Национальный банк Украины повысил официальные курсы доллара и евро на среду, 25 ноября 2026 года. Американская валюта подорожала на 27 копеек — до 45,35 грн, а европейская прибавила 15 копеек — до 49,60 грн. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины.
Доллар подорожал на 27 копеек: НБУ установил курс валют на 25 ноября
►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
Официальный курс валют на 25 ноября
Доллар дорожает второй день подряд. На 24 ноября Нацбанк повысил его официальный курс на 16 копеек, а на 25 ноября еще на 27 копеек.
Таким образом, за два дня американская валюта прибавила 43 копейки, подорожав с 44,92 грн до 45,35 грн.
Евро за этот период вырос на 33 копейки — с 49,27 грн до 49,60 грн.
Что происходит на валютном рынке
Как ранее писал Минфин, во вторник, 24 ноября, доллар начал дорожать и на межбанковском рынке. На открытии торгов его котировки составляли 45,23−45,26 грн.
Читайте также: Будет ли доллар по 50 грн и выгодно ли покупать ОВГЗ: прогноз инвестора на 2027 год
В течение дня валютные котировки продолжили расти. По данным Минфина, в 11:30 доллар на межбанке торговался в пределах 45,35−45,38 грн, а евро — 49,5312−49,5458 грн.
Комментарии