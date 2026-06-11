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11 июня 2026, 10:45 Читати українською

В Украине могут ввести инвестиционные счета с налоговыми льготами

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 15314, позволяющий гражданам инвестировать средства с минимальными налогами. Законопроект подразумевает поддержку внутреннего рынка капитала и поощрение украинцев вкладывать деньги в национальные финансовые инструменты.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 15314, позволяющий гражданам инвестировать средства с минимальными налогами.

Документ предлагает внести изменения в Налоговый кодекс Украины и Закон «О рынках капитала и организованных товарных рынках», введя так называемые личные инвестиционные счета.

Что такое личный инвестиционный счет

Согласно законопроекту это специальный счет, который будет открывать инвестиционная компания для физического лица — резидента Украины. На нем будут учитываться средства инвестора и операции, связанные с их размещением в финансовых активах.

Срок действия такого счета не будет ограничен. При этом один человек сможет иметь только один личный инвестиционный счет. Исключение предусмотрено только для случаев перехода в другую инвестиционную компанию. Ежемесячно инвестор сможет вносить сумму, эквивалентную до 10 тысяч евро. Расчет будет производиться по официальному курсу НБУ.

Средства с лицевого инвестиционного счета позволят вкладывать в:

  • эмиссионные ценные бумаги, находящиеся в свободном обращении в Украине;

  • финансовые и товарные аграрные ноты;

  • другие финансовые инструменты, определяемые Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку.

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Какие налоговые льготы предлагают законодатели

Одной из ключевых особенностей нового механизма может стать специальный режим налогообложения инвестиционного дохода.

Если средства будут оставаться на счете не менее 1095 календарных дней (три года), прибыль от операций с ценными бумагами, дивиденды, проценты и другие доходы не будут включаться в общий налогооблагаемый доход физического лица и не будут облагаться налогами.

В то же время, досрочный вывод средств или закрытие счета будет означать потерю налоговых льгот. В таком случае полученный доход подлежит налогообложению по общим правилам.

Как будут контролировать новый механизм

Законопроект возлагает на инвестиционные компании обязанность информировать налоговые органы об открытии и закрытии лицевых инвестиционных счетов. Кроме того, они должны ежегодно отчитываться об операциях, проводимых клиентами. Предусматривается автоматический обмен информацией между инвестиционными фирмами и налоговой службой.

Отдельно предлагается разрешить инвестирование только в определенные финансовые инструменты с использованием принципа «поставка против оплаты».

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Источник: Минфин
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Комментарии - 4

+
+30
The Корупціонер Потужненко
The Корупціонер Потужненко
11 июня 2026, 10:54
#
В українських реаліях це абсолютно непотрібна хрінь, готівку занесли і все, готово, актив куплено, на крайній випадок є всякі інжури, а оце з пустого в порожнє переливати свої гроші - це ід…отизм, в нас же це йопт, бізнес по українськи, на папері одне, в реальності інше
+
0
kadaad1988
kadaad1988
11 июня 2026, 11:24
#
Мы создадим для вас, *** , новый МММ, несите ваши денежки!
+
+60
BatonUA
BatonUA
11 июня 2026, 11:32
#
З рахунками проблем немає. Є дефіцит інструментів. Наприклад немає ринку акцій
+
+15
The Корупціонер Потужненко
The Корупціонер Потужненко
11 июня 2026, 13:06
#
Тому що для українців створили акції в АТБ, це максимум що можна собі дозволити в нашій потужній українській народній демократичній республіці.
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