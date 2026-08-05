В среду, 5 августа, средние цены на топливо в Украине изменились незначительно. Премиальный бензин подешевел на 1 копейку за литр, бензин А-95, А-92 и автогаз прибавили по несколько копеек, в то время как стоимость дизельного горючего осталась без изменений. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на данные Консалтинговой группы «А-95».
Что происходит с ценами на топливо: как изменилась стоимость бензина, дизеля и газа 5 августа
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Средние цены на горючее
Динамика изменения стоимости топлива за последние сутки выглядит следующим образом:
- Бензин А-95 премиум подешевел на 1 копейку до 84,27 грн/л.
- Бензин А-95 за сутки прибавил в цене 2 копейки и сейчас стоит 81,27 грн/л.
- Бензин А-92 подорожал на 5 копеек до 77,94 грн/л.
- Автомобильный газ вырос в цене на 2 копейки, его средняя стоимость составляет 43,68 грн/л.
- Дизельное топливо не изменилось, его цена составляет 92,84 грн/л.
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Цены АЗС на топливо и автогаз
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Источник: Минфин
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