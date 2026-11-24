Национальный банк Украины повысил официальные курсы доллара и евро на среду, 25 ноября 2026 года. Американская валюта подорожала на 27 копеек — до 45,35 грн, а европейская прибавила 15 копеек — до 49,60 грн. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины .

Американская валюта подорожала на 27 копеек – до 45,35 грн

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Официальный курс валют на 25 ноября

Доллар дорожает второй день подряд. На 24 ноября Нацбанк повысил его официальный курс на 16 копеек, а на 25 ноября еще на 27 копеек.

Таким образом, за два дня американская валюта прибавила 43 копейки, подорожав с 44,92 грн до 45,35 грн.

Евро за этот период вырос на 33 копейки — с 49,27 грн до 49,60 грн.

Что происходит на валютном рынке

Как ранее писал Минфин, во вторник, 24 ноября, доллар начал дорожать и на межбанковском рынке. На открытии торгов его котировки составляли 45,23−45,26 грн.

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В течение дня валютные котировки продолжили расти. По данным Минфина, в 11:30 доллар на межбанке торговался в пределах 45,35−45,38 грн, а евро — 49,5312−49,5458 грн.