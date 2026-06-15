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15 июня 2026, 20:00 Читати українською

Главное за понедельник: новые штрафы за мусор, модифицированная «сотня» и падение доллара

С 16 июня НБУ введет в обращение модифицированные банкноты номиналом в 100 гривен

Национальный банк Украины в рамках планового выпуска с 16 июня 2026 вводит в наличное обращение модифицированные банкноты номиналом 100 гривен.

Доллар упал до 10-дневного минимума из-за мирного соглашения между США и Ираном

В понедельник доллар США в целом упал, достигнув 10-дневного минимума по отношению к евро и фунту стерлингов, после того как предварительное соглашение о прекращении войны между США и Ираном привело к снижению цен на нефть и доходности казначейских облигаций, одновременно повышая настроения риска.

Кийосаки: те, кто собирает доллары, проигрывают, потому что деньги — мусор

Автор книги о личных финансах «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки призвал своих читателей отказаться от фиатной валюты и усомнился в ценности долларовых сбережений.

Новое видео: Евро по 52: что происходит с курсом и нужно ли бежать в обменник

Штрафы за мусор: для граждан — до 15,3 тысяч, для чиновников — до 51 тысяча гривен

В Украине планируют существенно усилить ответственность, а именно штрафные санкции и не только, за незаконное обращение с отходами, создание стихийных свалок и загрязнение окружающей среды. Соответствующие законопроекты № 15325 и № 15327 уже зарегистрированы в Верховной Раде.

США и Иран достигли мирного соглашения. Как реагирует рынок

США и Иран достигли мирного соглашения после почти четырех месяцев войны, заявил президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

Суд в Германии признал Google ответственным за ошибки ШИ-поиска

Немецкий региональный суд в Мюнхене признал компанию Google юридически ответственной за любые ошибочные и клеветнические утверждения, созданные поисковым сервисом на базе искусственного интеллекта AI Overviews. Об этом сообщает издание ExtremeTech со ссылкой на решение суда.

Источник: Минфин
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