта или получения соответствующего уведомления от клиента.

При этом адвокат отмечает, что принятие заявления и инициирование чарджбэка — две разные процедуры. Если первое является безусловной обязанностью банка, то второе зависит от результатов проверки и достаточности предоставленных клиентом доказательств.

«Отказать можно в удовлетворении требования по существу после рассмотрения, но не в самой регистрации заявления», — отмечает Илья Колесник.

Неправомерным, по мнению адвоката, является и отказ в принятии заявления с перенаправлением клиента в Киберполицию. Обращение в правоохранительные органы — это право, а не обязанность клиента, и оно не заменяет банковскую процедуру обжалования транзакции.

Правила международных платежных систем Visa и Mastercard предусматривают возможность обжалования списаний по отмененным подпискам. Наличие документального подтверждения отказа от подписки и доказательств попыток самостоятельно урегулировать вопросы с онлайн-сервисом повышает шансы на возврат средств. Однако 100% гарантии нет.

«Мерчант (продавец — ред.) имеет право предоставить встречные доказательства, например, что отмена касалась другого аккаунта или произошло после формирования инвойса», — подчеркивает эксперт.

Если банк отказывается принимать заявление, адвокат советует отправить письменное обращение на электронную почту банка, подписав его квалифицированной электронной подписью (КЭП), или заказным письмом. В случае повторного отказа в регистрации или рассмотрении обращения — жаловаться в НБУ.

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Ощадбанк «разделил» клиента на два профиля из-за разных МФО: как достать деньги со старого счета без поездки в Донецкую область

Другой клиент Ощадбанка под ником Сергей Майков жалуется на потерю доступа к деньгам на счете, открытом в Донецкой области. Из-за боевых действий мужчина не может посетить отделение, поэтому попытался решить вопрос дистанционно.

По его словам, после регистрации в приложении «Мобильный Ощад» по загранпаспорту система создала ему второй клиентский профиль, в котором не отражался старый счет. Муж обратился в банк с просьбой объединить профили, предоставил копии обоих паспортов и идентификационного кода. Однако, как утверждает клиент, в ответ получил требование лично обратиться в отделение в области, где был открыт счет, то есть в Донецкой области.

«Такие действия банка грубо нарушают Постановление НБУ № 65 о дистанционной актуализации данных клиентов в условиях военного положения и лишают меня доступа к собственным деньгам. Требую от головного офиса Ощадбанка дистанционно актуализировать мои данные и перевести остаток денег со старого счета на новый действующий счет…», — настаивает клиент Ощада.

Официальную жалобу в НБУ, как отмечается, он уже подал.

Что говорят в банке

Директор департамента продуктов и технологий розничного бизнеса Ощадбанка Владимир Москаленко объяснил «Минфину», что появление двух профилей связано с особенностями учета счетов.

«Наши региональные управления работают, как отдельные балансовые единицы (у них разные МФО). Когда клиент дистанционно открывает новую карту или регистрируется по новым документам, система автоматически создает для него профиль в региональном управлении, к которому привязан новый счет», — говорит эксперт.

Сейчас технической возможности объединить профили из разных региональных управлений нет. В то же время в банке уверяют, что деньги на старом счете никуда не исчезли. Чтобы увидеть их в приложении «Мобильный Ощад», клиент может повторно зарегистрироваться по реквизитам старой карты или добавить ее в свой профиль, если данные остаются актуальными.

Если же доступ к предыдущему профилю потерян, например, из-за смены паспортного документа, для подтверждения личности может потребоваться посетить отделение.

При этом в Ощадбанке опровергли необходимость ехать именно в Донецкую область. «Никакого требования ехать в отделение в Донецкой области нет — это недоразумение, за которое мы приносим извинения», — отметил Владимир Москаленко.

По его словам, банк работает по принципу экстерриториальности: обновить паспортные данные и восстановить доступ к счету можно в любом работающем отделении Ощадбанка на подконтрольной Украине территории, вне зависимости от того, где открывался счет.

После восстановления доступа клиент сможет самостоятельно перевести деньги на новую карту через приложение или оформить перевод в отделении. Самостоятельно перемещать денежные средства между счетами без распоряжения собственника банк не имеет права.

Комментарий юриста

Адвокат ЮК «Приходько и партнеры» Илья Колесник считает, что внутренние технические особенности банка не должны создавать препятствия клиенту в доступе к его деньгам.

Он обращает внимание, что Положение НБУ об осуществлении банками финансового мониторинга, утвержденное Постановлением № 65, предусматривает возможность дистанционной идентификации и верификации клиентов, в частности, через BankID НБУ, «Дію» или видеоверификацию.

«Если клиент уже успешно прошел дистанционную идентификацию в приложении банка, техническое дублирование карт клиента (профилей) во внутренней базе банка является проблемой ІТ-инфраструктуры самого учреждения, которое должно решаться внутренними службами банка без создания искусственных препятствий для потребителя», — отмечает адвокат.

В то же время, сама возможность дистанционной идентификации не означает, что банк обязан применять ее для каждой операции. Поэтому ключевой вопрос в этой ситуации — существует ли способ безопасно подтвердить личность клиента и восстановить доступ к старому счету без личного посещения отделения.

Что касается требования приехать в Донецкую область, то позиция юриста однозначная: заставлять человека посещать регион, где продолжаются боевые действия, недопустимо. Такие ограничения, по его мнению, противоречат принципам разумности и добросовестности, и могут нарушать право клиента распоряжаться собственными деньгами.

Адвокат также отмечает, что разные паспортные документы не означают, что речь идет о разных людях.

«Предоставление обоих паспортов и РНУКПН является вполне достаточным юридическим подтверждением того, что оба профиля принадлежат одному человеку», — подчеркивает эксперт.

Для решения проблемы Илья Колесник советует обратиться в любое работающее отделение Ощадбанка по месту фактического пребывания с письменным заявлением о возобновлении доступа к счету или его закрытии с переводом остатка средств. К уже поданной жалобе в НБУ следует добавить копии ответов банка, особенно если в них содержится требование посетить отделение в Донецкой области.

Если вопрос не удается решить, клиент может защищать свои права в суде.

Приват отменил военные льготы, а стандартное обслуживание не возобновил: что делать

Бывшая военнослужащая в отзыве, оставленном на «Минфине» под ником Татьяна snu79482338, поделилась собственной историей, как Приватбанк уже несколько месяцев не может перевести ее на стандартные условия обслуживания после увольнения со службы.

Женщина рассказала, что проходила военную службу по контракту с 1996 по 2025 год. После увольнения в запас она предоставила банку выписку из соответствующего приказа, на основании которого ей прекратили предоставлять льготные условия обслуживания. Однако на стандартные условия так и не перевели.

По словам клиентки, для подтверждения периода службы она предоставила выдержки из приказов о ее начале и завершении, послужную карточку офицера и удостоверение участника боевых действий. Однако банк продолжил требовать дополнительные документы.

В частности, сначала от женщины требовали справку о демобилизации, хотя она проходила службу по контракту. Впоследствии — выписку из приказа, в которой одновременно указаны даты начала службы в 1996 году и ее завершение в 2025-м, а также актуальная справка из воинской части, из списков личного состава которой она уже исключена.

Отдельное непонимание у клиентки вызвало требование предоставить справку о начале военной службы, действительную в течение одного года, хотя соответствующая дата уже подтверждена документами почти 30-летней давности.

«В течение нескольких месяцев я вынуждена повторно обращаться в банк и доказывать обстоятельства, уже подтвержденные официальными документами», — отмечает автор отзыва.

По ее словам, обжаловать отказ в принятии документов она также не может: в службе поддержки ей сообщили, что решение сотрудника, проверяющего документы (валидатора), не подлежит обжалованию.

Чтобы прояснить ситуацию и выяснить, в частности, какая процедура перевода клиентов со льготных условий обслуживания для военнослужащих на стандартные после увольнения со службы, и какие документы для этого необходимы, «Минфин» обратился в Приватбанк. Но на момент подготовки материала ответа на свой запрос так и не получил.

Оценка закона

Адвокат ЮК «Приходько и партнеры» Илья Колесник объясняет, что льготы для военнослужащих, в частности, по уплате процентов и штрафных санкций по кредитам, предусмотрены Законом Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей».

Для подтверждения периода военной службы могут использоваться военный билет, удостоверение офицера, справка о прохождении службы или соответствующие выписки из приказов. По словам адвоката, выписки из приказов о зачислении в списки личного состава и исключении из них, а также послужная карточка офицера являются официальными документами, подтверждающими период прохождения службы.

«Дополнительные подтверждения банк может требовать только в случае очевидных разногласий в датах, нечитаемости копий или отсутствия печатей/подписей уполномоченных лиц», — отмечает Илья Колесник.

Требования предоставить справку о демобилизации или актуальную справку из воинской части адвокат считает необоснованными.

Он объясняет, что термин «демобилизация» применяется исключительно при увольнении военнослужащих, призванных во время мобилизации, на основании соответствующего Указа Президента Украины. Увольнение же военнослужащего, проходившего службу по контракту, регулируется ст. 26 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе». После исключения из списков личного состава воинской части человек уже не проходит в нем службу, поэтому требовать от него актуального подтверждения прохождения службы некорректно.

В то же время банк имеет право проверять документы и устанавливать внутренние процедуры подтверждения статуса клиента. Однако, отмечает юрист, такие процедуры не должны создавать необоснованных препятствий для получения банковских услуг.

Отдельное внимание Илья Колесник обращает на продолжительное пребывание клиентки в так называемом промежуточном статусе.

«Если из-за „промежуточного статуса“ клиентка лишена доступа к стандартным кредитным продуктам или ей некорректно начисляются комиссии, это является прямым нарушением ее договорных прав», — отмечает эксперт.

Что касается невозможности обжаловать решение валидатора, то позиция адвоката однозначная: внутренний порядок работы банка не может лишать клиента права на обращение и обжалование действий финансового учреждения.

Для решения проблемы юрист советует:

Требовать от банка официальный письменный отказ в изменении статуса с указанием конкретных норм закона, которыми предусмотрено предоставление требуемых справок. Получить в своем ТЦК и СП (где человек состоит на военном учете, как офицер запаса) справку о периодах прохождения военной службы на основании личного дела, если банку принципиально требуется «один документ с обеими датами». Представить официальную жалобу на имя Главы Правления банка и параллельно обратиться с жалобой в НБУ на действия банка, которые препятствуют реализации прав ветерана/бывшего военнослужащего.

Обновление данных не спасло от блокировки: когда банк может отказать в обслуживании

Пользователь под ником Andriy Balakalchuk рассказал, что пользовался счетом в Укрсиббанке около десяти лет. Летом этого года ему позвонили из банка и предупредили: если он не обновит персональные данные до 1 октября, счет заблокируют.

28 сентября автор отзыва посетил одно из столичных отделений банка, заполнил анкету и, по его словам, предоставил все запрашиваемые документы, в частности, выписку из другого банка о доходах ФОП за текущий год для подтверждения происхождения средств. Однако 1 октября счет был заблокирован.

Выяснить причину ограничений клиенту не удалось ни в отделении, ни на горячей линии, ни в чате приложения. Теперь, по его словам, чтобы получить свои деньги, он должен выяснять процедуру закрытия счета.

«Налоги уплачены, запрашиваемые документы предоставлены, в отделение я пришел в определенный банком срок. Почему этого оказалось недостаточно — ответа не получил», — пишет клиент.

«Минфин» обратился к Укрсиббанку с просьбой объяснить, почему счет клиента может быть заблокирован, несмотря на своевременное предоставление документов для актуализации данных, сколько времени может продолжаться их проверка и при каких обстоятельствах банк имеет право не сообщать конкретную причину ограничений. Однако к моменту подготовки материала ответа не получил.

Что говорит юрист

Как объясняет адвокат ЮК «Приходько и партнеры» Илья Колесник, своевременное обновление данных не гарантирует клиенту дальнейшее обслуживание в банке. Предоставление запрашиваемых документов предохраняет его от блокировки счета именно из-за невыполнения требования по актуализации данных, но не исключает применения ограничений по другим основаниям.

При проверке документов подразделение финансового мониторинга банка осуществляет риск-ориентированный анализ. Если по результатам проверки банк установит неприемлемый уровень риска, он может отказаться от дальнейшего обслуживания клиента.

«Если финансовые операции клиента не соответствуют его финансовому состоянию, содержанию деятельности или вызывают подозрение, банк обязан применить меры по заморозке активов или отказаться от поддержки деловых отношений», — объясняет адвокат.

При этом эксперт обращает внимание, что банк не обязан каждый раз запрашивать дополнительные документы перед принятием такого решения, если имеющейся информации достаточно для соответствующего заключения.

Что же касается отсутствия объяснений, то, по словам адвоката, законодательство ограничивает разглашение информации, связанной с финансовым мониторингом. В частности, банк не имеет права сообщать клиенту о передаче информации о его операциях в Госфинмониторинг.

В то же время, в случае прекращения деловых отношений с клиентом, банк, по словам юриста, должен в письменном виде уведомить его о соответствующем решении с указанием правового основания, хотя и без раскрытия внутренних критериев оценки риска.

Даже если банк решил прекратить обслуживать клиента, деньги на счете остаются собственностью клиента. При отсутствии установленных законом ограничений на распоряжение денежными средствами банк должен обеспечить возврат остатка.

«Банк может запросить заявление на закрытие счета с указанием реквизитов другого банка и документы, подтверждающие источники происхождения этих средств (если это предусмотрено внутренней процедурой завершения отношений), но удерживать деньги бессрочно не имеет права», — подчеркивает адвокат.

Илья Колесник отмечает, что, учитывая судебную практику, заставить банк продолжать обслуживание клиента, которому установлен неприемлемо высокий уровень риска, достаточно сложно. Поэтому если приоритетом клиента является получение собственных денег, а не возобновление обслуживания, самым быстрым способом решения проблемы может быть подача заявления о закрытии счета и перевод остатка средств на собственный счет в другом банке.

Адвокат также советует в письменном виде обратиться в банк с требованием сообщить правовые основания ограничения расходных операций и сроки перевода остатка средств. Если банк безосновательно затягивает возврат денег, следует обратиться с жалобой в НБУ или в суд. В последнем случае, при наличии соответствующих правовых оснований, можно также потребовать оплаты инфляционных потерь и 3% годовых, в соответствии со ст. 625 Гражданского кодекса Украины.