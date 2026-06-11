В мае автопарк Украины пополнили около 3,3 тыс. гибридных легковых авто (HEV i PHEV). Это на 9% больше, чем в прошлом, сообщает Укравтопром.
Гибридные авто набирают популярность: сколько машин купили украинцы в мае
► Читайтестраницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Какая доля новых авто
Доля новых автомобилей в этом количестве составила 51% против 60% в мае прошлого года.
Топ-3 новых гибридов
- В сегменте новых легковых автомобилей лидером рынка гибридов остается TOYOTA RAV-4 (166 ед.)
- Второй результат у TOYOTA Yaris Cross (123 ед.)
- Третий по популярности — NISSAN X-Trail (121 ед.)
Топ-3 гибридов с пробегом
- Среди импортированных гибридов с пробегом первенство у FORD Escape (102 ед.)
- Также в лидерской тройке: TOYOTA Prius (97 ед.)
- BMW X5 (75 ед.).
Преимущества оформления полиса ОСАГО на «Минфине»
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 33 незарегистрированных посетителя.
Комментарии