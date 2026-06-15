С 16 июня НБУ введет в обращение модифицированные банкноты номиналом в 100 гривен
Главное за понедельник: новые штрафы за мусор, модифицированная «сотня» и падение доллара
Национальный банк Украины в рамках планового выпуска с 16 июня 2026 вводит в наличное обращение модифицированные банкноты номиналом 100 гривен.
Доллар упал до 10-дневного минимума из-за мирного соглашения между США и Ираном
В понедельник доллар США в целом упал, достигнув 10-дневного минимума по отношению к евро и фунту стерлингов, после того как предварительное соглашение о прекращении войны между США и Ираном привело к снижению цен на нефть и доходности казначейских облигаций, одновременно повышая настроения риска.
Кийосаки: те, кто собирает доллары, проигрывают, потому что деньги — мусор
Автор книги о личных финансах «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки призвал своих читателей отказаться от фиатной валюты и усомнился в ценности долларовых сбережений.
Новое видео: Евро по 52: что происходит с курсом и нужно ли бежать в обменник
Штрафы за мусор: для граждан — до 15,3 тысяч, для чиновников — до 51 тысяча гривен
В Украине планируют существенно усилить ответственность, а именно штрафные санкции и не только, за незаконное обращение с отходами, создание стихийных свалок и загрязнение окружающей среды. Соответствующие законопроекты № 15325 и № 15327 уже зарегистрированы в Верховной Раде.
США и Иран достигли мирного соглашения. Как реагирует рынок
США и Иран достигли мирного соглашения после почти четырех месяцев войны, заявил президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.
Суд в Германии признал Google ответственным за ошибки ШИ-поиска
Немецкий региональный суд в Мюнхене признал компанию Google юридически ответственной за любые ошибочные и клеветнические утверждения, созданные поисковым сервисом на базе искусственного интеллекта AI Overviews. Об этом сообщает издание ExtremeTech со ссылкой на решение суда.
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