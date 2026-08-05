Нефть дешевеет на фоне ожидания результатов переговоров США и Ирана

В среду, 5 августа, цены на нефть снизились, поскольку инвесторы ожидают результаты дипломатических усилий по прекращению войны между Ираном и возобновлению судоходства через Ормузский пролив. Об этом сообщает Reuters.

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Цены на нефть

По состоянию на 09:30, октябрьские фьючерсы на нефть Brent подешевели на $0,32 (0,4%) до $79,04 за баррель. Американская нефть West Texas Intermediate (WTI) потеряла $0,58 (0,8%) и торговалась на уровне $75,19 за баррель.

Оба эталонных сорта завершили торги во вторник, 4 августа, со снижением более чем на 5%.

Рынок следит за переговорами по Ирану

Во вторник Катар сообщил о прогрессе в посреднических усилиях по прекращению войны, что усилило давление на нефтяные котировки. В то же время Тегеран отрицал заявление президента США Дональда Трампа о том, что переговоры уже продолжаются.

На этом фоне нефть Brent впервые с 13 июля закрылась ниже отметки в $80 за баррель.

Руководитель отдела рыночной аналитики Phillip Nova Приянка Сачдева отметила, что хотя геополитическая премия в ценах существенно сократилась, риски поставки нефти остаются.

По ее словам, если дипломатические усилия терпят неудачу и поставки будут нарушены, нынешнее снижение цен может оказаться непродолжительным, а сокращение запасов лишь усугубит последствия возможного дефицита.

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Ормузский пролив остается ключевым фактором

К началу войны через Ормузский пролив проходило около 20% мирового экспорта нефти и сжиженного природного газа (СПГ). Только в марте цены на нефть выросли на 50%.

Аналитики IG считают, что главным препятствием для достижения договоренностей остается вопрос контроля над Ормузским проливом. В частности, непонятно, будет ли Иран настаивать на сохранении влияния на водный путь и согласятся ли на это США.

В ходе телефонного разговора во вторник президент США Дональд Трамп и эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани обсудили возможности для сближения позиций Вашингтона и Тегерана, а также перспективы достижения долгосрочного мирного соглашения.

Запасы нефти в США выросли

По данным Американского института нефти (API), на прошлой неделе запасы сырой нефти и бензина в США увеличились, в то время как запасы дистиллятов сократились.

По информации источников Reuters, запасы нефти за неделю, завершившуюся 31 июля, выросли примерно на 2,7 млн баррелей.

Официальные данные Управления энергетической информации США (EIA) должны быть опубликованы сегодня позже.