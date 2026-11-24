Гривневые облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) остаются одним из самых привлекательных инструментов для сохранения сбережений в Украине. В то же время перспективы инвестиций в жилую недвижимость вызывают вопросы из-за демографических проблем и миграции населения. Такое мнение выразил инвестор Эрик Найман в ходе дискуссии об инвестиционных возможностях в Украине.

ОВГЗ – это неплохо, это хорошо. В гривне для сбережений – прекрасно

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Почему Найман выбирает гривневые ОВГЗ

По словам инвестора, государственные облигации в национальной валюте остаются хорошим вариантом размещения средств.

«ОВГЗ — это неплохо, это хорошо. В гривне для сбережений — прекрасно. Это не сверхприбыльность, но прекрасно», — отметил Найман.

В то же время он подчеркнул, что решение о покупке гособлигаций следует принимать с учетом общей структуры активов инвестора.

По мнению Наймана, вложение значительной суммы в ОВГЗ может быть оправдано, если она составляет лишь часть инвестиционного портфеля. Однако концентрация всех сбережений в одном инструменте создает дополнительные риски.

Эксперт не рекомендует инвесторам отказываться от валютных активов ради полного перехода в гривневые облигации.

Почему инвестиции в квартиры вызывают сомнения

Гораздо осторожнее Найман оценивает перспективы жилой недвижимости.

По его мнению, главной проблемой украинского рынка остается демографическая ситуация.

«С недвижимостью, конечно, есть вопросы. Потому что у меня главный вопрос о жилой недвижимости только один: где люди?» — отметил инвестор.

Наемник обратил внимание на длительный выезд украинцев за границу. Даже если после войны часть граждан вернется, это не обязательно создаст предпосылки для масштабного роста рынка жилья.

По его предположению, после войны в Украину могут вернуться 1−2 млн человек. В то же время, он считает, что ситуация в Киеве будет относительно благоприятной, чем в некоторых других регионах.

Инвестор также предостерег от приобретения недвижимости без подтверждения происхождения средств.

По его словам, усиление финансового мониторинга может создать риск для покупателей, которые не смогут документально обосновать источники финансирования сделки.

В то же время, это оценка возможных рисков, а не утверждение об автоматических санкциях за приобретение недвижимости наличными.

В какую недвижимость следует инвестировать

Среди сегментов коммерческой недвижимости Найман положительно оценил складские помещения.

По его мнению, после войны складская недвижимость может стать перспективным направлением для инвестиций.

В то же время, сейчас инвестор советует рассматривать возможности за пределами Украины, в частности в Молдове, Болгарии и Румынии.

Эксперт подчеркнул, что украинским инвесторам не следует ограничиваться исключительно внутренним рынком.

Его подход предусматривает диверсификацию — сочетание украинских инвестиций, в том числе гривневых ОВГЗ, с активами за рубежом.

Что следует учесть инвесторам

Гривневые ОВГЗ могут обеспечивать прогнозируемый доход в национальной валюте, однако их фактическая доходность в долларовом эквиваленте зависит от динамики курса гривны.

Недвижимость в свою очередь требует значительного начального капитала, а ее доходность зависит от стоимости аренды, уровня спроса и возможности дальнейшей продажи объекта.

Отдельным риском остаются расходы на содержание недвижимости, которые хранятся даже при отсутствии арендаторов.

Таким образом, по мнению Наймана, гривневые гособлигации пока имеют более понятные перспективы для сохранения капитала, чем инвестиции в жилую недвижимость. В то же время, выбор инструментов должен зависеть от объема активов, готовности к риску и необходимости диверсификации сбережений.