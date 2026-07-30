Курс доллара может вырасти до 49,9 грн к концу 2028 года — KSE

KSE Institute опубликовал Ukraine Macroeconomic Handbook за третий квартал 2026 с обновленным прогнозом развития украинской экономики до 2029 года. Документ охватывает период до возможного завершения полномасштабной войны и последующего восстановления и восстановления.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

В новом выпуске KSE Institute пересмотрел базовое предположение о завершении полномасштабной войны — с конца 2026 года во вторую половину 2027-го.

В то же время аналитики подчеркивают, что такой сценарий неизбежен. Путь к прекращению огня и устойчивого мира остается крайне неопределенным и может измениться при благоприятных военных, экономических или дипломатических условиях.

Украине нужно больше внешней помощи

По оценке KSE Institute, даже с учетом реализации Ukraine Support Loan в 2027—2029 годах, Украине понадобятся дополнительные $67,4 млрд финансовой помощи от партнеров.

Длительная полномасштабная война существенно увеличит расходы на оборону и безопасность, сдерживает доходы бюджета и откладывает возврат Украины к рыночному финансированию.

Читайте также: «Курс в космос не улетит»: в НБУ прокомментировали перспективы валютного рынка

Аналитики отмечают, что обновленное предположение должно дать международным партнерам более реалистичную основу для оценки среднесрочных перспектив Украины и ее потребностей в поддержке.

Без дополнительного финансирования, способность Украины защищаться от российской агрессии окажется под угрозой. В таком случае власти будут вынуждены предпринимать чрезвычайные меры для финансирования бюджета, макроэкономические резервы будут сокращаться, а восстановление будет оставаться критически недофинансированным.

Что будет с экономическим ростом и инфляцией

Пересмотр базового сценария повлияет на все составляющие макроэкономического прогноза Украины.

По оценке KSE Institute, совокупный экономический рост в 2026—2029 годах будет на 3,7 процентного пункта ниже, чем ожидалось ранее.

Средняя инфляция в течение прогнозируемого периода будет на 1,6 процентного пункта выше. Преимущественно она будет оставаться ниже 10%, но близка к этому уровню. В конце 2026 года и начале 2027-го инфляция может превышать 10% из-за сильного давления со стороны предложения на фоне разрушений, вызванных войной.

Это потребует более жесткой монетарной политики. Временное повышение учетной ставки до 15,5% в октябре 2026 г. уже стало базовым сценарием KSE Institute.

Дальнейшие скачки цен, связанные с ограничениями предложения, потребуют от НБУ осторожной политики. Даже при восстановлении инфляция спроса может вынуждать регулятора удерживать учетную ставку на повышенном уровне, несмотря на потребность экономики в кредитовании.

Давление на гривну усилится

Более долгая война также будет усиливать девальвационное давление на гривну.

По прогнозу KSE Institute, курс может составить 46,3 грн за доллар в конце 2026 года и вырасти до 49,9 грн за доллар в конце 2028-го. После этого возможно определенное укрепление гривны.

Устойчивость валютно-курсовой политики НБУ и дальше будет зависеть от внешнего финансирования. Быстрее сокращение международных резервов ограничит возможности регулятора проводить валютные интервенции и может привести к более быстрому ослаблению гривни.

В то же время, базовый сценарий KSE Institute предусматривает привлечение дополнительного, но еще не согласованного финансирования. При таком сценарии международные резервы будут оставаться на уровне около $70 млрд до 2029 года.

Дефицит текущего счета возрастет

Помимо бюджетного давления, более долгая война ухудшит показатели внешнего сектора.

Дефицит текущего счета без учета грантов будет на $68,9 млрд больше. Причины — военные потребности и поступления в рамках Ukraine Support Loan, которые будут увеличивать импорт. В то же время экспорт и приток иностранного капитала будут дольше оставаться слабее.

Переклассификации Ukraine Support Loan на €90 млрд уменьшает формально отраженные дефициты бюджета и текущего счета, но не меняет общих разрывов в финансировании.

Для сохранения устойчивости государственных финансов, избежания резкой фискальной корректировки и поддержки международных резервов Украине потребуется дополнительная внешняя помощь. Желательно — в форме грантов или финансирования на очень льготных условиях.

Если финансовый разрыв будет полностью покрыт льготными ссудами, государственный долг с учетом обязательств ERA превысит 100% ВВП в 2028 году и лишь незначительно снизится в 2029-м. Поэтому форма поддержки будет иметь критическое значение.

Восстановление будет зависеть от людей и рынка труда

На послевоенное восстановление также повлияет возвращение украинцев из-за границы. По оценке KSE Institute, оно может быть более поздним и меньшим, чем ожидалось ранее.

Это означает, что одним из ключевых ограничений для восстановления может стать нехватка рабочей силы. Для поддержки роста, двигателем которого будет восстановление, нужны программы переквалификации, лучшее сочетание работников с вакансиями и меры по возвращению украинцев.

Подключайтесь к multi. Мобильное приложение, помогающее выгодно обменивать валюту