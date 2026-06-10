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10 июня 2026, 19:00 Читати українською

Шведы не поддерживают переход на евро и отдают предпочтение кроне

Жители Швеции все чаще выступают за отказ от евро. Они убеждены, что шведская крона помогает экономике страны легче справляться с внешними кризисами и колебаниями на мировых рынках. Об этом написало издание Bloomberg.

Жители Швеции все чаще выступают за отказ от евро.

Согласно опросу Статистического управления Швеции, за год доля сторонников перехода на евро снизилась с 32% до 28,7%. Это больше статистической погрешности исследования, которая составляет 1,4 процентного пункта. При этом 52,1% респондентов заявили, что категорически не поддерживают вступление страны в валютный союз.

Референдум остается главным аргументом противников евро

Швеция вступила в Европейский союз более 30 лет назад, однако до сих пор не перешла на евро. Основной причиной остаются результаты референдума 2003 года, на котором большинство граждан высказалось против присоединения к еврозоне.

Сторонники евро напоминают, что более 60% шведского экспорта и импорта связаны со странами ЕС. По их мнению, единая валюта могла бы снизить валютные риски, упростить расчёты и поддержать внешнюю торговлю. Но их аргументы по-прежнему не принимают во внимание.

Среди парламентских партий открыто поддерживает переход на евро только Либеральная партия. Оппозиционная Партия центра выступает за проведение правительственного исследования по этому вопросу. Крупнейшая политическая сила страны, Социал-демократическая партия, пока соблюдает нейтралитет в этом споре. Партия «Шведские демократы» готова поддержать новый референдум, но будет выступать против перехода на евро.

Не только экономика

Либералы считают, что вступление в еврозону может укрепить политические позиции Швеции в Европе. Это особенно актуально на фоне роста напряженности в отношениях с Россией и сохраняющихся разногласий между Европой и США.

И хотя дискуссии продолжаются уже больше десяти лет, большинство шведов пока не готово отказаться от национальной валюты. Последние опросы показывают, что поддержка евро продолжает снижаться.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Skeptik777
Skeptik777
10 июня 2026, 19:43
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Це прописна істина, що власна валюта береже економіку.
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