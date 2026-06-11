Минсоцполитики объяснило, что будет с бумажными трудовыми книжками после 10 июня

После 10 июня процедура оцифровки трудовых книжек продолжится, бумажная трудовая книжка не теряет значения, а приобретенный стаж остается сохраненным. Об этом говорится в сообщении Минсоцполитики.

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Что известно

Пятилетний переходный период был установлен для того, чтобы государство, работодатели и граждане могли постепенно перенести большой объем информации из бумажных трудовых книжек в Реестр застрахованных лиц.

За это время работодатели и работники могли подать сканированные копии трудовых книжек, а Пенсионный фонд — обработать эти данные и внести их в электронную систему.

В то же время завершение переходного периода не означает завершения работы со сведениями о трудовой деятельности. Если данные из бумажной трудовой книжки еще не внесены в электронную систему, их можно будет предоставить и дальше.

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Что важно знать

1. Процедура оцифровки не меняется

По-прежнему сведения из бумажной трудовой книжки можно предоставить для внесения в электронную систему. Это может сделать работодатель или сам человек через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

То есть после 10 июня люди не теряют возможность подать трудовую книжку на оцифровку.

2. Если не успели до 10 июня — стаж не исчезнет

Приобретенный трудовой и страховой стаж не теряется из-за того, что трудовая книжка еще не оцифрована.

Бумажная трудовая книжка и дальше может использоваться как документ, подтверждающий периоды работы. В частности, при назначении пенсии Пенсионный фонд учитывает стаж на основании трудовой книжки и других документов, предусмотренных законодательством.

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3. Пенсионерам не нужно повторно подавать трудовые книжки

Людям, которым уже назначена пенсия, не нужно подавать трудовую книжку на оцифровку только по окончании переходного периода.

При назначении пенсии они уже подавали документы о стаже. Эти периоды были учтены при расчете пенсии и хранятся в информационных базах Пенсионного фонда.

Поэтому пенсионерам не нужно повторно обращаться в органы Пенсионного фонда Украины, если нет иных оснований для уточнения или дополнения данных.