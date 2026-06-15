Главное за понедельник: новые штрафы за мусор, модифицированная «сотня» и падение доллара

Национальный банк Украины в рамках планового выпуска с 16 июня 2026 вводит в наличное обращение модифицированные банкноты номиналом 100 гривен.

Доллар упал до 10-дневного минимума из-за мирного соглашения между США и Ираном

В понедельник доллар США в целом упал, достигнув 10-дневного минимума по отношению к евро и фунту стерлингов, после того как предварительное соглашение о прекращении войны между США и Ираном привело к снижению цен на нефть и доходности казначейских облигаций, одновременно повышая настроения риска.

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