НБУ сохранил учетную ставку на уровне 15%

Правление Национального банка приняло решение о сохранении учетной ставки на уровне 15% годовых. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный во время брифинга по денежно-кредитной политике 30 апреля.

Решение правления

«Правление Национального банка Украины приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 15%, чтобы поддержать привлекательность гривневых инструментов, устойчивость валютного рынка и контролируемость инфляционных ожиданий на фоне усиления ценового давления. Надлежащий уровень монетарных условий будет способствовать возвращению инфляции на траекторию устойчивого замедления к цели 5% на горизонте политики. В случае усиления рисков для ценовой динамики НБУ будет готов применить дополнительные меры по сдерживанию инфляционного давления», — говорится в сообщении.

Напомним

29 января 2026 года правление НБУ приняло решение о снижении учетной ставки на 0,5 п.п. до 15% годовых.

Что означает изменение ставки

Изменение учетной ставки является важным сигналом для определения банками процентных ставок по вкладам и кредитам. Чем выше ключевая ставка, тем дороже кредиты и депозиты в национальной валюте.

