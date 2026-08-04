Киберполиция разработала законопроект, впервые внедряющий отдельную уголовную ответственность для дропов и организаторов схем с использованием чужих банковских счетов. Документ предусматривает разные виды наказания — от штрафов до лишения свободы сроком до шести лет. Об этом сообщает ассоциация ЕМА.
Киберполиция разработала законопроект, вводящий уголовную ответственность для дропов — ЕМА
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Законопроект предлагает дополнить Уголовный кодекс новой статьей 2001, впервые разграничивающей ответственность между дропами, вербовщиками и организаторами преступных схем.
Штрафы и наказание
Согласно документу, человек, сознательно передавший свою банковскую карту, счет, электронный кошелек или доступ к ним для использования в мошеннических схемах, может получить штраф от 300 до 1 000 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (приблизительно от 5 000 до 17 000 грн).
В ЕМА отмечают, что ключевым условием является именно осознание человеком того, что его реквизиты будут использовать для незаконной деятельности. По словам ассоциации, этот факт будет подтверждаться совокупностью доказательств, в частности перепиской, объявлениями о «подработке» с передачей карт, получением вознаграждения за их оформление или передачей вместе с SIM-картой и доступом к банковскому приложению.
Для так называемых дроповодов — лиц, организующих открытие или скупающих банковские счета для дальнейшего использования в преступных схемах, — законопроект предусматривает штраф от 17 000 до 51 000 грн или ограничение свободы сроком до двух лет.
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В случае повторного совершения такого правонарушения или действий по предварительному сговору группой лиц, наказание может составлять до трех лет ограничения или лишения свободы.
Самая строгая ответственность предусмотрена для организованных групп — от 3 до 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Кроме того, законопроект уточняет положения Уголовного кодекса по подложным платежным документам, чтобы уголовная ответственность распространялась не только на их подделку, но и на подлог.
Также документ предлагает урегулировать вопросы подследственности таких дел. В частности, расследование действий дропов будет осуществлять тот же следователь, который ведет дело о мошенничестве во избежание распыления одного уголовного производства между разными правоохранительными органами.
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Кто такие дропы
Дропы («денежные мулы») — это люди, которые за вознаграждение или обман передают мошенникам свои банковские карточки, счета или доступ к онлайн-банкингу. Через такие счета преступники переводят и выводят средства, полученные в результате мошенничества, чтобы скрыть их происхождение.
Нередко дропы вербуют через объявления о «легкой подработке» или быстром заработке без опыта. Человеку предлагают открыть банковскую карту или передать уже имеющуюся за денежное вознаграждение. После этого счет используют для перевода украденных средств.
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