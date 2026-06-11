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11 июня 2026, 12:10 Читати українською

Nova Post готовится к экспансии Польши: местная сеть увеличится на 300 отделений

Украинский почтово-логистический оператор Новая Почта планирует существенно усилить свое присутствие на польском рынке. Об этом в интервью Wiadomości Handlowe сообщил генеральный директор Nova Post в Польше Якуб Карон.

Украинский почтово-логистический оператор Новая Почта планирует существенно усилить свое присутствие на польском рынке.

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По его словам, основной аудиторией компании остаются украинцы — они формируют около 80% клиентской базы. В то же время, примерно 90% всех отправлений связаны с перевозками между Польшей и Украиной. Поэтому в 2026 году компания намерена открыть еще 300 новых отделений по всей стране.

Компания делает ставку на трансграничную логистику

В Nova Post считают одним ключевым направлением сотрудничество с польскими компаниями электронной коммерции. По оценкам оператора, сейчас в Польше работает более 75 тысяч интернет-магазинов и онлайн-продавцов, для которых украинский рынок пока остается недостаточно освоенным, но они хотят работать с украинскими клиентами.

Именно поэтому компания планирует активно продвигать услуги международной доставки и помогать польским предприятиям выходить на украинских покупателей.

Но, несмотря на активное расширение, Nova Post не собирается создавать собственную сеть почтоматов в Польше. В компании считают, что этот сегмент уже достаточно насыщенный местными операторами, поэтому выгоднее сотрудничать с существующими сетями, чем строить собственную инфраструктуру.

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Nova Post уже работает без поддержки материнской компании

По итогам 2025 года оборот Nova Post в Польше превысил 65 млн злотых (17 млн долларов). Якуб Карон рассказал, что в прошлом году польское подразделение впервые вышло на самоокупаемость и больше не нуждается в финансовой поддержке со стороны главной компании.

Пока польская сеть NP насчитывает 122 точки обслуживания. В нее входят 30 собственных отделений, 16 франчайзинговых, 31 мини-отделение и 45 пунктов выдачи PUDO, работающих на базе кафе, гостиниц и медицинских центров.

В мае 2026 года Новая Почта уже работала в 17 странах, среди которых Польша, Германия, Франция, Испания, Италия, Великобритания, Нидерланды и США. При этом успешными зарубежными рынками для группы по итогам четвертого квартала 2025 года стали Польша, Молдова, Чехия и Латвия.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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kadaad1988
kadaad1988
11 июня 2026, 12:37
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По заголовку поляндия готовится захватить НП.
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