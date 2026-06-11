С начала года товарооборот составил $58 млрд: что больше всего покупает Украина

В январе-мае 2026 года в Украину импортировали товаров на сумму $40,5 млрд, а экспортировали — на $17,5 млрд. При этом налогооблагаемый импорт составил $27,8 млрд, что составляет 69% общих объемов импортируемых товаров. Об этом говорится в данных Таможни.

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Из каких стран больше всего импортировали

Страны, из которых больше импортировали товаров в Украину: Китай — $11,1 млрд, Польша — $3,9 млрд, Турция — $2,7 млрд.

Куда экспортируем

Экспортировали из Украины больше всего в Польшу — на $2 млрд, Турцию — на $1,5 млрд, Италию — на $1,1 млрд.

В общих объемах ввезенных в январе-мае 2026 года товаров 72% составили следующие категории товаров:

машины, оборудование и транспорт — $17 млрд

при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 95,9 млрд грн, что составляет 27% поступлений таможенных платежей;

топливно-энергетические — $6,4 млрд

при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 126,2 млрд грн, что составляет 35% поступлений таможенных платежей;

продукция химической промышленности — $5,7 млрд

при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 47,2 млрд грн, что составляет 13% поступлений таможенных платежей.

Наиболее экспортируемые товары

В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров вошли:

продовольственные товары — $10,6 млрд

металлы и изделия из них — $1,7 млрд

машины, оборудование и транспорт — $1,5 млрд

В январе-мае 2026 года при таможенном оформлении экспорта товаров, на которые установлена вывозная пошлина, в бюджет уплачено 744,3 млн. грн.