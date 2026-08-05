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5 августа 2026, 8:58 Читати українською

Майкл Бюрри поставил против акций производителей чипов и снова одержал победу

По данным Business Insider, Майкл Бюрри, прославившийся ставкой против ипотечного рынка США в 2008 году, повторил свой триумф. Он точно рассчитал момент для шорта на акции полупроводниковых компаний и снова одержал победу.

По данным Business Insider, Майкл Бюрри, прославившийся ставкой против ипотечного рынка США в 2008 году, повторил свой триумф.

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30 июня он публично объявил на Substack, открывшем короткую позицию против ETF iShares Semiconductor (SOXX) на уровне около $643. За следующий месяц фонд упал на 21% (до $505 по состоянию на 31 июля).

SOXX отслеживает NYSE Semiconductor Index — корзину акций ведущих производителей чипов, включая Nvidia, AMD, Micron и Intel.

Почему Бьюрри ставил против чипов

В своем июньском сообщении инвестор объяснил логику ставки. По его оценке, рынок чипов демонстрировал наибольшее перегревание с 2000 года относительно 200-дневной скользящей средней. Соотношение цены к выручке превышало 16, а это очень высокий показатель даже для технологического сектора.

Бьюрри назвал SOXX «чистой формой переоценки в индексе».

Он не только держал короткие позиции, но и наращивал их.

24 июля прибавил к шорту при цене около $536, назвав совокупную позицию «большой» для своего портфеля.

30 июля снова увеличил ставку при $506, отметив, что бычий импульс в секторе чипов угасает и начинает «выглядеть уставшим».

Пут-опционы переоформлены до марта 2027 года со страйком в низких-средних $400 — то есть инвестор ожидает дальнейшего падения.

Скептик бума искусственного интеллекта

Ставки против чипов вписываются в более широкую позицию Бюрри: он является одним из самых известных критиков бума вокруг искусственного интеллекта.

По его мнению, так называемые гиперскейлеры типа Meta и Alphabet слишком много тратят средства на микрочипы и центры обработки данных, которые могут устареть уже через несколько лет.

Кроме индексного шорта, Бьюрри также открыл ставки против Nvidia и Micron, а также против широкого индекса Nasdaq 100. Он также критиковал взаимные контракты между гигантами ИИ, в том числе Nvidia и OpenAI, считая их инструментом для поддержания искусственного ажиотажа вокруг технологий.

Точные суммы заработка от июльских ставок неизвестны. Бьюрри никогда не раскрывает деталей сделок в долларовом эквиваленте.

Напомним

Минфин уже анализировал, безопасно ли сейчас инвестировать в искусственный интеллект .

Хотя корпоративные инвестиции в ИИ бьют рекорды, а оценки технологических гигантов растут бешеными темпами, это все чаще напоминает «пузырь доткомов». Тогда интернет-индустрия тоже казалась беспроигрышной ставкой, пока капитальный взлет не обернулся эпическим крахом.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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