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5 августа 2026, 14:07 Читати українською

НКРЭКУ выбрала нового председателя: кто возглавил регулятора

В среду, 5 августа, члены Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), избрали нового главу Руслана Слободяна. Об этом сообщает пресс-служба комиссии.

НКРЭКУ выбрала нового председателя: кто возглавил регулятора

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Решение было принято во время закрытого заседания путем тайного голосования в соответствии с требованиями украинского законодательства.

Опыт и карьерный путь

Слободян работает в энергетической отрасли более 28 лет. Свою профессиональную деятельность он начал в 1997 году с позиции электромонтера, после чего прошел путь к руководящим должностям в секторе электроэнергетики.

Он занимал должности главного инженера, директора и начальника Ярмолинецкого РЭС.

Работал заместителем генерального директора, техническим директором, а также директором по информационным технологиям АО «Хмельницкоблэнерго».

В период с 2021 по 2024 год возглавлял Государственную инспекцию энергетического надзора Украины (Госэнергонадзор).

С июля 2024 года работал в должности члена НКРЭКУ.

Полномочия на новой должности

По закону Украины «о НКРЭКУ» новый председатель комиссии будет отвечать за организацию текущей деятельности регулятора и представлять ведомство в отношениях с государственными органами, международными партнерами и другими организациями.

Предыдущий председатель НКРЭКУ Юрий Власенко завершил двухлетний срок в должности, занимаемой с августа 2024 года.

Напомним

«Минфин» писал, что НКРЭКУ готовит новый порядок контроля за тарифами на централизованное водоснабжение и водоотвод, которые устанавливают органы местного самоуправления. Проект документа предусматривает, что регулятор сможет проверять решение общин и оценивать, соответствуют ли утвержденные тарифы требованиям законодательства.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
+15
TAN72
TAN72
5 августа 2026, 15:15
#
Очередной бездельник
+
0
kadaad1988
kadaad1988
5 августа 2026, 16:23
#
Так этот поц был членом этой помойки.
+
0
kadaad1988
kadaad1988
5 августа 2026, 16:22
#
От перемены мест кроватей…
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