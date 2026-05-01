Госдолг Украины сократился в валюте, но вырос в гривне из-за колебаний курса

По итогам марта общий объем государственного и гарантированного государством долга Украины претерпел разнонаправленные изменения: в долларовом эквиваленте он сократился, тогда как в гривневом — вырос из-за колебаний курса. Об этом сообщает Министерство финансов Украины 1 мая.

Объемы и структура задолженности

По состоянию на 31 марта 2026 года совокупный государственный и гарантированный государством долг достиг 9 233,03 миллиарда гривен, что в иностранной валюте составляет 210,82 миллиарда долларов. Львиная доля этой суммы (75,37%) приходится на внешние обязательства правительства и составляет 6 959,18 миллиарда гривен, или 158,9 миллиарда долларов. Внутренний государственный долг составляет 21,8% от общего объема и равен 2 013,89 млрд гривен (45,98 млрд долларов). Еще 2,82% портфеля приходится на гарантированный государством долг в размере 259,96 млрд гривен (5,94 млрд долларов).

Динамика в марте и влияние валютных курсов

За месяц общая сумма задолженности выросла на 21,83 миллиарда в гривневом выражении, однако в долларовом эквиваленте этот показатель сократился на 2,36 миллиарда долларов. Такое расхождение возникло вследствие валютного фактора: правительство погасило часть обязательств в иностранной валюте, что снизило общий долларовый долг, но из-за переоценки курсов в конце месяца гривневый эквивалент вырос. В частности, внешний госдолг увеличился на 28,16 миллиарда гривен, а внутренний — на 4,27 миллиарда гривен. В то же время гарантированный государством долг продемонстрировал общее сокращение на 10,6 миллиарда гривен. Из этой суммы его внешняя часть уменьшилась на 11,08 миллиарда гривен, а внутренняя — выросла на 0,49 миллиарда гривен.

Кому должно государство и в какой валюте

Крупнейшим источником финансирования остаются льготные кредиты международных организаций и правительств других стран, на долю которых приходится 65,4 % долга. Облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ), размещенные на локальном рынке, составляют 21,8 %, тогда как внешние ценные бумаги покрывают 9,2 %. Наименьшая доля (около 3,6%) принадлежит коммерческим банкам и другим финансовым учреждениям. Если оценивать валютную структуру, то доминирующей валютой является евро, на долю которого приходится 44,08% от всего объема. За ним следуют доллар (22,74%) и гривна (20,94%). Специальные права заимствования (SDR) занимают 9,12%, а другие валюты — 3,12%.

Стоимость заимствований и операции на внутреннем рынке

За год долговой портфель Украины стал более долгосрочным по срокам погашения и менее затратным в обслуживании. На конец марта 2026 года средневзвешенная процентная ставка снизилась до 4,52% (против 4,53% в феврале и 6,2% в феврале 2025 года). Средний срок до погашения обязательств составляет 13,07 года (по сравнению с 13,23 года в феврале 2026 года и 11,7 года в феврале 2025 года). В течение марта Министерство финансов привлекло в бюджет эквивалент 20,3 миллиарда гривен через 11 аукционов по продаже ОВГЗ. Также ведомство провело один switch-аукцион (обмен старых выпусков облигаций на новые) на сумму 8,37 миллиарда гривен, чтобы уменьшить краткосрочное давление на бюджет. Кроме того, в апреле министр финансов Сергей Марченко и Группа официальных кредиторов подписали меморандум, который официально переносит долговые выплаты, которые должны были начаться с февраля 2026 года, на конец февраля 2030 года в рамках параметров программы Международного валютного фонда (МВФ).

Читайте также: Более 39 триллионов долларов: госдолг США достиг нового абсолютного исторического максимума