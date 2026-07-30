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30 июля 2026, 17:46 Читати українською

НБУ готовит масштабный пакет валютной либерализации для бизнеса и граждан

Национальный банк Украины завершил ключевой этап переговоров с Международным валютным фондом и вскоре объявит о новом существенном ослаблении валютных ограничений. Об этом во время монетарного брифинга заявил глава НБУ Андрей Пышный.

НБУ готовит масштабный пакет валютной либерализации для бизнеса и граждан
Фото: НБУ

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По словам главы регулятора, либерализация является одним из приоритетов НБУ еще с 2023 года и призвана стимулировать восстановление и развитие украинской экономики.

Фокус в поддержку бизнеса и граждан

Предстоящие изменения охватят как физические лица, так и украинские предприятия. Пышный подчеркнул, что смягчение ограничений для бизнеса всегда находится в центре внимания Нацбанка, поскольку это создает положительный экономический эффект в стране.

Просмотр карточных лимитов за границей

Как уточняет народная депутат Ольга Васильевская-Смаглюк, в рамках нового пакета Нацбанк планирует обновить лимит на безналичные расчеты гривневыми карточками за пределами Украины. Текущее ограничение в 100 тысяч гривен в месяц действовало еще с 2022 года и за это время утратило актуальность из-за роста цен в Европе.

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Расширение возможностей для инвестиций

Кроме расчетных лимитов регулятор готовит расширение списка разрешенных валютных операций. В частности, речь идет о пересмотре е-лимитов для частных инвестиций и размещении средств на иностранных счетах, ограниченных в настоящее время суммой 200 тысяч евро в год.

Напомним

Сегодня, 30 июля, правление Национального банка приняло решение о повышении учетной ставки до 15,5% годовых.

Пышный заявил, что инфляция в Украине ускорится во втором полугодии. Прогноз предполагает ускорение до 10%.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 6

+
0
EconomistPetya
EconomistPetya
30 июля 2026, 18:06
#
Не уверен что это правильное решение во время военного положения — деньги, мобилизационный ресурс должны сохранятся в стране для эффективной работы и нашей защиты и защиты наших союзников из ЕС от рососии. Однако я только за чтобы сделать налог на выведенный капитал и либерализацию после нашей победы, когда будет приходить и помощь на восстановление, и репарации от рососии.
+
+15
Mr Bungle
Mr Bungle
30 июля 2026, 21:34
#
Но деньги под подушкой и ставки банков 1% в год))))
+
+15
Skeptik777
Skeptik777
30 июля 2026, 21:57
#
Не звертай уваги, то місцевий дивак-лівак.
+
+45
Dmitry V.G.
Dmitry V.G.
30 июля 2026, 22:19
#
Откройте Swift на вывод валюты, чтобы люди могли просто и легально перевести свои средства за границу. Всё равно ведь уходят, просто через схематоз. Только нервы людям делаете.
+
0
Андрій М*дак
Андрій М*дак
30 июля 2026, 23:11
#
Там потрібні поважні люди заробляють на тєрпілах
+
+15
Vadimra
Vadimra
30 июля 2026, 23:44
#
Dmitry V.G.

А как тебе, к-пу, SWIFT поможет рубли вывести?
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