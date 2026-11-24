С нового года продавцы товаров на электронных платформах, водители Uber, Bolt и Uklon, а также арендодатели, получающие плату через Airbnb, будут облагаться налогом согласно новым правилам. Об этом для The Page написала младшая юрист практики сопровождения бизнеса в Juscutum — Алина Кулужинова. «Минфин» выбрал гллавное.

10% НДФЛ, 23% и лимит 2000 евро: основные цифры

Новый закон устанавливает несколько порогов и правил, от которых зависит налогообложение доходов пользователей платформ:

10% НДФЛ — специальная ставка для физических лиц, отвечающих требованиям закона.

23% — ставка для суммы превышения годового порога в 834 минимальных зарплат, а также в случаях утраты права на специальный режим в соответствии с установленной процедурой.

2000 евро в год — не облагаемый налогом порог для доходов от продажи товаров через цифровые платформы. Он не распространяется на перевозку, доставку, аренду и другие услуги.

834 минимальные зарплаты — годовой порог дохода для применения специальной ставки 10%. Его будут определять по размеру минимальной зарплаты на 1 января соответствующего года.

По расчету на показатель минимальной зарплаты 2026 года, 834 МЗП составляют 7211598 грн. Однако для 2027 года сумму перечислят в соответствии с новым размером минимальной зарплаты.

Кого будет касаться налогообложения через цифровые платформы

Новые правила охватывают доходы от продажи товаров, предоставление личных услуг, аренды недвижимости и транспортных средств через цифровые платформы.

В частности, это может касаться:

водителей Uber, Bolt, Uklon и других перевозочных сервисов;

курьеров, получающих заказы через цифровые платформы;

продавцов на OLX, Prom и других маркетплейсах;

владельцев жилья, сдающих его через Airbnb и аналогичные сервисы;

сдающих в аренду транспортные средства;

людей, предоставляющих через платформы различные личные услуги, включая ремонт, фриланс и другие виды работ.

В то же время, закон касается именно операций, осуществляемых через цифровые платформы в определенном им порядке, а не каких-либо переводов между физическими лицами.

Сервис, который только размещает рекламные объявления и не участвует в заключении сделки или совершении платежей, не обязательно подпадает под новый режим. Поэтому сам факт размещения объявления на OLX или Prom не означает автоматического применения специального налогообложения. Важно, какую роль платформа практически выполняет в операции.

Какие обязанности получат операторы платформ

Операторы цифровых платформ, подпадающих под действие закона, должны зарегистрироваться в Государственной налоговой службе, собирать предусмотренные законодательством данные о пользователях и их доходах, представлять отчетность и выполнять функции налогового агента.

В частности, платформы должны:

идентифицировать пользователей и собирать определенные законом сведения;

учитывать доходы, полученные через сервис;

рассчитывать и удерживать НДФЛ;

перечислять налог в бюджет;

передавать налоговой информацию о доходах пользователей;

обеспечить необходимые процедуры отчетности.

Это означает, что платежная инфраструктура сервисов должна адаптироваться к новым требованиям. Пользователям также нужно будет понимать, как формируются выплаты: сколько они заработали, какая сумма удержана как комиссия, какой налог уплачен и сколько средств фактически получат.

Как будет работать ставка 10% НДФЛ

Специальный режим предусматривает 10% НДФЛ для физических лиц, отвечающих установленным законом условиям. Дополнительно военный сбор по таким доходам не уплачивается.

Для применения специального режима у физического лица, в частности:

быть налоговым резидентом Украины;

работать без наемных работников;

не производить продажу подакцизных товаров;

иметь счет, реквизиты которого сообщены оператору платформы;

получать доходы через платформу, оператор которой состоит на соответствующем учете в ГНС.

Ставка 10% будет применяться в пределах годового порога 834 минимальных зарплат. Если доходы превышают этот порог, сумма превышения облагается налогом по ставке 23% в составе общего годового налогооблагаемого дохода.

Если пользователь перестает отвечать условиям специального режима, он может лишиться права на ставку 10%. В таком случае закон предусматривает декларирование соответствующих доходов и обложение по общим правилам с учетом уже удержанного налога.

Когда продажа личных вещей на OLX не будет облагаться налогом

Для физических лиц, продающих товары через цифровые платформы, предусмотрен необлагаемый предел — эквивалент 2000 евро в год.

Это касается, в частности, продажи подержанных личных вещей. Пороговую сумму будут определять по официальному курсу гривны к евро, установленному Национальным банком Украины на 1 января соответствующего года.

Лимит исчисляется совокупно за календарный год, то есть учитываются продажи через разные цифровые платформы. Нельзя отдельно использовать 2000 евро на OLX, еще 2000 евро на Prom и другие площадки.

В то же время, этот необлагаемый порог не распространяется на доходы от перевозок, доставки, аренды жилья, транспортных средств и других услуг.

Что изменится для ФЛП

Для предпринимателей предусмотрен особый порядок. Если пользователь платформы зарегистрирован как ФЛП и получает через сервис именно предпринимательский доход, оператор платформы не будет содержать специальный НДФЛ по правилам для физических лиц.

В таком случае предприниматель будет платить налоги в соответствии с выбранной системой налогообложения.

Поэтому ФЛПам важно проверить, какой статус указан в профиле сервиса, через который они получают платежи. Если платформа учитывает пользователя как обычного физического лица, а не предпринимателя, порядок налогообложения может быть другим.

Нужно ли будет подавать декларацию

При соблюдении специального режима физлицу не нужно самостоятельно декларировать доходы, облагаемые оператором платформы в установленном законом порядке.

Однако это не означает всеобщего освобождения от налоговой декларации для всех пользователей цифровых платформ.

Если человек потеряет право на специальную ставку, закон предусматривает включение соответствующих доходов в общий годовой налогооблагаемый доход, представление декларации и самостоятельное уплачение налога по ставке 23% с учетом уже удержанных оператором сумм.

Кроме того, закон предусматривает международный автоматический обмен информацией о доходах, полученных через цифровые платформы. Это позволит украинской налоговой получать информацию о доходах пользователей на иностранных сервисах в соответствии с международными правилами.

Сколько будет получать водитель после уплаты налога и комиссии

Новый режим не означает, что пользователь платформы будет терять ровно 10% от зарабатываемой суммы. Финансовый результат будет зависеть также от комиссии сервиса и других расходов.

К примеру, если водитель такси заработал 10 000 грн, а комиссия платформы составляет 15%, расчет по условиям специального режима будет выглядеть так:

Доход водителя 10 000 грн НДФЛ 10% 1 000 грн Комиссия платформы 15% 1 500 грн Остаток после налога и комиссии 7 500 грн



Комиссия 15% в примере использована только для наглядности. Фактический размер зависит от тарифов сервиса, города и условий работы.

При этом налог рассчитывается с определенной законом базы, которая включает не только сумму, фактически выплачиваемую пользователю после вычета комиссии, но и соответствующие комиссии, сборы и удержания оператора. Поэтому для оценки реального дохода следует учитывать полную структуру расчета.

Как подготовиться к новым правилам

До 1 января 2027 года платформам и их пользователям следует адаптироваться к новому порядку.

Операторам платформ следует определить, подпадает ли их деятельность под закон, зарегистрироваться в ГНС, обновить системы идентификации пользователей, платежей, учета и отчетности.

Пользователям сервисов следует проверить свой статус в профиле, соответствие условиям специального режима и рассчитать, как налог и комиссия будут влиять на фактические выплаты.

ФЛПам нужно убедиться, что платформа учитывает их именно как предпринимателей, а не как обычных физических лиц.

Продавцам товаров следует вести совокупный учет продаж на всех цифровых площадках, поскольку предел 2000 евро в год применяется к общему доходу от продажи товаров через платформы.

Новые правила должны ввести более прозрачный механизм налогообложения доходов цифровой экономики, одновременно снизив налоговую нагрузку для физических лиц, отвечающих условиям специального режима.