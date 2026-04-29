Средняя зарплата в Украине выросла на 7,2% и превысила 30 000 грн — Госстат

Средняя заработная плата в Украине по итогам марта 2026 составила 30 356 грн. Это на 7,2% больше, чем показатель предыдущего месяца (февраль 2026). Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

География зарплат: где платят больше всего?

Столица традиционно остается лидером по уровню доходов, значительно опережая другие регионы:

г. Киев: 49 381 грн — самый высокий показатель в стране.

Киевская область: 29 997 грн — второе место по уровню оплаты.

Самая сложная ситуация с доходами наблюдается в Кировоградской (21 375 грн) и Черновицкой (21 453 грн) областях.

Отраслевой разрез: ИТ против образования

Приоритеты в оплате труда по видам экономической деятельности демонстрируют огромный разрыв:

Самая богатая отрасль — сфера информации и телекоммуникаций продолжает доминировать со средней зарплатой в 85 673 грн.

Самая низкая оплата — сектор образования остается самым недофинансированным — средняя выплата составляет всего 19 394 грн.

Проблема задолженности

Несмотря на рост средних показателей остается актуальной проблема невыплат. По состоянию на 1 апреля 2026 года общая сумма задолженности по выплате заработной платы в Украине достигла 3,6 млрд грн.

Мнение эксперта: Стал ли кошелек тяжелее?

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин, комментируя эти данные, отмечает, что в долларовом эквиваленте мартовская зарплата составила $692,5. Однако он отмечает, что большинство граждан могли не почувствовать реальные изменения в своих кошельках.

Шевчишин отметил, что в первом квартале 2026 года гривневые зарплаты установили рекорд — 28 884 грн (среднее за квартал). Хотя прирост к концу прошлого года составил лишь 2%, что ниже темпов инфляции, годовая динамика впечатляет: зарплаты выросли на 23,1%, что почти втрое превышает годовую инфляцию (7,9%).

Несмотря на то, что за квартал зарплаты в долларах несколько просели (-1,6%) по сравнению с прошлым годом прирост в валюте составил 18,7%.

Причины роста

По мнению аналитика, основными драйверами стали: