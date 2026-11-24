В Германии Jobcenter пересматривает социальные выплаты украинцам из-за незадекларированных доходов и имущества на родине. В районе Грайц федеральной земли Тюрингия 16 гражданам Украины прекратили выплату пособий, ещё 38 — сократили выплаты. В ходе проверки выяснилось, что получатели не сообщили об отдельных доходах из Украины, в частности о пенсиях и поступлениях от аренды. Об этом сообщило немецкое издание FOCUS.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Из-за каких доходов украинцы в Германии могут потерять социальную помощь

В районе Грайца базовую социальную помощь получали 656 украинцев. Нарушения выявили у 8,2% из них. По данным FOCUS online, 16 получателям выплаты приостановили, еще 38 начали выплачивать меньшие суммы. Местные власти рассчитывают экономить 151 440 евро в год благодаря прекращению помощи первой группе. Сокращение выплат остальным украинцам даст дополнительную экономию 7500−8000 евро ежемесячно.

В ходе проверок выяснилось, что часть получателей не сообщила о доходах с Украины, в частности, пенсиях, поступлениях от аренды недвижимости и земельных участков. Для проверки финансового положения заявители предоставляли электронные документы из портала Дія. У немецких учреждений нет прямого доступа к украинскому приложению, поэтому документы предоставляют сами получатели помощи.

По словам адвоката Романа Иванова, немецкое законодательство обязывает претендентов на социальную поддержку сообщать о доходах и имуществе, в том числе находящихся за границей.

«При оформлении социальной помощи в Германии нужно декларировать все доходы и активы, независимо от того, в какой стране они находятся. Это касается банковских сбережений, недвижимости, земельных участков, автомобилей, ценных бумаг, драгоценностей и наличных денег», — отметил юрист.

Решение о назначении помощи влияет на общее финансовое состояние заявителя. В то же время, немецкие правила предусматривают суммы сбережений, которые не учитываются при оценке имущества. С 1 июля 2026 г. их размер зависит от возраста получателя: от 5000 евро для людей до 30 лет до 20 000 евро для лиц в возрасте от 51 года.

Причины, по которым украинцы не сообщили о своих доходах, выясняются. По информации FOCUS, среди возможных объяснений — незнание правил, языковой барьер или умышленное сокрытие информации. Все 16 человек, которым прекратили выплаты, уже покинули район Грайц. Они не обжаловали решение Jobcenter.

«Все они уже покинули район Грайц, их дальнейшее местонахождение неизвестно», — рассказал юрист.

По данным районной администрации, проверки охватывают как украинцев, уже получающих социальную помощь, так и новых заявителей. Проект длится несколько месяцев и будет продолжаться и в дальнейшем, пишет FOCUS.

Какие изменения происходят в системе социальной помощи Германии

Проверки в районе Грайц проходят на фоне реформы германской системы общественного обеспечения. С 1 июля 2026 г. Bürgergeld заменили новой программой Grundsicherungsgeld. Изменения предусматривают более строгие требования к получателям, включая поиск работы, посещение встреч в Jobcenter и участие в мероприятиях по трудоустройству.

Просмотрели также и правила учета сбережений. Размер имущества, не влияющего на право получать пособие, теперь зависит от возраста заявителя. Для людей до 30 лет он составляет 5000 евро, для лиц от 51 года — 20 000 евро.

Базовая ставка пособия для одинокого взрослого человека в 2026 году составляет 563 евро в месяц. Для взрослых, проживающих в паре, — 506 евро на человека. Расходы на жилье и отопление учитываются отдельно по установленным правилам.

Отдельные условия социального обеспечения готовят для украинцев, прибывших в Германию после 1 апреля 2025 года. В ноябре 2025 года федеральное правительство одобрило законопроект, согласно которому новоприбывшие украинцы, нуждающиеся в поддержке, должны получать выплаты по закону о помощи искателям убежища (Asylbewerberleistungsgesetz).

Указанный порядок предусматривает более низкие базовые выплаты и другие условия медицинского обеспечения. Впрочем, следует отметить, что на 24 ноября 2026 года законодательную процедуру еще не завершили — новые правила пока не действуют.

Украинские банковские счета могут попадать в международный обмен данными

Еще один важный аспект для живущих в Германии украинцев — международный обмен финансовой информацией. Украина и Германия используют стандарт CRS (Common Reporting Standard), предусматривающий автоматическую передачу сведений о финансовых счетах между налоговыми органами стран-участниц. Обмен данными между двумя государствами начался 30 сентября 2025 года.

Немецкие налоговые органы могут получать информацию о счетах налоговых резидентов Германии в украинских банках, в частности о владельцах счетов, остатках средств и отдельных видах доходов.

Роман Иванов ранее объяснял, что налоговые органы могут передавать соответствующую информацию другим государственным учреждениям при предусмотренных законодательством условиях. В частности, § 31a Налогового кодекса Германии регулирует передачу налоговых данных для проверки правомерности получения социальных выплат.

В Польше выплаты на детей связали с трудоустройством родителей

Пересмотр условий социальной поддержки происходит в других европейских странах. К примеру, в Польше с 1 февраля 2026 года для украинцев со статусом UKR изменили правила получения помощи на детей по программе 800+.

Для назначения выплат родитель должен соответствовать требованию профессиональной активности в Польше, а ребенок школьного возраста — посещать польское учебное заведение. Также семья должна практически проживать в стране. Соблюдение условий проверяет Управление социального страхования Польши (ZUS).

На уровне Евросоюза страны готовятся к постепенному переходу от временной защиты украинцев к другим правовым статусам. Совет Е С рекомендовал государствам создавать возможности для получения вида на жительство на основании трудоустройства, обучения или воссоединения семьи.

Временная защита для украинцев в ЕС продлена до 4 марта 2028 года. По данным Eurostat, по состоянию на сентябрь 2026 года им пользовались около 4,37 млн человек, уехавших из Украины из-за российской агрессии.