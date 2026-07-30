Курс доллара может вырасти до 49,9 грн к концу 2028 года — KSE

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

30 июля 2026, 18:03 Читати українською

Курс доллара может вырасти до 49,9 грн к концу 2028 года — KSE

KSE Institute опубликовал Ukraine Macroeconomic Handbook за третий квартал 2026 с обновленным прогнозом развития украинской экономики до 2029 года. Документ охватывает период до возможного завершения полномасштабной войны и последующего восстановления и восстановления.

KSE Institute опубликовал Ukraine Macroeconomic Handbook за третий квартал 2026 с обновленным прогнозом развития украинской экономики до 2029 года.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

В новом выпуске KSE Institute пересмотрел базовое предположение о завершении полномасштабной войны — с конца 2026 года во вторую половину 2027-го.

В то же время аналитики подчеркивают, что такой сценарий неизбежен. Путь к прекращению огня и устойчивого мира остается крайне неопределенным и может измениться при благоприятных военных, экономических или дипломатических условиях.

Украине нужно больше внешней помощи

По оценке KSE Institute, даже с учетом реализации Ukraine Support Loan в 2027—2029 годах, Украине понадобятся дополнительные $67,4 млрд финансовой помощи от партнеров.

Длительная полномасштабная война существенно увеличит расходы на оборону и безопасность, сдерживает доходы бюджета и откладывает возврат Украины к рыночному финансированию.

Читайте также: «Курс в космос не улетит»: в НБУ прокомментировали перспективы валютного рынка

Аналитики отмечают, что обновленное предположение должно дать международным партнерам более реалистичную основу для оценки среднесрочных перспектив Украины и ее потребностей в поддержке.

Без дополнительного финансирования, способность Украины защищаться от российской агрессии окажется под угрозой. В таком случае власти будут вынуждены предпринимать чрезвычайные меры для финансирования бюджета, макроэкономические резервы будут сокращаться, а восстановление будет оставаться критически недофинансированным.

Что будет с экономическим ростом и инфляцией

Пересмотр базового сценария повлияет на все составляющие макроэкономического прогноза Украины.

По оценке KSE Institute, совокупный экономический рост в 2026—2029 годах будет на 3,7 процентного пункта ниже, чем ожидалось ранее.

Средняя инфляция в течение прогнозируемого периода будет на 1,6 процентного пункта выше. Преимущественно она будет оставаться ниже 10%, но близка к этому уровню. В конце 2026 года и начале 2027-го инфляция может превышать 10% из-за сильного давления со стороны предложения на фоне разрушений, вызванных войной.

Это потребует более жесткой монетарной политики. Временное повышение учетной ставки до 15,5% в октябре 2026 г. уже стало базовым сценарием KSE Institute.

Дальнейшие скачки цен, связанные с ограничениями предложения, потребуют от НБУ осторожной политики. Даже при восстановлении инфляция спроса может вынуждать регулятора удерживать учетную ставку на повышенном уровне, несмотря на потребность экономики в кредитовании.

Давление на гривну усилится

Более долгая война также будет усиливать девальвационное давление на гривну.

По прогнозу KSE Institute, курс может составить 46,3 грн за доллар в конце 2026 года и вырасти до 49,9 грн за доллар в конце 2028-го. После этого возможно определенное укрепление гривны.

Устойчивость валютно-курсовой политики НБУ и дальше будет зависеть от внешнего финансирования. Быстрее сокращение международных резервов ограничит возможности регулятора проводить валютные интервенции и может привести к более быстрому ослаблению гривни.

В то же время, базовый сценарий KSE Institute предусматривает привлечение дополнительного, но еще не согласованного финансирования. При таком сценарии международные резервы будут оставаться на уровне около $70 млрд до 2029 года.

Дефицит текущего счета возрастет

Помимо бюджетного давления, более долгая война ухудшит показатели внешнего сектора.

Дефицит текущего счета без учета грантов будет на $68,9 млрд больше. Причины — военные потребности и поступления в рамках Ukraine Support Loan, которые будут увеличивать импорт. В то же время экспорт и приток иностранного капитала будут дольше оставаться слабее.

Переклассификации Ukraine Support Loan на €90 млрд уменьшает формально отраженные дефициты бюджета и текущего счета, но не меняет общих разрывов в финансировании.

Для сохранения устойчивости государственных финансов, избежания резкой фискальной корректировки и поддержки международных резервов Украине потребуется дополнительная внешняя помощь. Желательно — в форме грантов или финансирования на очень льготных условиях.

Если финансовый разрыв будет полностью покрыт льготными ссудами, государственный долг с учетом обязательств ERA превысит 100% ВВП в 2028 году и лишь незначительно снизится в 2029-м. Поэтому форма поддержки будет иметь критическое значение.

Восстановление будет зависеть от людей и рынка труда

На послевоенное восстановление также повлияет возвращение украинцев из-за границы. По оценке KSE Institute, оно может быть более поздним и меньшим, чем ожидалось ранее.

Это означает, что одним из ключевых ограничений для восстановления может стать нехватка рабочей силы. Для поддержки роста, двигателем которого будет восстановление, нужны программы переквалификации, лучшее сочетание работников с вакансиями и меры по возвращению украинцев.

Подключайтесь к multi. Мобильное приложение, помогающее выгодно обменивать валюту

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 5

+
+12
Skeptik777
Skeptik777
30 июля 2026, 21:40
#
До кінця 2028 року гривні може не стати, якщо всі так розслаблено житимуть. А 50 грн до кінця 2028 то за щастя.
+
+15
crowl
crowl
30 июля 2026, 21:46
#
Непогано, ОВДП буде вже в нереальному відриві по 66+
+
+15
bosyak
bosyak
30 июля 2026, 22:34
#
Чи були прогнози від KSE яки збулися? Я таких не пам’ятаю…
+
0
paulball
paulball
30 июля 2026, 22:36
#
На фоні заяв НБУ що курс в космос не летітимуть їх прогноз посміховисько
+
0
bosyak
bosyak
30 июля 2026, 23:59
#
Та це і не прогноз, «може»…
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 9 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами