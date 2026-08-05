Горнорудная компания Ferrexpo временно останавливает добычу и производство железорудной продукции на своих украинских предприятиях. Причиной послужили проблемы с морской логистикой, вызванные постоянной угрозой российских атак на порты. Об этом идет речь в сообщении компании на Лондонской фондовой бирже.
Ferrexpo приостанавливает добычу железной руды в Украине из-за проблем с экспортом
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Отмечается, что в связи с безопасностью существенно ограничен экспорт продукции черноморскими маршрутами.
Чтобы сохранить оборотный капитал, компания приняла решение временно приостановить добычу руды. Возобновление производства будет зависеть, в частности, от возможности привлечения дополнительного финансирования.
Запасов хватит до середины сентября
В настоящее время Ferrexpo продолжает поставлять продукцию европейским клиентам по складским запасам.
В то же время, компания предупреждает, что без дополнительного финансирования имеющихся денежных ресурсов хватит лишь до середины сентября 2026 года.
Что может повлиять на ситуацию
В Ferrexpo отметили, что прогноз по ликвидности может измениться в зависимости от нескольких факторов. Среди них — динамика мировых цен на железную руду, операционные расходы, прежде всего, на энергоносители, а также результат урегулирования ситуации с судном, которое было повреждено во время российской атаки 28 июля.
Напомним
«Минфин» писал, что компания Ferrexpo полностью остановила морской экспорт и может обанкротиться.
Ferrexpo — одна из крупнейших железорудных компаний Украины. Ей принадлежат Полтавский, Еристовский и Билановский горно-обогатительные комбинаты.
Акции компании торгуются на Лондонской фондовой бирже с 2007 года. Крупнейшим акционером является бизнесмен Константин Жеваго.
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