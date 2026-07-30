НБУ готовит масштабный пакет валютной либерализации для бизнеса и граждан

Национальный банк Украины завершил ключевой этап переговоров с Международным валютным фондом и вскоре объявит о новом существенном ослаблении валютных ограничений. Об этом во время монетарного брифинга заявил глава НБУ Андрей Пышный.

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По словам главы регулятора, либерализация является одним из приоритетов НБУ еще с 2023 года и призвана стимулировать восстановление и развитие украинской экономики.

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Предстоящие изменения охватят как физические лица, так и украинские предприятия. Пышный подчеркнул, что смягчение ограничений для бизнеса всегда находится в центре внимания Нацбанка, поскольку это создает положительный экономический эффект в стране.

Просмотр карточных лимитов за границей

Как уточняет народная депутат Ольга Васильевская-Смаглюк, в рамках нового пакета Нацбанк планирует обновить лимит на безналичные расчеты гривневыми карточками за пределами Украины. Текущее ограничение в 100 тысяч гривен в месяц действовало еще с 2022 года и за это время утратило актуальность из-за роста цен в Европе.

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Расширение возможностей для инвестиций

Кроме расчетных лимитов регулятор готовит расширение списка разрешенных валютных операций. В частности, речь идет о пересмотре е-лимитов для частных инвестиций и размещении средств на иностранных счетах, ограниченных в настоящее время суммой 200 тысяч евро в год.

Напомним

Сегодня, 30 июля, правление Национального банка приняло решение о повышении учетной ставки до 15,5% годовых.

Пышный заявил, что инфляция в Украине ускорится во втором полугодии. Прогноз предполагает ускорение до 10%.