Что происходит с ценами на топливо: как изменилась стоимость бензина, дизеля и газа 5 августа

В среду, 5 августа, средние цены на топливо в Украине изменились незначительно. Премиальный бензин подешевел на 1 копейку за литр, бензин А-95, А-92 и автогаз прибавили по несколько копеек, в то время как стоимость дизельного горючего осталась без изменений. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на данные Консалтинговой группы «А-95».