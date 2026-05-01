Главное за неделю: НБУ и ФРС сохранили ставки, ОАЭ выходят из ОПЕК
НБУ сохранил учетную ставку на уровне 15%
Госдолг Украины сократился в иностранной валюте, но вырос в гривне из-за колебаний курса
По итогам марта общий объем государственного и гарантированного государством долга Украины претерпел разнонаправленные изменения: в долларовом эквиваленте он сократился, тогда как в гривневом — вырос из-за колебаний курса.
ОАЭ с 1 мая вышли из ОПЕК и ОПЕК+: что будет с ценами на нефть
В конце апреля Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая 2026 года. Это вряд ли сразу отразится на рынке, поскольку поставки уже ограничены из-за блокады Ормузского пролива — ключевого маршрута, по которому проходит около 20% мировой нефти, включая экспорт Эмиратов.
ФРС США вновь оставила ставку без изменений
Федеральная резервная система США по итогам заседания 28−29 апреля не стала менять процентную ставку, оставив её на уровне 3,5−3,75%. Такое решение принято в третий раз подряд, и оно полностью соответствует ожиданиям рынка.
Свириденко сообщила, когда начнут повышать цены на электроэнергию
Кабинет Министров Украины принял решение о продлении срока действия действующих тарифов на электроэнергию для населения. Действующая стоимость электроэнергии для бытовых потребителей останется неизменной до 31 октября 2026 года.
Средняя зарплата в Украине выросла на 7,2% и превысила 30 000 грн — Госстат
Средняя заработная плата в Украине по итогам марта 2026 года составила 30 356 грн. Это на 7,2% больше, чем показатель предыдущего месяца (февраля 2026 года).
Fitch Ratings ухудшило прогноз роста ВВП Украины
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ухудшило прогноз роста экономики Украины на 2026 год с 2,4% до 1,6%.
НБУ перечислит в бюджет рекордные 146 млрд грн: почти вдвое больше, чем в прошлом году
НБУ перечислит в государственный бюджет Украины часть прибыли до распределения за 2025 год в рекордной сумме — 146,1 млрд грн.
