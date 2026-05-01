1 мая 2026, 20:00 Читати українською

Главное за неделю: НБУ и ФРС сохранили ставки, ОАЭ выходят из ОПЕК

Главные новости недели:

НБУ сохранил учетную ставку на уровне 15%Госдолг Украины сократился в иностранной валюте, но вырос в гривне из-за колебаний курсаПо итогам марта общий объем государственного и гарантированного государством долга Украины претерпел разнонаправленные изменения: в долларовом эквиваленте он сократился, тогда как в гривневом — вырос из-за колебаний курса.

По итогам марта общий объем государственного и гарантированного государством долга Украины претерпел разнонаправленные изменения: в долларовом эквиваленте он сократился, тогда как в гривневом — вырос из-за колебаний курса.

ОАЭ с 1 мая вышли из ОПЕК и ОПЕК+: что будет с ценами на нефть

В конце апреля Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая 2026 года. Это вряд ли сразу отразится на рынке, поскольку поставки уже ограничены из-за блокады Ормузского пролива — ключевого маршрута, по которому проходит около 20% мировой нефти, включая экспорт Эмиратов.

ФРС США вновь оставила ставку без изменений

Федеральная резервная система США по итогам заседания 28−29 апреля не стала менять процентную ставку, оставив её на уровне 3,5−3,75%. Такое решение принято в третий раз подряд, и оно полностью соответствует ожиданиям рынка.

Свириденко сообщила, когда начнут повышать цены на электроэнергию

Кабинет Министров Украины принял решение о продлении срока действия действующих тарифов на электроэнергию для населения. Действующая стоимость электроэнергии для бытовых потребителей останется неизменной до 31 октября 2026 года.

Средняя зарплата в Украине выросла на 7,2% и превысила 30 000 грн — Госстат

Средняя заработная плата в Украине по итогам марта 2026 года составила 30 356 грн. Это на 7,2% больше, чем показатель предыдущего месяца (февраля 2026 года).

Fitch Ratings ухудшило прогноз роста ВВП Украины

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ухудшило прогноз роста экономики Украины на 2026 год с 2,4% до 1,6%.

НБУ перечислит в бюджет рекордные 146 млрд грн: почти вдвое больше, чем в прошлом году

НБУ перечислит в государственный бюджет Украины часть прибыли до распределения за 2025 год в рекордной сумме — 146,1 млрд грн.

Источник: Минфин
