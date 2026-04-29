29 апреля 2026, 16:17

Fitch Ratings ухудшило прогноз роста ВВП Украины

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ухудшило прогноз роста экономики Украины на 2026 год с 2,4 до 1,6%. Об этом говорится в сообщении агентства.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ухудшило прогноз роста экономики Украины на 2026 год с 2,4 до 1,6%.

Прогноз Fitch

Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной валюте на уровне CCC.

Ожидается, что в 2027 году экономический рост ускорится до 2,7% на фоне ослабления ценового давления, однако перспективы остаются очень неопределенными и зависят от войны.

Инфляция

Агентство также обращает внимание на усиление инфляционного давления: среднегодовая инфляция в 2026 году может возрасти до 8,5% из-за подорожания горючего и транспорта, а также ожидаемого роста цен на удобрения и продукты питания.

По мнению аналитиков, Нацбанк Украины, вероятно, будет сохранять жесткую монетарную политику и сдерживать постепенное ослабление гривны, используя валютный курс как якорь ценовой стабильности.

ВВП

Дефицит текущего счета, по оценкам Fitch, в 2026 году и дальше будет расти с 14,9% ВВП в 2025 году из-за высоких цен на энергоносители и сокращения денежных переводов от беженцев, а в 2027 году несколько уменьшится — до 18,4% ВВП.

В то же время, этот дисбаланс будет покрываться значительной международной финансовой помощью, что позволит сохранить валютные резервы на уровне около 5,8 месяца импорта до конца 2026 года.

В декабре Fitch прогнозировал рост ВВП Украины на 2026 год на уровне 2,4%, а на 2027-й — 2,8%, с инфляцией соответственно 7,4% и 5,7% и дефицитом текущего счета 15% и 15,2% ВВП.

Ожидание войны

В обновленном прогнозе агентство не ожидает быстрого ослабления боевых действий из-за глубоких разногласий сторон по ключевым вопросам, в частности территориальных уступок и гарантий безопасности. Несмотря на постоянное военное давление и массированные атаки на энергетическую и гражданскую инфраструктуру, российские войска по оценкам Fitch достигли лишь незначительного территориального продвижения.

Финансирование

В то же время доступ к значительному финансированию со стороны ЕС и управляемые выплаты по внешнему коммерческому долгу (в среднем около $1 млрд в 2026—2028 годах с первым погашением реструктуризированных еврооблигаций в 2029 году) ограничивают краткосрочные риски. и финансирование.

Значительную часть потребностей в финансировании на 2026−2027 годы, как ожидается, покроет кредит ЕС в размере €90 млрд в рамках программы Ukraine Support Loan (около 46% ВВП в 2026 году). Возврат средств предусмотрен лишь в маловероятном случае получения Украиной репараций от России по гарантиям стран-членов ЕС.

В Fitch также отмечают, что имеющиеся финансовые резервы и структура расходов, сосредоточенная на второй половине года, позволяют в определенной степени компенсировать возможные задержки с поступлением средств — ликвидность может сохраняться приблизительно до июня 2026 даже без финансирования по программе USL.

Поддержка международных доноров остается ключевым фактором рейтинга, в том числе с учетом подписанного в апреле соглашения о продлении отсрочки выплат по официальному долгу до февраля 2030 года.

В то же время агентство предупреждает о риске «усталости доноров» в среднесрочной перспективе из-за значительных потребностей в финансировании и зависимости от решений ЕС, которые могут осложняться политическими разногласиями между странами-членами.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментарии - 2

Romanenkas17
29 апреля 2026, 16:28
«ріст ВВП»? Це жарт? якщо дадуть кредит 90000000000 то ВВП виросте на 90000000000. Але потім прийдеться землею і портами віддавати, ввести додаткове ВВП для базарних фопів тощо))
zevs1
29 апреля 2026, 16:58
Какие условия для экономики такие и результаты в этой экономике.
