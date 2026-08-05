НКРЭКУ выбрала нового председателя: кто возглавил регулятора

В среду, 5 августа, члены Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), избрали нового главу Руслана Слободяна. Об этом сообщает пресс-служба комиссии.

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Решение было принято во время закрытого заседания путем тайного голосования в соответствии с требованиями украинского законодательства.

Опыт и карьерный путь

Слободян работает в энергетической отрасли более 28 лет. Свою профессиональную деятельность он начал в 1997 году с позиции электромонтера, после чего прошел путь к руководящим должностям в секторе электроэнергетики.

Он занимал должности главного инженера, директора и начальника Ярмолинецкого РЭС.

Работал заместителем генерального директора, техническим директором, а также директором по информационным технологиям АО «Хмельницкоблэнерго».

В период с 2021 по 2024 год возглавлял Государственную инспекцию энергетического надзора Украины (Госэнергонадзор).

С июля 2024 года работал в должности члена НКРЭКУ.

Полномочия на новой должности

По закону Украины «о НКРЭКУ» новый председатель комиссии будет отвечать за организацию текущей деятельности регулятора и представлять ведомство в отношениях с государственными органами, международными партнерами и другими организациями.

Предыдущий председатель НКРЭКУ Юрий Власенко завершил двухлетний срок в должности, занимаемой с августа 2024 года.

Напомним

«Минфин» писал, что НКРЭКУ готовит новый порядок контроля за тарифами на централизованное водоснабжение и водоотвод, которые устанавливают органы местного самоуправления. Проект документа предусматривает, что регулятор сможет проверять решение общин и оценивать, соответствуют ли утвержденные тарифы требованиям законодательства.