ФРС США снова оставила ставку без изменений

Федеральная резервная система США по итогам заседания 28−29 апреля не стала менять процентную ставку, сохранив ее на уровне 3,5−3,75%. Такое решение принято в третий раз подряд, и оно полностью соответствует ожиданиям рынка.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Как голосовали

За сохранение ставки проголосовали восемь членов комитета по операциям на открытом рынке (FOMC), один — за снижение на 0,25 п.п., еще трое поддержали сохранение ставки, но выступили против сигнала о ее возможном снижении.

«Последние показатели свидетельствуют о том, что экономическая активность продолжает расти уверенными темпами. Рост занятости в среднем остается невысоким, а уровень безработицы в последние месяцы практически не изменился. Инфляция остается повышенной, что отчасти отражает недавний рост мировых цен на энергоносители», — говорится в сообщении комитета.

Что с инфляцией

Решение регулятор принимал в условиях сохраняющейся высокой инфляции. В марте индекс потребительских цен (CPI), отражающий изменение стоимости товаров и услуг в США, подскочил на 0,9% в месячном выражении — до максимума за два года. Это были первые данные об инфляции с начала войны на Ближнем Востоке, и основное влияние на рост индекса оказало подорожание энергоносителей. При этом базовый CPI, который их не учитывает, увеличился умеренно.

Предпочитаемый ФРС индикатор инфляции — базовый индекс PCE — за март еще не публиковался. В феврале, то есть в преддверии иранского кризиса, он составил 3%, немного замедлив рост по сравнению с январем.

Как отреагировал рынок

Индекс широкого рынка акций США S&P 500 после публикации решения регулятора немного ускорил падение и снижался примерно на 0,3%. Индекс «голубых фишек» Dow Jones терял 0,8%, а «технологический» Nasdaq Composite — 0,27%.

Рынки в значительной степени исключают вероятность каких-либо снижений ставок до конца года, отмечает Barron’s. А вероятность того, что ставка не изменится до июля 2027-го, сейчас превышает 50%, показывает инструмент CME FedWatch.

Уход Пауэлла

Прошедшее заседание может оказаться последним для ее действующего главы Джерома Пауэлла: его полномочия истекают 15 мая 2026 года, а голосование в Сенате по кандидатуре Кевина Уорша ожидается в ближайшие дни.

Кто заменит Пауэлла

На первое место в списке кандидатов на пост следующего председателя ФРС США вышел бывший член совета управляющих регулятора Кевин Уорш.

В 2017 году Трамп уже рассматривал кандидатуру Уорша на пост главы регулятора, но в итоге выбрал Джерома Пауэлла, который тогда поддерживал мягкую денежно-кредитную политику Федрезерва. Впоследствии Трамп неоднократно угрожал уволить Паэулла за нежелание снижать ставки.