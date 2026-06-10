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10 июня 2026, 18:51 Читати українською

Цены на золото упали до двухмесячного минимума

В среду, 10 июня, золото подешевело до минимума за более чем два месяца. Новый виток боевых действий на Ближнем Востоке перечеркнул надежды на урегулирование войны между США, Израилем и Ираном, что усилило опасения роста инфляции и повышения процентных ставок. Об этом сообщает Reuters.

Цены на золото упали до двухмесячного минимума
Фото: НБУ

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Цены на золото

По состоянию на 14.59 цена на спотовое золото упала на 2,7% — до $4 148,86 за тройскую унцию, что является самым низким показателем с 23 марта. Американские фьючерсы на золото с поставкой в августе также потеряли 2,7%, снизившись до $4 169,90.

Что с другими драгоценными металлами

  • Спотовое серебро снизилось на 2,4% до $63,8 за тройскую унцию.
  • Платина упала на 3,9% до $1 659,18.
  • Палладий вырос на 0,4% до $1 227,25.

Экспертное мнение

«Золото остается заложником растущих инфляционных рисков, несмотря на то, что геополитическая напряженность обычно заставляет инвесторов избегать рискованных активов и выбирать золото. Возобновление боевых действий между США и Ираном фактически сорвало усилия по прекращению войны», — отметил Лукман Отунуга, старший рыночный аналитик компании FXTM.

В целом с конца февраля, когда началась война с Ираном, золото потеряло в цене более 20%. Конфликт спровоцировал резкий рост цен на нефть, что усилило опасения по поводу разгона инфляции и дальнейшего повышения учетных ставок.

Хотя золото традиционно считается инструментом страхования от инфляции, более высокие процентные ставки обычно давят на этот металл, поскольку он не приносит процентного дохода.

В настоящее время трейдеры оценивают вероятность повышения процентной ставки ФРС США в декабре в 70%.

Отунуга отметил, что снижение цены золота ниже 200-дневной скользящей средней является «медвежьим» сигналом. В сочетании с фундаментальными факторами это может привести к новой распродажной волне.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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