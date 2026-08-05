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5 августа 2026, 13:05 Читати українською

ЕС выделит Украине 1,4 млрд евро из доходов от замороженных активов рф

Европейский Союз выделит Украине еще 1,4 млрд евро, которые будут профинансированы за счет доходов от замороженных российских активов. Средства будут направлены на усиление обороны и укрепление устойчивости страны. Об этом сообщили глава Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен и премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

ЕС выделит Украине 1,4 млрд евро из доходов от замороженных активов рф
Фото: pixabay

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Фон дер Ляйен сообщила, что решение о выделении дополнительных 1,4 млрд евро было принято после очередной волны российских ударов по гражданской инфраструктуре Украины.

«Мы снова проснулись от новостей об ужасных преступлениях россии, совершенных во время воздушных атак на Украину. россия должна заплатить за нанесенные ею разрушения. Именно поэтому мы используем доходы от обездвиженных российских активов. Мы предоставляем Украине еще 1,4 млрд евро, чтобы поддержать ее дальнейшее сопротивление незаконной войне россии», — заявила она.

Куда пойдут деньги

Корецкий отметил, что полученные средства будут использованы для усиления обороноспособности и укрепления устойчивости государства.

«Ответом на российский террор должно быть усиление Украины. За каждое новое преступление россия должна платить. Спасибо всем нашим европейским партнерам за принципиальную позицию. Это придает силу», — подчеркнул он.

Контекст

В ночь на 5 августа россия совершила очередную массированную ракетную атаку на Киев и Киевскую область, в результате которой были уничтожены крупные логистические объекты украинских компаний.

Корецкий заявил, что Кабинет Министров готовит пакет решений для поддержки бизнеса после серии российских атак на логистическую инфраструктуру. В частности правительство планирует обеспечить бесперебойную работу логистических компаний и торговых предприятий.

Напомним

В апреле «Минфин» писал, что Европейский Союз предоставляет Украине дополнительные 80 млн евро финансирования за счет прибыли от замороженных активов россии.

В мае россия пожаловалась местному суду на Euroclear из-за замороженных активов.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
BigBend
BigBend
5 августа 2026, 13:37
#
Прекрасно, коли за гроші русні знищують русню. У нас унікальний шанс знищити таку кількість русні, щоб наступні 100 років вони просто боялись подивитись в сторону України. Особливо враховуючи, що це оплачується їх же грошима.
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0
Папа Римський Цукєрман
Папа Римський Цукєрман
5 августа 2026, 16:14
#
Яким чином? в Україні населення вже менше ніж в довбаній масковскай області разом з довбаною масквой.
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